Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία

Η επιχείρηση ξεκίνησε από τη βρετανική αεροπορική βάση Ακρωτηρίου, όταν τη Δευτέρα το βράδυ ένας Βρετανός πιλότος πετούσε για περίπου τέσσερις ώρες μαζί με δύο μαχητικά Typhoon στον εναέριο χώρο πάνω από την Ιορδανία. Κατά τη διάρκεια της περιπολίας, τα ραντάρ εντόπισαν δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed.

Ο πιλότος εκτόξευσε δύο πυραύλους Asraam και κατέρριψε τα drones, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος πιλότος της RAF που κατέστρεψε στόχο σε μάχη με το stealth μαχητικό F-35.

Παρά τη σημασία της επιτυχίας, ο ίδιος περιγράφει ότι εκείνη τη στιγμή η ένταση και η ευθύνη ήταν μεγαλύτερες από οποιοδήποτε συναίσθημα θριάμβου.

«Υπάρχουν πολλά μέσα από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ που κινούνται από και προς την περιοχή επιχειρήσεων. Γι’ αυτό ήμουν περισσότερο ανήσυχος να επιβεβαιώσω πρώτα τον στόχο πριν ανοίξω πυρ», ανέφερε, εξηγώντας ότι η αναγνώριση έγινε σε συνεργασία με τα Typhoon που πετούσαν μαζί του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε τέτοιες αποστολές το βασικό μέλημα είναι να αποφευχθεί οποιοδήποτε λάθος.

«Είσαι περισσότερο απασχολημένος με το να βεβαιωθείς ότι χτύπησες τον σωστό στόχο και ότι έχεις τοποθετήσει το αεροσκάφος στη σωστή θέση», είπε. «Δεν υπάρχει κάποια ευφορία επιτυχίας. Απλώς απομακρύνομαι και επιστρέφω αμέσως στη δουλειά».

Η αποστολή είχε ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, καθώς τα αεροσκάφη επιχειρούν από τη βάση του Ακρωτηρίου, η οποία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή τις τελευταίες ημέρες. Μάλιστα, το βράδυ της Κυριακής ένα drone έπληξε την περιοχή της βάσης, πιθανότατα με στόχο υπόστεγο που φιλοξενούσε αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη.

Ο πιλότος εξήγησε ότι τα drones αυτού του τύπου είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπιστούν.

«Επειδή είναι τόσο μικρά και δύσκολα στην ανίχνευση, δεν ξέρουμε αν υπάρχουν κι άλλα εκεί έξω. Και όταν στρέφεις το αεροσκάφος σου για να τα καταρρίψεις, δεν κοιτάς προς την κατεύθυνση από όπου ήρθαν για να εντοπίσεις το επόμενο», σημείωσε.

Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής, το πλήρωμα επέστρεψε στο Ακρωτήρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Εκεί, όπως λέει, υπήρξε μόνο μια σύντομη στιγμή χαλάρωσης.

«Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και μετά έπρεπε να πάω για ύπνο γιατί την επόμενη μέρα είχα ξανά υπηρεσία», ανέφερε. «Βρισκόμαστε σε πολύ υψηλό επιχειρησιακό ρυθμό αυτή την περίοδο. Όταν τελειώσουν όλα αυτά, τότε σίγουρα θα το γιορτάσουμε όπως πρέπει».

