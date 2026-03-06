Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία

 06.03.2026 - 08:48
Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία

Μια αποστολή ρουτίνας στον ουρανό της Μέσης Ανατολής κατέληξε σε μια ιστορική στιγμή για τη Βρετανική Πολεμική Αεροπορία, με πιλότο F-35 να πραγματοποιεί την πρώτη επιβεβαιωμένη κατάρριψη εχθρικού στόχου με το συγκεκριμένο αεροσκάφος.

Η επιχείρηση ξεκίνησε από τη βρετανική αεροπορική βάση Ακρωτηρίου, όταν τη Δευτέρα το βράδυ ένας Βρετανός πιλότος πετούσε για περίπου τέσσερις ώρες μαζί με δύο μαχητικά Typhoon στον εναέριο χώρο πάνω από την Ιορδανία. Κατά τη διάρκεια της περιπολίας, τα ραντάρ εντόπισαν δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed.

Ο πιλότος εκτόξευσε δύο πυραύλους Asraam και κατέρριψε τα drones, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος πιλότος της RAF που κατέστρεψε στόχο σε μάχη με το stealth μαχητικό F-35.

Παρά τη σημασία της επιτυχίας, ο ίδιος περιγράφει ότι εκείνη τη στιγμή η ένταση και η ευθύνη ήταν μεγαλύτερες από οποιοδήποτε συναίσθημα θριάμβου.

«Υπάρχουν πολλά μέσα από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ που κινούνται από και προς την περιοχή επιχειρήσεων. Γι’ αυτό ήμουν περισσότερο ανήσυχος να επιβεβαιώσω πρώτα τον στόχο πριν ανοίξω πυρ», ανέφερε, εξηγώντας ότι η αναγνώριση έγινε σε συνεργασία με τα Typhoon που πετούσαν μαζί του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε τέτοιες αποστολές το βασικό μέλημα είναι να αποφευχθεί οποιοδήποτε λάθος.

«Είσαι περισσότερο απασχολημένος με το να βεβαιωθείς ότι χτύπησες τον σωστό στόχο και ότι έχεις τοποθετήσει το αεροσκάφος στη σωστή θέση», είπε. «Δεν υπάρχει κάποια ευφορία επιτυχίας. Απλώς απομακρύνομαι και επιστρέφω αμέσως στη δουλειά».

Η αποστολή είχε ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, καθώς τα αεροσκάφη επιχειρούν από τη βάση του Ακρωτηρίου, η οποία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή τις τελευταίες ημέρες. Μάλιστα, το βράδυ της Κυριακής ένα drone έπληξε την περιοχή της βάσης, πιθανότατα με στόχο υπόστεγο που φιλοξενούσε αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη.

Ο πιλότος εξήγησε ότι τα drones αυτού του τύπου είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπιστούν.

«Επειδή είναι τόσο μικρά και δύσκολα στην ανίχνευση, δεν ξέρουμε αν υπάρχουν κι άλλα εκεί έξω. Και όταν στρέφεις το αεροσκάφος σου για να τα καταρρίψεις, δεν κοιτάς προς την κατεύθυνση από όπου ήρθαν για να εντοπίσεις το επόμενο», σημείωσε.

Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής, το πλήρωμα επέστρεψε στο Ακρωτήρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Εκεί, όπως λέει, υπήρξε μόνο μια σύντομη στιγμή χαλάρωσης.

«Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και μετά έπρεπε να πάω για ύπνο γιατί την επόμενη μέρα είχα ξανά υπηρεσία», ανέφερε. «Βρισκόμαστε σε πολύ υψηλό επιχειρησιακό ρυθμό αυτή την περίοδο. Όταν τελειώσουν όλα αυτά, τότε σίγουρα θα το γιορτάσουμε όπως πρέπει».

Πηγή: The Guardian

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στιγμές τρόμου για 33χρονο: Τυλίχθηκε στις φλόγες η οικία του - Καταστράφηκε ολοσχερώς - Μυστήριο τα αίτια
Νέο κύμα ακυρώσεων στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Δείτε ποιες πτήσεις επηρεάστηκαν
Μουντό το σκηνικό του καιρού: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Διαταραχή επηρεάζει το νησί
112: Από τις στάχτες της Λεμεσού στο «κενό» του Ακρωτηρίου – Πότε επιτέλους θα ηχήσει η σωτήρια προειδοποίηση στα κινητά μας;
Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία
Ώρες αγωνίας για 35χρονη στην επ. Λευκωσίας: Πυρπολήθηκε το αυτοκίνητο της - Καταστράφηκε ολοσχερώς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πτήσεις ετοιμότητας με F-16 και ανησυχία για τα καταφύγια – Όλο το παρασκήνιο

 06.03.2026 - 08:42
Επόμενο άρθρο

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε 44χρονος που «ξάφρισε» νοσηλευόμενες γυναίκες σε νοσοκομείο

 06.03.2026 - 09:01
LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ

Μαίνεται για έβδομη ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν και τις ισραηλινές δυνάμεις να σφυροκοπούν τον Λίβανο, ενώ η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον αμερικανικών στόχων σε χώρες του Κόλπου και του Ισραήλ, πλήττοντας το Τελ Αβίβ, το Αμπού Ντάμπι, το Ντουμπάι, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία. Την ίδια στιγμή, η άμυνα της ΚΔ συνεχίζει να ενισχύεται από στρατιωτικές δυνάμεις που στέλνουν ευρωπαϊκές χώρες. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ

  •  06.03.2026 - 06:10
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Οι απειλές και οι επιθέσεις είχαν στόχο αποκλειστικά τις Βρετανικές Βάσεις

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Οι απειλές και οι επιθέσεις είχαν στόχο αποκλειστικά τις Βρετανικές Βάσεις

  •  06.03.2026 - 07:29
Χαραλαμπίδου – Άλμα: Μια πολιτική σύμπραξη με παρελθόν και προεκλογικό βάθος

Χαραλαμπίδου – Άλμα: Μια πολιτική σύμπραξη με παρελθόν και προεκλογικό βάθος

  •  06.03.2026 - 06:13
112: Από τις στάχτες της Λεμεσού στο «κενό» του Ακρωτηρίου – Πότε επιτέλους θα ηχήσει η σωτήρια προειδοποίηση στα κινητά μας;

112: Από τις στάχτες της Λεμεσού στο «κενό» του Ακρωτηρίου – Πότε επιτέλους θα ηχήσει η σωτήρια προειδοποίηση στα κινητά μας;

  •  06.03.2026 - 06:15
Δημοσκόπηση ΡΙΚ: Στη μισή μονάδα η διαφορά του πρώτου με τον δεύτερο - Ποιοι φαίνεται ότι μένουν εκτός Βουλής

Δημοσκόπηση ΡΙΚ: Στη μισή μονάδα η διαφορά του πρώτου με τον δεύτερο - Ποιοι φαίνεται ότι μένουν εκτός Βουλής

  •  05.03.2026 - 22:50
Νέο κύμα ακυρώσεων στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Δείτε ποιες πτήσεις επηρεάστηκαν

Νέο κύμα ακυρώσεων στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Δείτε ποιες πτήσεις επηρεάστηκαν

  •  06.03.2026 - 07:18
Στιγμές τρόμου για 33χρονο: Τυλίχθηκε στις φλόγες η οικία του - Καταστράφηκε ολοσχερώς - Μυστήριο τα αίτια

Στιγμές τρόμου για 33χρονο: Τυλίχθηκε στις φλόγες η οικία του - Καταστράφηκε ολοσχερώς - Μυστήριο τα αίτια

  •  06.03.2026 - 06:26
Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία

Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία

  •  06.03.2026 - 08:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα