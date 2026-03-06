Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαραλαμπίδου – Άλμα: Μια πολιτική σύμπραξη με παρελθόν και προεκλογικό βάθος

ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 06.03.2026 - 06:13
Χαραλαμπίδου – Άλμα: Μια πολιτική σύμπραξη με παρελθόν και προεκλογικό βάθος

Η ανακοίνωση της συνεργασίας της ανεξάρτητης βουλεύτριας Λευκωσίας Ειρήνης Χαραλαμπίδου με το Κίνημα Άλμα, μπορεί να παρουσιάστηκε ως μια νέα πολιτική σύμπραξη ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του 2026, ωστόσο για πολλούς στο πολιτικό σκηνικό δεν αποτέλεσε ιδιαίτερη έκπληξη.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΑΛΜΑ: Ανακοίνωσε και επίσημα τη συνεργασία με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου - Αναφέρεται σε κοινή πορεία και διαφάνεια

Η πολιτική και προσωπική σχέση της με τον επικεφαλής του κινήματος, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, καθώς και η κοινή ρητορική γύρω από την πάταξη της διαφθοράς και την ανάγκη θεσμικών μεταρρυθμίσεων, είχαν εδώ και καιρό καλλιεργήσει το έδαφος για μια τέτοια εξέλιξη.

Η ίδια η Χαραλαμπίδου επέλεξε να μιλήσει για «συνεργασία» και όχι για ένταξη στο κόμμα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει μέλος του κινήματος, σε μεταγενέστερο χρόνο. Η διατύπωση αυτή, ερμηνεύεται από πολιτικούς παρατηρητές ως μια κίνηση που της επιτρέπει να διατηρήσει, τουλάχιστον προς το παρόν, την πολιτική της αυτονομία, την ώρα που ταυτόχρονα εντάσσεται σε ένα οργανωμένο προεκλογικό εγχείρημα.

Η εξέλιξη αυτή, έρχεται ως φυσική συνέχεια της πορείας που ακολούθησε η βουλεύτρια μετά τη ρήξη της με το ΑΚΕΛ, το κόμμα με το οποίο εξελέγη τρεις συνεχόμενες φορές στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στο οποίο ανήκε πολιτικά για περισσότερο από μία δεκαετία.

Το μακρύ και δύσκολο διαζύγιο με το ΑΚΕΛ

Η σχέση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου με την ηγεσία του ΑΚΕΛ πέρασε από διαδοχικές φάσεις έντασης τα τελευταία χρόνια, με αφορμή πολιτικές διαφωνίες αλλά και δημόσιες παρεμβάσεις της, που συχνά προκαλούσαν εσωκομματικές αντιδράσεις.

Οι τριβές έγιναν πιο εμφανείς κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, όταν η βουλεύτρια διαφοροποιήθηκε σε σειρά ζητημάτων και επέλεξε να κρατήσει δημόσιο και ανεξάρτητο πολιτικό λόγο, ακόμη και όταν αυτό ερχόταν σε αντίθεση με τη γραμμή του κόμματος. Η στάση αυτή προκάλεσε επανειλημμένα αντιπαραθέσεις με την κομματική ηγεσία, οδηγώντας σταδιακά σε μια ψυχρή σχέση που τελικά κατέληξε σε οριστική ρήξη.

Η ίδια, υποστηρίζει ότι δεν ήταν εκείνη που εγκατέλειψε το κόμμα, αλλά ότι ουσιαστικά οδηγήθηκε εκτός ΑΚΕΛ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι διαφωνίες της με την ηγεσία κατέστησαν τη συνύπαρξη πολιτικά αδύνατη. Παράλληλα, φροντίζει συστηματικά να διαχωρίζει τη σχέση της με τη βάση και τους ψηφοφόρους του κόμματος από τη σύγκρουσή της με την κομματική ηγεσία, αναγνωρίζοντας ότι ο κόσμος του ΑΚΕΛ ήταν αυτός που τη στήριξε εκλογικά επί τρεις διαδοχικές θητείες.

Ένα νέο πολιτικό κεφάλαιο

Η συμπόρευση με το Κίνημα Άλμα ανοίγει πλέον ένα νέο πολιτικό κεφάλαιο για τη βουλεύτρια Λευκωσίας. Το εγχείρημα του κινήματος Αλμα, επιχειρεί να τοποθετηθεί στον δημόσιο διάλογο με αιχμή την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ενίσχυση της θεσμικής λογοδοσίας και την προώθηση μεταρρυθμίσεων στο κράτος και τη δικαιοσύνη — πεδία στα οποία η Χαραλαμπίδου έχει επενδύσει πολιτικά μεγάλο μέρος της δημόσιας παρουσίας της.

Η συνεργασία αυτή ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική και για τις δύο πλευρές: για το Άλμα, καθώς αποκτά μια βουλεύτρια με αναγνωρισιμότητα και κοινοβουλευτική εμπειρία, και για την ίδια τη Χαραλαμπίδου, η οποία επιχειρεί να επανατοποθετηθεί πολιτικά μετά την αποχώρησή της από το ΑΚΕΛ.

Το κατά πόσο η σύμπραξη αυτή θα μεταφραστεί σε εκλογική δυναμική, θα φανεί στην πορεία προς τις κάλπες του 2026. Σε κάθε περίπτωση, η ανακοίνωση της συνεργασίας επιβεβαιώνει ότι η προεκλογική περίοδος έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνει νέες πολιτικές συμμαχίες και ισορροπίες στο κυπριακό πολιτικό σκηνικό.

Μαίνεται για έβδομη ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν και τις ισραηλινές δυνάμεις να σφυροκοπούν τον Λίβανο, ενώ η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον αμερικανικών στόχων σε χώρες του Κόλπου και του Ισραήλ, πλήττοντας το Τελ Αβίβ, το Αμπού Ντάμπι, το Ντουμπάι, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

