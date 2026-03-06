Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΜουντό το σκηνικό του καιρού: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Διαταραχή επηρεάζει το νησί
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μουντό το σκηνικό του καιρού: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Διαταραχή επηρεάζει το νησί

 06.03.2026 - 06:35
Μουντό το σκηνικό του καιρού: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Διαταραχή επηρεάζει το νησί

Διαταραχή θα επηρεάζει παροδικά την περιοχή μέχρι και αύριο.

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και στα βόρεια, προοδευτικά ωστόσο οι νεφώσεις θα επεκταθούν και μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν το πρωί κυρίως μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και το απόγευμα τοπικά στα νοτιοδυτικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις και στα βόρεια παράλια δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως καταβατικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 8 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 9 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Το Σάββατο, κυρίως μετά το μεσημέρι, αναμένονται τοπικές βροχές ή και καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά, σε δυτικές και νότιες περιοχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο, ενώ η περιοχή θα επηρεάζεται από ενισχυμένο βόρειο ρεύμα αέρα.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που μετά το μεσημέρι θα εμφανίζονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, αλλά μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται σταδιακά μικρή άνοδος.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στιγμές τρόμου για 33χρονο: Τυλίχθηκε στις φλόγες η οικία του - Καταστράφηκε ολοσχερώς - Μυστήριο τα αίτια
Ώρες αγωνίας για 35χρονη στην επ. Λευκωσίας: Πυρπολήθηκε το αυτοκίνητο της - Καταστράφηκε ολοσχερώς
Μουντό το σκηνικό του καιρού: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Διαταραχή επηρεάζει το νησί
112: Από τις στάχτες της Λεμεσού στο «κενό» του Ακρωτηρίου – Πότε επιτέλους θα ηχήσει η σωτήρια προειδοποίηση στα κινητά μας;
Είδες διαφορά στον μισθό σου; Τι ισχύει με τη φορολογική μεταρρύθμιση - Ποιοι επωφελήθηκαν και ποιοι όχι

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στιγμές τρόμου για 33χρονο: Τυλίχθηκε στις φλόγες η οικία του - Καταστράφηκε ολοσχερώς - Μυστήριο τα αίτια

 06.03.2026 - 06:26
Επόμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 6/03 - Πείτε τους να ζήσουν

 06.03.2026 - 06:42
LIVE: Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου και Τελ Αβίβ – Βομβαρδισμοί Ισραήλ σε Βηρυτό και Τεχεράνη

LIVE: Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου και Τελ Αβίβ – Βομβαρδισμοί Ισραήλ σε Βηρυτό και Τεχεράνη

Μαίνεται για έβδομη ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν και τις ισραηλινές δυνάμεις να σφυροκοπούν τον Λίβανο, ενώ η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον αμερικανικών στόχων σε χώρες του Κόλπου και του Ισραήλ, πλήττοντας το Τελ Αβίβ, το Αμπού Ντάμπι, το Ντουμπάι, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου και Τελ Αβίβ – Βομβαρδισμοί Ισραήλ σε Βηρυτό και Τεχεράνη

LIVE: Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου και Τελ Αβίβ – Βομβαρδισμοί Ισραήλ σε Βηρυτό και Τεχεράνη

  •  06.03.2026 - 06:10
Χαραλαμπίδου – Άλμα: Μια πολιτική σύμπραξη με παρελθόν και προεκλογικό βάθος

Χαραλαμπίδου – Άλμα: Μια πολιτική σύμπραξη με παρελθόν και προεκλογικό βάθος

  •  06.03.2026 - 06:13
112: Από τις στάχτες της Λεμεσού στο «κενό» του Ακρωτηρίου – Πότε επιτέλους θα ηχήσει η σωτήρια προειδοποίηση στα κινητά μας;

112: Από τις στάχτες της Λεμεσού στο «κενό» του Ακρωτηρίου – Πότε επιτέλους θα ηχήσει η σωτήρια προειδοποίηση στα κινητά μας;

  •  06.03.2026 - 06:15
Δημοσκόπηση ΡΙΚ: Στη μισή μονάδα η διαφορά του πρώτου με τον δεύτερο - Ποιοι φαίνεται ότι μένουν εκτός Βουλής

Δημοσκόπηση ΡΙΚ: Στη μισή μονάδα η διαφορά του πρώτου με τον δεύτερο - Ποιοι φαίνεται ότι μένουν εκτός Βουλής

  •  05.03.2026 - 22:50
Στιγμές τρόμου για 33χρονο: Τυλίχθηκε στις φλόγες η οικία του - Καταστράφηκε ολοσχερώς - Μυστήριο τα αίτια

Στιγμές τρόμου για 33χρονο: Τυλίχθηκε στις φλόγες η οικία του - Καταστράφηκε ολοσχερώς - Μυστήριο τα αίτια

  •  06.03.2026 - 06:26
Είδες διαφορά στον μισθό σου; Τι ισχύει με τη φορολογική μεταρρύθμιση - Ποιοι επωφελήθηκαν και ποιοι όχι

Είδες διαφορά στον μισθό σου; Τι ισχύει με τη φορολογική μεταρρύθμιση - Ποιοι επωφελήθηκαν και ποιοι όχι

  •  06.03.2026 - 06:17
Ώρες αγωνίας για 35χρονη στην επ. Λευκωσίας: Πυρπολήθηκε το αυτοκίνητο της - Καταστράφηκε ολοσχερώς

Ώρες αγωνίας για 35χρονη στην επ. Λευκωσίας: Πυρπολήθηκε το αυτοκίνητο της - Καταστράφηκε ολοσχερώς

  •  06.03.2026 - 06:22
Μουντό το σκηνικό του καιρού: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Διαταραχή επηρεάζει το νησί

Μουντό το σκηνικό του καιρού: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Διαταραχή επηρεάζει το νησί

  •  06.03.2026 - 06:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα