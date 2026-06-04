Ο άνθρωπος που «έγδυνε» το Διαδίκτυο: Ντοκιμαντέρ με την Πάρις Χίλτον αποκαλύπτει τον... οικογενειάρχη πίσω από deepfake πορνογραφικά βίντεο

Ο Ντέιβιντ Ντο παρουσίαζε τον εαυτό του ως έναν στοργικό οικογενειάρχη και επιφανές μέλος της τοπικής κοινότητας του Τορόντο, ωστόσο ζούσε μία δεύτερη ζωή, όπως αποκαλύφθηκε από την πολυετή έρευνα της βετεράνου δημοσιογράφου τεχνολογίας Λόρι Σιγκάλ, σε ντοκιμαντέρ που παρουσίασε η Πάρις Χίλτον, όπως αναφέρει η New York Post.

Ο Ντο, σύμφωνα πάντα με το ντοκιμαντέρ, διαχειριζόταν την «Mr Deepfakes» που προσκαλούσε χρήστες να δημιουργήσουν πορνογραφικό υλικό με deepfake χωρίς τη συγκατάθεση των εμπλεκομένων, χρησιμοποιώντας εικόνες διασημοτήτων, φίλων, συγγενών, γνωστών ή απλά τυχαίες που αντλούσαν από το διαδίκτυο.

Η ιστοσελίδα που στην ακμή της είχε πάνω από 17 εκατομμύρια χρήστες το μήνα, λειτουργούσε εκμεταλλευόμενη ένα νομικό κενό -χωρίς καμία λογοδοσία και συνέπειες, με χιλιάδες θύματα που συχνά δεν είχαν την παραμικρή υποψία.

Όταν όμως η Σεγκάλ αποκάλυψε την ταυτότητα του διαχειριστή, σοκαρίστηκε από το γεγονός ότι ήταν ένας οικογενειάρχης που ζούσε μια παράλληλη ζωή ως φαρμακοποιός σε γειτονιά.

«Στην πραγματική ζωή, δεν μπορούσες να ακούσεις ούτε μια κακή κουβέντα για αυτόν. Βρήκαμε μια ανάρτηση στο Instagram όπου εμφανίζεται να εργάζεται σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19», δήλωσε η Σεγκάλ στην Post.



Όμως ο πατέρας, που ζούσε σε ένα ταπεινό σπίτι σε μια ωραία γειτονιά και οδηγούσε οικογενειακό αυτοκίνητο, δεν έδειξε καμία μεταμέλεια όταν η Σιγκάλ τον αντιμετώπισε. «Σοκαρίστηκα, γιατί δεν ήταν ότι δεν φοβόταν. Ήταν περισσότερο σαν να έλεγε “πώς τολμάς να εμφανιστείς εδώ”», θυμάται.

«Ο λόγος που αποφάσισα να κάνω αυτό το ρεπορτάζ είναι ότι [αυτό που έκανε ο Ντο] μπορεί να μετατρέψει νεαρά αγόρια σε άτομα που πιστεύουν ότι είναι εντάξει να γδύσουν ψηφιακά κάποιον», είπε η Σιγκάλ, αναφερόμενη στον ιστότοπο που επέτρεπε σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει ψεύτικο πορνό με μόνο μια φωτογραφία.



«Θυμάμαι που το έβλεπα και σκεφτόμουν πώς είναι δυνατόν να επιτρέπεται κάτι τέτοιο να υπάρχει. Μιλάω με θύματα που θέλουν να δώσουν τέλος στη ζωή τους», ανέφερε.



Πάρις Χίλτον: Ήταν σαν να με βίαζαν ψηφιακά

Την περασμένη εβδομάδα, η Σιγκάλ ξεκίνησε έρευνα στο TikTok μαζί με την Πάρις Χίλτον, η οποία δήλωσε ότι συμμετείχε στην προσπάθεια να αποκαλυφθεί ο Ντο, επειδή «αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα».



Η έρευνα άγγιξε ιδιαίτερα την Χίλτον, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει πάνω από 100.000 deepfakes με τον εαυτό της στο διαδίκτυο. Όταν η Χίλτον ήταν 19 ετών, ένα βίντεο με προσωπικό περιεχόμενο της διαδόθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή της.

«Δεν υπήρχαν νόμοι για να με προστατεύσουν. Αν μπορώ να κάνω κάτι ώστε άλλα κορίτσια να μην περάσουν αυτό που πέρασα εγώ, αυτό έχει τεράστια σημασία για μένα. Ήταν σαν να με βίαζαν ψηφιακά και να το παρακολουθούσε όλος ο κόσμος, γελώντας […] Είναι κάτι με το οποίο θα πρέπει να ζήσω για το υπόλοιπο της ζωής μου», είπε η Χίλτον.



«Είναι λάθος που θέλω να φτιάξω ένα deepfake με την κουνιάδα μου;»

Το 2022, η Σιγκάλ, πρώην ανταποκρίτρια τεχνολογίας του CNN, έλαβε μια πληροφορία για τον ιστότοπο του Ντο μέσω των κοινωνικών δικτύων. Η δημοσιογράφος ανακάλυψε μια διαδικτυακή κοινότητα που δημιουργούσε και μοιραζόταν ρεαλιστικά σεξουαλικά βίντεο που είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και παρουσίαζαν γυναίκες χωρίς τη συγκατάθεσή τους.





Αυτό που την ανησύχησε περισσότερο δεν ήταν μόνο το ίδιο το περιεχόμενο αλλά τα φόρουμ συζήτησης. Οι χρήστες συζητούσαν ανοιχτά τη δημιουργία ψεύτικων βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο για γυναίκες που γνώριζαν προσωπικά, συμπεριλαμβανομένων συγγενών, συναδέλφων και γνωστών.



Βλέποντας τις συζητήσεις και ερωτήματα όπως «είναι λάθος που θέλω να φτιάξω ένα deepfake με την κουνιάδα μου;», η δημοσιογράφος αποφάσισε να ξεκινήσει την έρευνα. Ζήτησε τη βοήθεια του ειδικού σε θέματα κυβερνοασφάλειας Ντέιβιντ Κένεντι -τον οποίο περιγράφει ως έναν από τους κορυφαίους ηθικούς αποκωδικοποιητές της χώρας- και της ομάδας του από «καλούς χάκερ» για να εντοπίσουν τον ανώνυμο χρήστη.



Ο Κένεντι είπε ότι οι ερευνητές του χρησιμοποίησαν τεχνικές ανοιχτής πηγής πληροφοριών, εντοπίζοντας αποσπασματικά διαδικτυακά στοιχεία και ψηφιακά ίχνη.



Κατά τη διάρκεια της έρευνας, δεκάδες γυναίκες βγήκαν στο προσκήνιο ισχυριζόμενες ότι είχαν πέσει θύματα κακοποίησης μέσω deepfake.

Ένα από τα θύματα που παρουσιάστηκαν στο ντοκιμαντέρ ήταν η Τζόαν Τσου από το Λος Άντζελες, η οποία τρομοκρατήθηκε όταν έψαξε το όνομά της στο διαδίκτυο και ανακάλυψε βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο που είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και στα οποία εμφανιζόταν το πρόσωπό της.

Η Τσου δήλωσε ότι η εμπειρία αυτή κατέρριψε την ευρέως διαδεδομένη παρανόηση ότι μόνο οι διασημότητες αποτελούν στόχο και την έκανε να νιώσει ότι της είχε αφαιρεθεί ο έλεγχος της εικόνας και της ταυτότητάς της.

Η Μόλι Κέλι, έμαθε πως ο καλύτερος φίλος του συζύγου της φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσει deepfake περιεχόμενο με πρωταγωνίστρια την ίδια και πολλές άλλες γυναίκες της ζωής του. «Υπάρχει η τεχνολογία για να δημιουργηθεί μια εκδοχή του εαυτού μου που μπορεί να κάνει πράγματα στο διαδίκτυο που εγώ δεν θα έκανα ποτέ και να κάνει σεξουαλικές πράξεις που δεν έχω κάνει ποτέ», είπε η Κέλι.

Στα ίχνη του φαρμακοποιού

Καθώς η έρευνα της Σιγκάλ συνεχιζόταν, έφτασε μια απροσδόκητη πληροφορία από μια μικρή ομάδα κατά των deepfakes στην Ολλανδία.



Η πληροφορία οδήγησε την δημοσιογράφο στον Ολλανδό ερευνητή Τζόρντι Ουμπάνσκι, η ομάδα του οποίου είχε περάσει μήνες εντοπίζοντας ψηφιακά ίχνη σε φόρουμ, ονόματα χρηστών, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αρχειοθετημένες αναρτήσεις. Πίστευε ότι αυτά τα ίχνη τελικά οδηγούσαν σε έναν Καναδό φαρμακοποιό ονόματι Ντέιβιντ Ντο.



Το ντοκιμαντέρ καταγράφει το ταξίδι της Σιγκάλ στον Καναδά, όπου αυτή και η ομάδα της προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με τον Ντο σε διάφορες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων που συνδέονταν με αυτόν και αργότερα στο νοσοκομείο όπου, σύμφωνα με δημόσια αρχεία, εργαζόταν.



«Έχουμε ισχυρές ενδείξεις ότι εσύ κρύβεσαι πίσω από το “Mr Deepfakes”. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σου», είπε στον Ντο.



Εν τω μεταξύ, ο Κένεντι έλεγε ότι η ομάδα του είχε συγκεντρώσει εκτεταμένα στοιχεία που υποστηρίζουν την ταυτοποίηση. Ο εμπειρογνώμονας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας ανέφερε ότι ο Ντο ταίριαζε με το ψηφιακό ίχνος «σε κάθε πτυχή» και ότι διέθεταν πολλαπλές ανεξάρτητες μεθόδους επιβεβαίωσης.



Η Σιγκάλ δήλωσε ότι το ζήτημα ξεπερνά κατά πολύ τα όρια ενός μεμονωμένου ιστότοπου, προσθέτοντας ότι η μητρότητα ενέτεινε τους φόβους τόσο της ίδιας όσο και της Χίλτον σχετικά με το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ταχύτερα από τα μέτρα προστασίας που έχουν σχεδιαστεί για να την περιορίσουν.



Σύμφωνα με την Σιγκαλ, ο ιστότοπος «Mr. Deepfakes» έκλεισε το 2025, μετά από επτά χρόνια λειτουργίας και δισεκατομμύρια προβολές.





Από τότε, η Χίλτον πιέζει για τη θέσπιση νομοθεσίας που αποσκοπεί στην προστασία των θυμάτων βλάβης που προκαλείται από την τεχνητή νοημοσύνη. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι το ντοκιμαντέρ είχε απήχηση στους θεατές, πολλοί από τους οποίους πλημμύρισαν τα σχόλια Χίλτον με επαίνους.



Όμως, για την Σιγκάλ, η ελπίδα της είναι να καταστούν οι δημιουργοί υπόλογοι και να αποτραπεί η αντίληψη των νεαρών αγοριών ότι το πορνό με deepfake είναι απλώς ένα παιχνίδι. «Ίσως ήταν απλώς ένας τύπος που αγαπούσε πραγματικά την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία, είχε μια περίεργη εμμονή με το πορνό και απλώς δεν συνειδητοποιούσε το βάθος αυτού που έκανε. Καταλάβαινε τη ζημιά που προκαλούσε; Ήθελα να τον ρωτήσω», είπε η Σέγκαλ για τον Ντο.



Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, ο Ντο, αρνείται να απαντήσει στις κατηγορίες.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα