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ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση 3χρονης στα Χανιά: Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την αναδοχή των παιδιών της 25χρονης Ρομά

 04.06.2026 - 18:50
Κακοποίηση 3χρονης στα Χανιά: Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την αναδοχή των παιδιών της 25χρονης Ρομά

Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα για την κατάσταση της υγείας του 3χρονου κοριτσιού που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ έπειτα από την κακοποίηση που φέρεται να υπέστη από την 25χρονη Ρομά μητέρα της και τον συνομήλικο Πακιστανό σύντροφό της. Τα τρία αδέρφια του παιδιού, 8, 6 και 10 μηνών συνεχίζουν να περιθάλπονται στο νοσοκομείο Χανίων και συγκεκριμένα στην Παιδιατρική Κλινική.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τα τρία παιδιά είναι πολύ καλά στην υγεία τους, ενώ η διοίκηση του νοσοκομείου έχει φροντίσει ώστε τα παιδιά να έχουν Κοινωνική Λειτουργό, δασκάλα ακόμα και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού για να καλύπτουν άλλες ανάγκες τους, μέχρι να ξεκαθαρίσει τι μέλλει γενέσθαι για την εξέλιξη της ζωής τους.

Ήδη δρομολογούνται οι διαδικασίες αναδοχής τους και σύμφωνα με πληροφορίες ο Εισαγγελέας έχει δώσει εντολή στην Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου Χανίων Κρήτης ώστε να γίνει έλεγχος του άμεσου και έμμεσου κοινωνικού τους περιβάλλοντος.

Αναμένεται το αποτέλεσμα του DNA

Παράλληλα αναμένεται το αποτέλεσμα της εξέτασης DNA και για τα 4 παιδιά για να διαπιστωθούν ποιοι είναι οι φυσικοί τους γονείς. Η συγκεκριμένη διαδικασία ωστόσο θεωρείται χρονοβόρος.

Υπενθυμίζεται ότι η 25χρονη μητέρα του 3χρονου (ρομά βουλγαρικής καταγωγής) και ο 26χρονος σύντροφός της (πακιστανικής καταγωγής) κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, από Εισαγγελέα και Ανακριτή για κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα αφού η δικογραφία είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη για εκείνους. Φυσικά, θα οριστεί δικάσιμος, το επόμενο διάστημα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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