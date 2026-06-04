Δύο πράγματα που δεν λέγονται σε μία σχέση – Ακόμη και αν είναι αλήθεια

Όλο και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι το να γνωρίζουμε πότε να μη μιλήσουμε μπορεί να προστατεύσει τη σύνδεση μέσα στη σχέση πολύ περισσότερο απ’ ό,τι η ωμή ειλικρίνεια. Δείτε ποια είναι τα δύο πράγματα που, σύμφωνα με την ψυχολογία, είναι απολύτως θεμιτό να κρατάτε για τον εαυτό σας σε μία σχέση.

1. Αλλαγές στο σώμα του συντρόφου σας

Μπορεί να σας φαίνεται φυσιολογικό να σχολιάσετε μία αλλαγή που παρατηρήσατε πρόσφατα στο σώμα του συντρόφου σας: Λίγα κιλά παραπάνω, μερικές νέες ρυτίδες, ένα σπυράκι που δεν υπήρχε πριν. Ίσως μάλιστα να πιστεύετε ότι το κάνετε από ενδιαφέρον – σαν να θέλετε να τον βοηθήσετε να φροντίσει τον εαυτό του.

Ωστόσο, όταν πρόκειται για σχόλια σχετικά με το σώμα, ακόμα και οι πιο καλοπροαίρετες παρατηρήσεις μπορεί να εκληφθούν ως επικριτικές. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Family, Systems, and Health, το 55% των ανθρώπων δηλώνει ότι νιώθει χειρότερα για τον εαυτό του μετά από συζήτηση με τον σύντροφό του σχετικά με το βάρος του – ανεξάρτητα από το πώς ξεκίνησε η κουβέντα.

Είτε το σχόλιο είναι ήπιο, είτε ειρωνικό, είτε υποστηρικτικό, το αποτέλεσμα είναι συχνά το ίδιο: ανασφάλεια, ντροπή και μειωμένη αυτοεκτίμηση.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ό,τι κι αν έχετε παρατηρήσει… το έχει ήδη παρατηρήσει και ο σύντροφός σας. Ζει μέσα στο σώμα του κάθε μέρα. Οι αλλαγές είναι αναπόφευκτες στις μακροχρόνιες σχέσεις: Διαφορετικές φάσεις ζωής φέρνουν και διαφορετικά σώματα – αυξομειώσεις βάρους, γκρίζα μαλλιά, χαλάρωση του δέρματος.

Το πρόβλημα δεν είναι το σώμα, αλλά τα πρότυπα ομορφιάς που μας έμαθαν να βλέπουμε τη φυσική εξέλιξη ως «ελάττωμα». Έτσι, ακόμη και το πιο τρυφερό σχόλιο μπορεί να εισπραχθεί μέσα από ένα αυστηρό φίλτρο αυτοκριτικής.

Γι’ αυτό, πριν αναφέρετε μια σωματική αλλαγή, αναρωτηθείτε: «Είναι πραγματικά καλοπροαίρετο αυτό που θα πω;»

Ίσως τελικά αυτές οι «ατέλειες» λένε μία υπέροχη ιστορία. Λίγα κιλά παραπάνω μπορεί να σημαίνουν πολλά κοινά δείπνα. Οι ραγάδες είναι σημάδια εξέλιξης – προς την ενηλικίωση, τη γονεϊκότητα, ένα νέο κεφάλαιο. Οι ρυτίδες είναι ο χάρτης των χαμόγελων, των ξενυχτιών και των βαθιών συζητήσεων.

2. Μη εποικοδομητική κριτική

Σε αντίθεση με ό,τι δείχνουν οι ρομαντικές ταινίες, είναι απόλυτα φυσιολογικό να υπάρχουν κάποια πράγματα στον σύντροφό σας που δεν σας αρέσουν ιδιαίτερα: Ο τρόπος που διαχειρίζεται το άγχος, η αναβλητικότητά του, οι παρέες του ή κάποιες επιλογές ζωής που θεωρείτε επιβλαβείς.

Είναι πιθανό κάποιες μέρες να νιώσετε την ανάγκη να του τα επισημάνετε, πιστεύοντας ότι η ειλικρίνεια το επιβάλλει. Όμως υπάρχει λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ειλικρινή φροντίδα και στην άσκοπη κριτική.

Αν αυτό που θέλετε να πείτε δεν προέρχεται από πραγματική επιθυμία να βοηθήσετε τον σύντροφό σας να βελτιωθεί, τότε είναι απίθανο να ακουστεί ως εποικοδομητικό.

Φράσεις όπως: «Πάντα χαλάς λεφτά σε άχρηστα πράγματα» ή «δεν έπρεπε να το φας αυτό, είναι τελείως ανθυγιεινό», σπάνια εκλαμβάνονται ως φροντίδα – πολύ πιο συχνά ως επίθεση.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Behavior Therapy, οι αντιδράσεις στην κριτική εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο που εκφράζεται. Όταν ο σύντροφος αντιλαμβάνεται τα σχόλια ως εχθρική συμπεριφορά, μειώνεται τόσο η ικανοποίηση από τη σχέση όσο και η συνολική ψυχική ευεξία.

Αντίθετα, η υποστηρικτική ανατροφοδότηση σχετίζεται με πιο σταθερές και υγιείς σχέσεις.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι:

Όσοι καταπιέζουν τα συναισθήματά τους, συχνά ακούγονται επικριτικοί ακόμη κι όταν δεν το θέλουν.

Όσοι «επαναπλαισιώνουν» τις σκέψεις τους πριν μιλήσουν, καταφέρνουν να δίνουν ανατροφοδότηση με ενσυναίσθηση.

Με απλά λόγια: Όταν «μιλά» ο εκνευρισμός και όχι η φροντίδα, αυτό φαίνεται. Κι αυτό που για εσάς είναι «ειλικρίνεια», για τον σύντροφό σας μεταφράζεται ως απόρριψη.

Η ουσία μίας υγιούς σχέσης δεν βρίσκεται στο να λέμε τα πάντα, αλλά στο να ξέρουμε πότε αξίζει να μιλήσουμε και πότε η σιωπή προστατεύει περισσότερο από ένα «ειλικρινές» σχόλιο. Η ενσυναίσθηση, η πρόθεση και ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε είναι τελικά πολύ σημαντικότερα από την ωμή αλήθεια.

Γιατί σε μια σχέση, η αγάπη δεν μετριέται από το πόσα λέγονται — αλλά από το πόσα ειπώθηκαν με φροντίδα.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr