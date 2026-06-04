Η ατάκα της Αννίτας Δημητρίου στον Ζαχαρία Κουλία που προκάλεσε χαμόγελα - Δείτε φωτογραφίες

Οι συνάδελφοί της εξέφρασαν τις ευχές τους για κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της εκλογής της και την ευθύνη που συνοδεύει το αξίωμα.

Ξεχωριστή ήταν η συνομιλία της με τον γηραιότερο βουλευτή, Ζαχαρία Κουλία, στον οποίο η κ. Δημητρίου ανέφερε χαμογελώντας ότι «είναι το γούρι της», προκαλώντας χαμόγελα στους παρευρισκόμενους. Η αναφορά αυτή αποτύπωσε το θετικό κλίμα και τις καλές σχέσεις που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια των συγχαρητηρίων επισκέψεων.

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