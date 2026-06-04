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ΠΑΡΑ-THEMA

Η ατάκα της Αννίτας Δημητρίου στον Ζαχαρία Κουλία που προκάλεσε χαμόγελα - Δείτε φωτογραφίες

 04.06.2026 - 16:51
Η ατάκα της Αννίτας Δημητρίου στον Ζαχαρία Κουλία που προκάλεσε χαμόγελα - Δείτε φωτογραφίες

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, βουλευτές επισκέφθηκαν το γραφείο της, Αννίτας Δημητρίου προκειμένου να τη συγχαρούν για την επανεκλογή της στη θέση της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων.

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Οι συνάδελφοί της εξέφρασαν τις ευχές τους για κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της εκλογής της και την ευθύνη που συνοδεύει το αξίωμα.

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Ξεχωριστή ήταν η συνομιλία της με τον γηραιότερο βουλευτή, Ζαχαρία Κουλία, στον οποίο η κ. Δημητρίου ανέφερε χαμογελώντας ότι «είναι το γούρι της», προκαλώντας χαμόγελα στους παρευρισκόμενους. Η αναφορά αυτή αποτύπωσε το θετικό κλίμα και τις καλές σχέσεις που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια των συγχαρητηρίων επισκέψεων.

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Δείτε φωτογραφίες: 

 

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Η επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό σταθμό σε μια πολιτική διαδρομή που μέσα σε δέκα χρόνια την οδήγησε από μια δύσκολη εσωκομματική δοκιμασία στην ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού και στην Προεδρία της Βουλής.

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