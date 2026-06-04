Η ατάκα της Αννίτας Δημητρίου στον Ζαχαρία Κουλία που προκάλεσε χαμόγελα - Δείτε φωτογραφίες

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Οι συνάδελφοί της εξέφρασαν τις ευχές τους για κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της εκλογής της και την ευθύνη που συνοδεύει το αξίωμα.
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Ξεχωριστή ήταν η συνομιλία της με τον γηραιότερο βουλευτή, Ζαχαρία Κουλία, στον οποίο η κ. Δημητρίου ανέφερε χαμογελώντας ότι «είναι το γούρι της», προκαλώντας χαμόγελα στους παρευρισκόμενους. Η αναφορά αυτή αποτύπωσε το θετικό κλίμα και τις καλές σχέσεις που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια των συγχαρητηρίων επισκέψεων.
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