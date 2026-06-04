Αννίτα Δημητρίου: Από το «εκτός ψηφοδελτίου» στην κορυφή της κυπριακής πολιτικής σκηνής

Η επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό σταθμό σε μια πολιτική διαδρομή που μέσα σε δέκα χρόνια την οδήγησε από μια δύσκολη εσωκομματική δοκιμασία στην ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού και στην Προεδρία της Βουλής.

Πρόκειται για μια πορεία που συνδυάζει επιμονή, πολιτική εξέλιξη και διαδοχικές πρωτιές, καταγράφοντας την ανάδειξή της, σε μία από τις πιο ισχυρές πολιτικές προσωπικότητες της σύγχρονης Κύπρου.

Η αρχή μιας πολιτικής διαδρομής

Η Αννίτα Δημητρίου γεννήθηκε το 1985 και από νεαρή ηλικία δραστηριοποιήθηκε στα κοινά μέσα από τις τάξεις του Δημοκρατικού Συναγερμού. Η συμμετοχή της στις οργανωτικές και κομματικές δομές της παράταξης, αποτέλεσε το πρώτο βήμα μιας διαδρομής, που έμελλε να την οδηγήσει στα ανώτατα πολιτικά αξιώματα.

Το 2016 αποφάσισε να διεκδικήσει για πρώτη φορά την εκλογή της στη Βουλή των Αντιπροσώπων με το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στην επαρχία Λάρνακας. Ωστόσο, η πρώτη της εκλογική μάχη μόνο εύκολη δεν ήταν.

Η περιπέτεια του 2016

Λίγες εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές, οι εσωκομματικές διεργασίες για τη διαμόρφωση των ψηφοδελτίων, προκάλεσαν αναταράξεις. Η Αννίτα Δημητρίου βρέθηκε εκτός του ψηφοδελτίου του ΔΗΣΥ στη Λάρνακα, σε μια εξέλιξη που προκάλεσε συζητήσεις και αντιδράσεις τόσο εντός, όσο και εκτός της παράταξης.

Η εξέλιξη ωστόσο, δεν κράτησε για πολύ. Μέσα σε λίγες ημέρες, επανήλθε στο ψηφοδέλτιο και συνέχισε την προεκλογική της εκστρατεία, μετατρέποντας μια δύσκολη πολιτική στιγμή σε αφετηρία μιας εντυπωσιακής πορείας.

Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου του 2016, εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Λάρνακας, ανοίγοντας το κεφάλαιο της κοινοβουλευτικής της παρουσίας.

Η εδραίωση στη Βουλή

Κατά την πρώτη της θητεία, ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα σε κοινωνικά ζητήματα, θέματα ισότητας, οικογένειας και νεολαίας, ενώ σταδιακά απέκτησε αυξημένο πολιτικό εκτόπισμα τόσο εντός της Βουλής, όσο και στο εσωτερικό του ΔΗΣΥ.

Η παρουσία της χαρακτηρίστηκε από συστηματική κοινοβουλευτική δράση και σταδιακή ανάληψη μεγαλύτερων ευθυνών, γεγονός που την κατέστησε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες πολιτικές φυσιογνωμίες, της νεότερης γενιάς.

Το 2020 εξελέγη Αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία στο εσωτερικό της παράταξης και προετοιμάζοντας το έδαφος για τις εξελίξεις που θα ακολουθούσαν.

Η ιστορική εκλογή στην Προεδρία της Βουλής

Οι βουλευτικές εκλογές του 2021 αποτέλεσαν νέο ορόσημο στην πολιτική της διαδρομή. Μετά την επανεκλογή της στη Βουλή στις 30 Μαΐου 2021, ακολούθησε η κορυφαία μέχρι τότε στιγμή της πολιτικής της πορείας.

Στις 10 Ιουνίου 2021 εξελέγη Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το συγκεκριμένο αξίωμα από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η εκλογή της θεωρήθηκε ιστορική όχι μόνο για τη θέση που κατέλαβε, αλλά και για το μήνυμα ανανέωσης που εξέπεμπε σε μια πολιτική σκηνή όπου οι γυναίκες εξακολουθούσαν να υποεκπροσωπούνται στα ανώτατα αξιώματα.

Από τη θέση της Προέδρου της Βουλής κλήθηκε να διαχειριστεί κρίσιμα νομοθετικά και πολιτικά ζητήματα, ενώ ανέλαβε έναν θεσμικό ρόλο με ιδιαίτερη βαρύτητα στο πολιτικό σύστημα της χώρας.

Στην ηγεσία του ΔΗΣΥ

Το επόμενο μεγάλο βήμα ήρθε το 2023.Μετά τις προεδρικές εκλογές και τις πολιτικές ανακατατάξεις που ακολούθησαν, η Αννίτα Δημητρίου διεκδίκησε την ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού και στις 11 Μαρτίου 2023 εξελέγη Πρόεδρος του κόμματος.

Η εκλογή της, αποτέλεσε ακόμη μία ιστορική πρωτιά, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε την προεδρία του ΔΗΣΥ από την ίδρυσή του το 1976.

Αναλαμβάνοντας τα ηνία της μεγαλύτερης πολιτικής παράταξης του τόπου, βρέθηκε ενώπιον της πρόκλησης της ανασυγκρότησης και επανατοποθέτησης του κόμματος σε μια περίοδο σημαντικών πολιτικών εξελίξεων.

Επικεφαλής του ψηφοδελτίου το 2026

Δέκα χρόνια μετά την πρώτη της υποψηφιότητα και την περιπέτεια που λίγο έλειψε να τη θέσει εκτός της εκλογικής αναμέτρησης, η Αννίτα Δημητρίου προσήλθε στις βουλευτικές εκλογές του 2026 από μια εντελώς διαφορετική αφετηρία.

Ως Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού ηγήθηκε του ψηφοδελτίου του κόμματος στην επαρχία Λάρνακας, επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό της ρόλο στην παράταξη και την πολιτική ζωή της χώρας.

Η επανεκλογή της στη Βουλή επισφράγισε μια δεκαετία συνεχούς πολιτικής ανόδου. Από τη νεαρή υποψήφια που βρέθηκε προσωρινά εκτός ψηφοδελτίου το 2016, εξελίχθηκε σε πολιτικό πρόσωπο που κατέχει ταυτόχρονα δύο από τις σημαντικότερες θέσεις που μπορεί να αναλάβει στέλεχος της κεντροδεξιάς παράταξης: την Προεδρία του Δημοκρατικού Συναγερμού και την Προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων.