Αννίτα: Ευθύνη η σημερινή ψήφος είπε η επανεκλεγείσα ΠτΒ - Κάλεσε όλους σε περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της Βουλής

Η κ. Δημητρίου υποσχέθηκε όπως και στην πρώτη της θητεία, έτσι και στη δεύτερη, να πορευτεί με απόλυτη πίστη στο Σύνταγμα, στους νόμους και στον Κανονισμό της Βουλής και να διασφαλίζει ότι κάθε Βουλευτής και κάθε Βουλεύτρια έχει το δικαίωμα να ακουστεί, να συμμετέχει ισότιμα και να συμβάλλει ουσιαστικά στο κοινοβουλευτικό έργο.

«Όλοι και όλες εδώ μέσα εκπροσωπούμε όχι μόνο τους ψηφοφόρους μας, αλλά κάθε πολίτη. Εκείνους που μας ψήφισαν και εκείνους που δεν μας ψήφισαν. Αυτό θα πράξω και εγώ: με ισονομία, αντικειμενικότητα και θεσμική ευθύνη. Θα υπερασπίζομαι τους θεσμούς χωρίς διακρίσεις, χωρίς διαφορετική μεταχείριση ανάμεσα σε όσους με στήριξαν και σε όσους επέλεξαν διαφορετικά», ανέφερε.

Η κ. Δημητρίου είπε ότι η Προεδρία της Βουλής είναι θεσμός και ανήκει στη Δημοκρατία και τους πολίτες και η στάση της θα είναι σταθερή δηλαδή σεβασμός στη διαφορετική άποψη, αυστηρή τήρηση της διαδικασίας, πάντοτε με ψυχραιμία και αίσθηση δικαιοσύνης.

Η κ. Δημητρίου ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Δημοκρατικό Συναγερμό, που βγήκε πρόσφατα από τις εκλογές πιο ενωμένος και πιο δυνατός, δίνοντας έτσι την ώθηση για επαναδιεκδίκηση του σημαντικού αυτού πολιτειακού αξιώματος με επιτυχία.

Η Πρόεδρος της Βουλής απαρίθμησε και τα όσα έγιναν στην προηγούμενη θητεία με τη συνδρομή των Βουλευτών / Βουλευτριών, των κοινοβουλευτικών ομάδων και του διοικητικού προσωπικού της Βουλής.

Μεταξύ αυτών είπε, αναβαθμίσαμε διαδικασίες, υποδομές και ψηφιακά εργαλεία, ενισχύσαμε τη διαφάνεια, την εξωστρέφεια και τη συμμετοχή, ανοίξαμε τη Βουλή περισσότερο στους πολίτες, στους νέους, στους μαθητές, στους φοιτητές, στην κοινωνία των πολιτών και ενισχύσαμε την κοινοβουλευτική διπλωματία, αναβαθμίζοντας το κύρος της χώρας και κρατώντας το Κυπριακό ψηλά σε διεθνή βήματα.

Είπε ακόμη ότι ιδιαίτερη σημασία έδωσαν και στη θεσμική μνήμη, στην καλύτερη οργάνωση, στην προσβασιμότητα της πληροφορίας, στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των επιτροπών και στην καλύτερη επικοινωνία με τον πολίτη.

«Αυτή η τριπλή στρατηγική θα συνεχιστεί: Πρώτον, με περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού, του κύρους, των υποδομών και της διαδικασίας. Δεύτερον, με Βουλή ανοικτή στους πολίτες, με διαφάνεια, συμμετοχή, αλληλεπίδραση και ενημέρωση. Τρίτον, με Βουλή που λειτουργεί ως θεσμός προβολής της χώρας, ως ισότιμος συνομιλητής στον κόσμο, και ως μοχλός για τη δίκαιη επίλυση του Κυπριακού», ανέφερε.

Η κ. Δημητρίου τόνισε ότι πρέπει ως Βουλευτές να μειώσουν τις αστοχίες, τους καυγάδες και τις άγονες αντιπαραθέσεις, να ενισχύσουν την αξιοπιστία και το κύρος του θεσμού, που πλήττεται από την ισοπέδωση και την εύκολη απαξίωση.

«Δεν ζητώ να συμφωνούμε σε όλα. Αυτό ούτε γίνεται ούτε είναι υγιές σε μια δημοκρατία. Ζητώ όμως να διαφωνούμε με επιχειρήματα, να αντιπαρατιθέμεθα με σεβασμό και να θυμόμαστε ότι πίσω από κάθε νομοσχέδιο, κάθε τροπολογία και κάθε απόφαση υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες, επιχειρήσεις, κοινότητες και πραγματικές ζωές», σημείωσε.

Η επανεκλεγείσα Πρόεδρος της Βουλής είπε ότι τα προηγούμενα χρόνια η Βουλή άσκησε τον ουσιαστικό της ρόλο, έλεγξε την εκτελεστική εξουσία, διόρθωσε ημιτελή νομοσχέδια, άκουσε τους επηρεαζόμενους πολίτες και φορείς, συνδιαμόρφωσε πολιτικές με την κοινωνία και προστάτευσε τη σταθερότητα.

«Πρέπει να προχωρήσουμε μακριά από λαϊκισμούς, πελατειακές λογικές και προσωπικές ατζέντες. Να παραδώσουμε έργο για το καλό του τόπου. Και ασφαλώς, δεν ξεχνάμε ποτέ την κορυφαία εθνική μας προτεραιότητα: τον τερματισμό της κατοχής, την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας. Η Βουλή οφείλει να είναι σταθερή φωνή αρχών, δικαιοσύνης και ευρωπαϊκής προοπτικής για την Κύπρο», ανέφερε.

Η κ. Δημητρίου κάλεσε όλους και όλες να κάνουν μια κοινή προσπάθεια, να κρατήσουν ψηλά το κύρος της Βουλής, να εργαστούν με καθαρότητα, αλληλοσεβασμό και αποτέλεσμα, να αποδείξουν ότι οι θεσμοί μας μπορούν να εμπνέουν εμπιστοσύνη και να βοηθήσουν την Κύπρο να υπερβεί τις προκλήσεις και να προχωρήσει μπροστά.

Αμέσως μετά την εκλογή της η κ. Δημητρίου δέχθηκε συγχαρητήρια στο γραφείο της.

Η επόμενη Ολομέλεια ορίστηκε για τις 11 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα με διορισμό γραμματείας και κοσμητόρων και την εκλογή των μελών της Επιτροπής Επιλογής.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ