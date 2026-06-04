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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγχαρητήρια Αναστασιάδη στην Αννίτα Δημητρίου για την επανεκλογή της στην Προεδρία της Βουλής

 04.06.2026 - 17:49
Συγχαρητήρια Αναστασιάδη στην Αννίτα Δημητρίου για την επανεκλογή της στην Προεδρία της Βουλής

Τα θερμά του συγχαρητήρια προς την Αννίτα Δημητρίου για την επανεκλογή της στην Προεδρία της Βουλής εξέφρασε ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νίκος Αναστασιάδης χαρακτήρισε επάξια την επανεκλογή της κ. Δημητρίου, σημειώνοντας ότι η ανανέωση της εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό της αποτελεί αναγνώριση της υπευθυνότητας και της συνέπειας με την οποία άσκησε τα καθήκοντά της κατά την προηγούμενη θητεία της.

«Θερμά συγχαρητήρια στην Αννίτα Δημητρίου για την επάξια επανεκλογή της στην Προεδρία της Βουλής. Η ανανέωση της εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο της αποτελεί αναγνώριση της υπευθυνότητας και της συνέπειας που άσκησε τα καθήκοντά της. Καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στη νέα της θητεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του τέως Προέδρου έρχεται να προστεθεί στα πολυάριθμα συγχαρητήρια μηνύματα που δέχεται η κ. Δημητρίου μετά την επανεκλογή της στο δεύτερο τη τάξει πολιτειακό αξίωμα της χώρας.

Δείτε την ανάρτηση: 

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Η επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό σταθμό σε μια πολιτική διαδρομή που μέσα σε δέκα χρόνια την οδήγησε από μια δύσκολη εσωκομματική δοκιμασία στην ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού και στην Προεδρία της Βουλής.

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