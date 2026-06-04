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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγχαρητήρια Προέδρου Χριστοδουλίδη σε Αννίτα για την επανεκλογή της στην Προεδρία της Βουλής

 04.06.2026 - 16:40
Συγχαρητήρια Προέδρου Χριστοδουλίδη σε Αννίτα για την επανεκλογή της στην Προεδρία της Βουλής

Γραπτή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη για την εκλογή Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου για την επανεκλογή της και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην άσκηση των υψηλών καθηκόντων που αναλαμβάνει.
 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων αποτελεί βασικό πυλώνα της Δημοκρατίας μας και η συνεργασία μεταξύ της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας είναι καθοριστικής σημασίας για την πρόοδο της χώρας.
 
Με σεβασμό στους διακριτούς θεσμικούς ρόλους, προσβλέπω σε μια δημιουργική και παραγωγική συνεργασία, με κοινό σημείο αναφοράς τις ανάγκες της κοινωνίας και τις προσδοκίες των πολιτών.
 
Πρώτιστη προτεραιότητά μας παραμένει η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Η προώθηση πολιτικών που απαντούν στα πραγματικά ζητήματα της κοινωνίας, η υλοποίηση εμβληματικών μεταρρυθμίσεων και η διατήρηση της ανοδικής πορείας της χώρας απαιτούν συνεννόηση, υπευθυνότητα και προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον.
 
Οι πολίτες αναμένουν από όλους μας αποτελέσματα. Με θεσμική συνέπεια και πνεύμα συνεργασίας, μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την ευθύνη και να συνεχίσουμε την προσπάθεια για μια ισχυρότερη, πιο σύγχρονη και πιο αποτελεσματική Κύπρο.

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Η επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό σταθμό σε μια πολιτική διαδρομή που μέσα σε δέκα χρόνια την οδήγησε από μια δύσκολη εσωκομματική δοκιμασία στην ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού και στην Προεδρία της Βουλής.

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