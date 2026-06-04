Επανεκλογή Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής με τις ψήφους ΔΗΚΟ και Άμεσης Δημοκρατίας

Κατά τον πρώτο γύρο της εκλογικής διαδικασίας, η Αννίτα Δημητρίου συγκέντρωσε 21 ψήφους, ενώ ο Στέφανος Στεφάνου έλαβε 19 ψήφους. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος και ο Χρίστος Χρίστου εξασφάλισαν από 8 ψήφους έκαστος, με αποτέλεσμα κανένας υποψήφιος να μην πετύχει την απαιτούμενη πλειοψηφία για εκλογή από την πρώτη αναμέτρηση.
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Στον δεύτερο γύρο αναμετρήθηκαν οι δύο επικρατέστεροι υποψήφιοι, η Αννίτα Δημητρίου και ο Στέφανος Στεφάνου. Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ κατόρθωσε να διευρύνει τη στήριξή της, συγκεντρώνοντας συνολικά 29 ψήφους, έναντι 19 του ανθυποψηφίου της. Καθοριστική αποδείχθηκε η μεταφορά ψήφων από το ΔΗΚΟ και την Άμεση Δημοκρατία, οι οποίες έγειραν την πλάστιγγα υπέρ της επανεκλογής της.
Αξιοσημείωτη ήταν η στάση του ΕΛΑΜ, το οποίο στον δεύτερο γύρο επέλεξε να τηρήσει αποχή, μετά τον αποκλεισμό της υποψηφιότητας του προέδρου του κόμματος από τη συνέχεια της διαδικασίας. Η επιλογή αυτή επηρέασε τους τελικούς συσχετισμούς και άφησε τη μάχη να κριθεί μεταξύ των δύο υποψηφίων που προκρίθηκαν από τον πρώτο γύρο.
Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επιβεβαιώνει τη σημασία των πολιτικών συνεργασιών στη νέα σύνθεση της Βουλής και καταγράφει τις πρώτες κοινοβουλευτικές συγκλίσεις που διαμορφώνονται με την έναρξη της νέας νομοθετικής περιόδου. Η επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου σηματοδοτεί παράλληλα τη συνέχιση της παρουσίας της στην κορυφή του νομοθετικού σώματος, σε μια περίοδο με σημαντικές πολιτικές και θεσμικές προκλήσεις.