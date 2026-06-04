ΑΚΕΛ για εκλογή Αννίτας: «Η Άμεση Δημοκρατία αποκαλύφθηκε με το καλημέρα» - Πυρά κατά ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ

Το κόμμα αναφέρει ότι, η υποψηφιότητα του Γενικού Γραμματέα του, Στέφανου Στεφάνου, εξέφρασε όχι μόνο την Αριστερά αλλά και τον ευρύτερο προοδευτικό και δημοκρατικό χώρο της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ανταποκρινόταν στην απαίτηση της κοινωνίας για ανάσχεση της επιρροής των τραπεζών και μεγάλων οικονομικών συμφερόντων στην πολιτική ζωή του τόπου.

Το ΑΚΕΛ εκφράζει επίσης τις ευχαριστίες και την εκτίμησή του προς το ΑΛΜΑ για τη στήριξη που παρείχε στην υποψηφιότητα του κ. Στεφάνου.

Την ίδια ώρα, εξαπολύει έντονη κριτική προς άλλες πολιτικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι η ηγεσία του ΔΗΚΟ συνέχισε, όπως αναφέρει, τη «δεξιά μετατόπισή» της στηρίζοντας την εκλογή του ΔΗΣΥ στην Προεδρία της Βουλής. Παράλληλα, στρέφει τα βέλη του κατά της Άμεσης Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι από τον πρώτο γύρο στήριξε την υποψηφιότητα της κ. Δημητρίου, ενώ επικρίνει και το ΕΛΑΜ για τη στάση αποχής που τήρησε κατά την ψηφοφορία.

Παρά την πολιτική αντιπαράθεση, το ΑΚΕΛ συγχαίρει την κ. Δημητρίου για την επανεκλογή της στην Προεδρία της Βουλής, διαμηνύοντας ότι θα συνεχίσει να πολιτεύεται εντός του κοινοβουλίου με σοβαρότητα, δημοκρατικό πνεύμα και προσήλωση στα συμφέροντα και τις ανάγκες των πολιτών.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

«Η διαδικασία εκλογής Προέδρου της Βουλής επιβεβαίωσε ότι το ΑΚΕΛ είναι η δύναμη του τόπου που πορεύεται και πολιτεύεται με ειλικρίνεια και καθαρότητα, μακριά από παζάρια και αλισβερίσια, πρακτικές που τόσο απογοητεύουν την κοινωνία. Η υποψηφιότητα του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου ήταν η υποψηφιότητα της Αριστεράς αλλά ταυτόχρονα, εξέφρασε την αντιπολίτευση κι ολόκληρο τον προοδευτικό και δημοκρατικό πόλο της χώρας. Πάνω από όλα όμως, η επιλογή και η υποψηφιότητά μας ανταποκρίνεται στην απαίτηση της κοινωνίας να μπει φρένο στο λόμπι των τραπεζών και των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων που αλωνίζουν στην πολιτική ζωή του τόπου. Το ΑΚΕΛ με ψηλά το κεφάλι, συνεχίζει με αξιοπιστία και καθαρότητα να απευθύνεται στην κοινωνία γιατί οι μεγάλες μάχες βρίσκονται μπροστά μας. Το ΑΚΕΛ εκφράζει την εκτίμησή του προς το ΑΛΜΑ για την υποστήριξη της υποψηφιότητας του Στ. Στεφάνου.

Από την άλλη, οι παρασυναγωγές και οι επιλογές ορισμένων κομματικών ηγεσιών τις εκθέτουν ανεπανόρθωτα. Η ηγεσία του ΔΗΚΟ συνέχισε τη δεξιά μετατόπιση της εκλέγοντας τον Συναγερμό στην Προεδρία της Βουλής. Η Άμεση Δημοκρατία αποκαλύφθηκε με το καλημέρα στηρίζοντας, από τον πρώτο γύρο μάλιστα, το κατ’ εξοχήν κόμμα του συστήματος και των τραπεζών. Το δε ΕΛΑΜ κρύφτηκε πίσω από την αποχή, αφού βέβαια ξεκαθάρισε επανειλημμένα ότι το πρόβλημα του ήταν το πρόσωπο και όχι ο Συναγερμός και οι πολιτικές του.

Το ΑΚΕΛ συγχαίρει την Αννίτα Δημητρίου για την επανεκλογή της στην Προεδρία της Βουλής και δηλώνει ότι θα συνεχίσει να πολιτεύεται μέσα στη Βουλή με σοβαρότητα, δημοκρατικό πνεύμα και προπαντός προσήλωση στα συμφέροντα και τις ανάγκες του λαού μας».