Εργατικό ατύχημα: Στο Νοσοκομείο 63χρονος - Έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό

Αυτός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και εκτός κινδύνου.

Το περιστατικό θα διερευνηθεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.