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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στη Μητρόπολη Πάφου: Μάζεψε τα πράγματα του και έφυγε ο εν αργία Επίσκοπος Τυχικός

 04.06.2026 - 09:08
Ραγδαίες εξελίξεις στη Μητρόπολη Πάφου: Μάζεψε τα πράγματα του και έφυγε ο εν αργία Επίσκοπος Τυχικός

Εγκατέλειψε οριστικά τον χώρο διαμονής του στη Μητρόπολη Πάφου ο εν αργία Επίσκοπος Τυχικός.

​Η αποχώρηση του Τυχικού έγινε αντιληπτή από το προσωπικό της Μητρόπολης Πάφου, το οποίο εντόπισε το κλειδί του διαμερίσματός του αφημένο πάνω στην πόρτα, στον περίβολο του κτιρίου. Κατά τον μετέπειτα έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο εν αργία Επίσκοπος είχε μαζέψει και πάρει μαζί του το σύνολο των προσωπικών του αντικειμένων, αφήνοντας το διαμέρισμα εντελώς άδειο.

​Η εξέλιξη αυτή δεν θεωρείται τυχαία, καθώς ακολουθεί τη σχετική επιστολή-τελεσίγραφο που είχε επιδοθεί στον κ. Τυχικό από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Με την επιστολή αυτή, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου καλούσε τον εν αργία Επίσκοπο να εκκενώσει τον χώρο διαμονής του, με στόχο η επόμενη ημέρα στη Μητρόπολη Πάφου να ξεκινήσει χωρίς διοικητικές εκκρεμότητες ή πιθανές εστίες έντασης.

​Το ζήτημα κρίθηκε ως επείγον ενόψει της επικείμενης ενθρόνισης του νέου Μητροπολίτη Πάφου, Γρηγορίου. Η επίσημη τελετή ενθρόνισης έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Πέμπτη, 11 Ιουνίου, στις 6:00 μ.μ., στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο, και η ηγεσία της Εκκλησίας επιθυμούσε την πλήρη ομαλότητα πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Ιεράρχη.

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