Τροφική δηλητηρίαση σε γάμο: Πού επικεντρώνονται οι έρευνες των Υγειονομικών Υπηρεσιών – Πόσα άτομα νοσηλεύτηκαν

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 74 άτομα με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, εκ των οποίων 21 χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Συγκεκριμένα, 15 νοσηλεύτηκαν στη Λεμεσό, τρεις στην Πάφο και άλλοι τρεις στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με δηλώσεις του προϊστάμενου των Υγειονομικών Υπηρεσιών, Ηρόδοτου Ηροδότου, στο sigmalive, το ζευγάρι που τέλεσε τον γάμο, ανέφερε ότι περίπου 50 καλεσμένοι είχαν παρουσιάσει συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στις καταθέσεις των επηρεαζόμενων, στις επιθεωρήσεις των χώρων εστίασης που συνδέονται με τη δεξίωση, καθώς και στις εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων τροφίμων και νερού. Παράλληλα, εξετάζεται κατά πόσο οι μικροοργανισμοί που εντοπίστηκαν στους ασθενείς συνδέονται με τα τρόφιμα που καταναλώθηκαν κατά την εκδήλωση.

Το υποστατικό που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών έχει τεθεί σε αναστολή λειτουργίας μέχρι την ολοκλήρωση της διερεύνησης και την εξακρίβωση των αιτιών του περιστατικού.