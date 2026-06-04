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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Τι αλλάζει για τον επόμενο Πρόεδρο - Ιδού ο μισθός και τα ωφελήματα που θα λαμβάνει

 04.06.2026 - 11:08
Βουλή: Τι αλλάζει για τον επόμενο Πρόεδρο - Ιδού ο μισθός και τα ωφελήματα που θα λαμβάνει

Ο επόμενος Πρόεδρος ή η επόμενη Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων θα αναλάβει ένα από τα σημαντικότερα και καλύτερα αμειβόμενα αξιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ωστόσο, θα είναι ο πρώτος κάτοχος της θέσης που θα επηρεαστεί από τις αλλαγές που ψήφισε η Βουλή τον περασμένο Μάρτιο, οι οποίες περιορίζουν ορισμένα μετα-υπηρεσιακά ωφελήματα που μέχρι σήμερα θεωρούνταν δεδομένα.

Παρότι οι απολαβές του αξιώματος παραμένουν ιδιαίτερα ελκυστικές σε σύγκριση με εκείνες των υπόλοιπων μελών του Κοινοβουλίου, το πλαίσιο των προνομίων μετά την αποχώρηση από τη θέση έχει πλέον διαφοροποιηθεί. Οι ίδιες ρυθμίσεις επηρεάζουν και όσους θα αναλάβουν στο μέλλον την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Απολαβές που ξεχωρίζουν

Για το 2026, οι καθαρές ετήσιες απολαβές του Προέδρου της Βουλής υπολογίζονται στις 95.432 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 1.658 ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε μηνιαία βάση, ο καθαρός μισθός διαμορφώνεται στις 7.461 ευρώ, αυξημένος κατά 128 ευρώ σε σύγκριση με το 2025.
Οι συνολικές ακαθάριστες απολαβές, μαζί με τα επιδόματα που συνοδεύουν το αξίωμα, φτάνουν τις 146.174 ευρώ ετησίως. Από το ποσό αυτό αφαιρούνται αποκοπές ύψους 17.355 ευρώ πριν από τη φορολογία, ενώ ο φόρος εισοδήματος ανέρχεται σε 33.387 ευρώ, με βάση πλήρη δωδεκάμηνη θητεία.

Νέο καθεστώς για τα ωφελήματα

Οι αλλαγές προκύπτουν από τον νόμο που ενέκρινε ομόφωνα η Βουλή και ο οποίος ρυθμίζει ενιαία τα ωφελήματα των πρώην και τέως Προέδρων της Δημοκρατίας και της Βουλής. Το τελικό κείμενο βασίστηκε σε προτάσεις που κατατέθηκαν από τον πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων, τον ανεξάρτητο κοινοβουλευτικό χώρο και την τότε Πρόεδρο της Βουλής, με την τελευταία να δηλώνει σύγκρουση συμφέροντος και να μην συμμετέχει στην ψηφοφορία.

Με βάση το νέο πλαίσιο, όσοι εκλεγούν για πρώτη φορά στην προεδρία της Βουλής μετά την έναρξη εφαρμογής του νόμου δεν θα δικαιούνται το πλήρες πακέτο προνομίων που ίσχυε μέχρι σήμερα. Η σημαντικότερη διαφοροποίηση αφορά τη χρήση υπηρεσιακού οχήματος μετά την αποχώρηση από το αξίωμα, καθώς το δικαίωμα αυτό δεν θα είναι πλέον ισόβιο αλλά θα περιορίζεται σε περίοδο πέντε ετών.

Παρά τον περιορισμό αυτό, τα μετα-υπηρεσιακά ωφελήματα δεν καταργούνται πλήρως. Η κρατική στήριξη συνεχίζεται, αλλά με πιο συγκεκριμένους όρους και χρονικούς περιορισμούς.

Τι αλλάζει στη γραμματειακή υποστήριξη

Σημαντική μεταβολή επέρχεται και στο θέμα της γραμματειακής εξυπηρέτησης. Η δυνατότητα παραχώρησης δημόσιου υπαλλήλου για προσωπική υποστήριξη καταργείται, ενώ διατηρείται η παροχή γραμματειακών υπηρεσιών μόνο για δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με την ιδιότητα και τα καθήκοντα του πρώην Προέδρου της Βουλής.

Το σχετικό επίδομα εξακολουθεί να καταβάλλεται από το κράτος, ωστόσο η χρήση του συνδέεται πλέον αποκλειστικά με ανάγκες που απορρέουν από την άσκηση ή τη διατήρηση του θεσμικού ρόλου του πρώην αξιωματούχου.

Η διαφορά με τους υπόλοιπους βουλευτές

Παρά τις αλλαγές στα προνόμια, η μισθολογική απόσταση μεταξύ του Προέδρου της Βουλής και των απλών βουλευτών παραμένει αισθητή. Οι βουλευτές θα λαμβάνουν το 2026 καθαρές ετήσιες απολαβές ύψους 68.684 ευρώ και καθαρό μηνιαίο μισθό 5.466 ευρώ.

Στην πράξη, ο Πρόεδρος της Βουλής αμείβεται με περίπου 27.000 ευρώ περισσότερα τον χρόνο σε σχέση με έναν βουλευτή, ενώ η μηνιαία διαφορά στις καθαρές απολαβές ξεπερνά τα 2.000 ευρώ.

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