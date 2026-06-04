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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σωρεία κλοπών και διαρρήξεων: Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα για τρεις διαφορετικές υποθέσεις

 04.06.2026 - 10:47
Σωρεία κλοπών και διαρρήξεων: Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα για τρεις διαφορετικές υποθέσεις

Στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων, προχώρησε χθες η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου, 2026, στις επαρχίες Αμμοχώστου, Πάφου και Λεμεσού.

Συγκεκριμένα, μέλη της Αστυνομίας, εντόπισαν μετά από πληροφορία πολίτη, δύο 49χρονους οι οποίοι θεάθηκαν προηγουμένως εντός οικίας στην Αγία Νάπα. Μετά από έρευνα που διενεργήθηκε, εντοπίστηκαν στην κατοχή τους κοσμήματα και συλλεκτικά κέρματα για τα οποία δεν έδωσαν ικανοποιητικές εξηγήσεις ως προς το νόμιμο της κατοχής τους και συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας. Στο πλαίσιο διερεύνησης της συγκεκριμένης υπόθεσης, διαπιστώθηκε ότι τα υπό αναφορά αντικείμενα κλάπηκαν από την οικία στην οποία θεάθηκαν προηγουμένως οι δύο ύποπτοι. Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Στην Πάφο, μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν χθες σε σύλληψη και δεύτερου προσώπου, σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών. Συγκεκριμένα, 43χρονος συνελήφθη χθες στη βάση δικαστικού εντάλματος και αναμένεται να παρουσιαστεί εντός της ημέρας ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης. Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Τέλος, λίγο μετά το μεσημέρι χθες στην επαρχία Λάρνακας, συνελήφθη και δεύτερο πρόσωπο για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών, που έγιναν στην Λεμεσό στις 26/6/2026. Πρόκειται για 26χρονη η οποία τέθηκε υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης της.

Τις εξετάσεις συνεχίζει ο Αστυνομικός Σταθμός Πισσουρίου.

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