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Cytavision: Νέα στρατηγική συνεργασία με την Pafos FC

 04.06.2026 - 10:42
Cytavision: Νέα στρατηγική συνεργασία με την Pafos FC

Η Cyta και η Pafos FC ανακοινώνουν τη νέα στρατηγική τους συνεργασία, με την οποία η Cytavision εξασφαλίζει τα τηλεοπτικά δικαιώματα των εντός έδρας αγώνων της ομάδας για τις επόμενες πέντε ποδοσφαιρικές περιόδους. Η συμφωνία έχει ισχύ από την 1η Ιουλίου 2026 και μέχρι τις 30 Ιουνίου 2031.

Η Cytavision θα μεταδίδει τους εντός έδρας αγώνες της Pafos FC στις διοργανώσεις πρωταθλήματος και κυπέλλου της ΚΟΠ, φιλικούς αγώνες, καθώς και τους προκριματικούς αγώνες ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA.

Η προσθήκη της Pafos FC ενισχύει περαιτέρω το αθλητικό περιεχόμενο της Cytavision και τη θέση της ως βασικού προορισμού για τους φίλους του ποδοσφαίρου στην Κύπρο. Η Pafos FC είναι μία από τις πιο ανερχόμενες ομάδες του κυπριακού ποδοσφαίρου, με σταθερή αγωνιστική πρόοδο, σύγχρονη φιλοσοφία και παρουσία που έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Για τους συνδρομητές, η συμφωνία σημαίνει πρόσβαση σε ακόμη περισσότερο ποδοσφαιρικό περιεχόμενο υψηλού ενδιαφέροντος μέσα από τα κανάλια Cytavision Sports. Αξιοποιώντας τις προηγμένες τεχνολογικές της δυνατότητες και την μοναδική εμπειρία θέασης που παρέχει, η Cytavision θα αναδείξει τους αγώνες της Pafos FC με παραγωγές  σε υψηλή ποιότητα μετάδοσης και δυνατότητες εξατομικευμένης θέασης, φέρνοντας το ποδόσφαιρο ακόμα πιο κοντά στους φιλάθλους.

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