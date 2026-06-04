«Έφαγα και βάρυνα»: Γιατρός εξηγεί γιατί νιώθουμε τόσο κουρασμένοι μετά το μεσημεριανό γεύμα - και πώς να το ξεπεράσουμε

Ειδικοί εξηγούν γιατί «βαραίνουμε» μετά το μεσημέρι, σημάδι ότι τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα μας έχουν απορρυθμιστεί, και τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε τα δυσάρεστα αυτά συμπτώματα.

Γιατί νιώθουμε κουρασμένοι το μεσημέρι

«Η γλυκόζη είναι ένα από τα πιο σημαντικά σήματα στο σώμα, που διαμορφώνει τον τρόπο που αισθανόμαστε καθημερινά, από την ενέργεια και τη διάθεσή μας έως την εστίαση και τον ύπνο μας, ενώ παράλληλα παίζει ρόλο στη μακροπρόθεσμη υγεία» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δρ Ράνγκαν Τσατερτζί - συγγραφέας μπεστ σέλερ και παρουσιαστή του δημοφιλούς podcast υγείας «Feel Better, Live More» στον Independent.

Η ατονία του οργανισμού το μεσημέρι προκαλείται εν μέρει από τον κιρκάδιο ρυθμό μας, αλλά μια πτώση των επιπέδων γλυκόζης μπορεί να την επιδεινώσει και να μας ωθήσει να επιδιώξουμε μια γρήγορη πηγή ενέργειας.

Ο Δρ Τσατερτζί εξηγεί ότι όταν τα επίπεδα γλυκόζης μειώνονται απότομα, οι χημικοί αγγελιοφόροι, που ονομάζονται νευροδιαβιβαστές και οι οποίοι μεταφέρουν πληροφορίες μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων, σταματούν να λειτουργούν σωστά, προκαλώντας κακή συγκέντρωση και χαμηλή νοητική ενέργεια.

Τότε το σώμα στέλνει επείγοντα σήματα στο εγκέφαλο - όργανο που απαιτεί ενέργεια και η γλυκόζη είναι η κύρια πηγή ενέργειάς του - για γρήγορη αναπλήρωση, κάτι που συχνά πυροδοτεί την επιθυμία για ζαχαρούχα τρόφιμα και τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες.

Η ειρωνεία είναι ότι η επιθυμία μας για αναψυκτικά και γλυκά μετά το μεσημεριανό, συχνά πυροδοτεί μια ακόμη απότομη αύξηση και μια πτώση των επιπέδων γλυκόζης, κρατώντας μας προσκολλημένους σε έναν φαύλο κύκλο, με κίνδυνο για την υγεία μας

«Εάν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα παραμείνουν πολύ υψηλά, μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος προδιαβήτη», προειδοποιεί ο Δρ Τσατερτζί.

Κατανάλωση πρωτεΐνης και περπάτημα μετά το γεύμα

Σύμφωνα με τον Δρ Ράνγκαν Τσατερτζί, τα γεύματα που δεν έχουν πρωτεΐνη ή φυτικές ίνες μπορούν να επιδεινώσουν την «ατονία του απογεύματος» , εντείνοντας την κόπωση και την ομίχλη του εγκεφάλου .

Πολλοί επιλέγουν να καταπολεμήσουν την «κούραση» με έναν καφέ για να «ξυπνήσουν» ή μια γρήγορη δόση ζάχαρης (γλυκό ή αναψυκτικό) – αλλά αυτή δεν είναι η λύση στο πρόβλημα

Αντ' αυτού, η κατανάλωση πρωτεΐνης, όπως κρέας, αυγά ή ψάρι, για να τροφοδοτήσετε το σώμα σας με ενέργεια, ακολουθούμενη από ένα γρήγορο περπάτημα 10 έως 20 λεπτών μετά το μεσημεριανό γεύμα, θα βοηθήσει το σώμα να ρυθμίσει τα επίπεδα γλυκόζης και να αποτρέψει την επιθυμία για ύπνο το απόγευμα.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Δρ Τσατερτζί, πίνοντας ένα ποτήρι νερό και τρώγοντας μια μικρή χούφτα ξηρούς καρπούς θα βοηθήσετε στην αύξηση της ενέργειας, καθώς τα υγιή λίπη είναι πηγή «καυσίμου» βραδείας καύσης, που βοηθά στη σταθεροποίηση της ενέργειας.

Πηγή: iefimerida.gr