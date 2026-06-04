Μία μοναδική ιστορία: Πώς η Βαλεντίνα κατάφερε να αναπτύξει την επιχείρησή της ξεφεύγοντας από τα social media

«Ήταν κάτι μαγικό», λέει η ίδια στο ThemaOnline. «Η χαρά της δημιουργίας, η περιέργεια, η ελευθερία να πειραματίζομαι και το γεγονός ότι αγαπώ να φοράω κοσμήματα η ίδια, με έκαναν να ερωτευτώ αυτή τη δουλειά».

Η Βαλεντίνα κατάγεται από τη Λευκορωσία και διαμένει στην Κύπρο τα τελευταία επτά χρόνια και είναι δημιουργός του δικού της brand κοσμημάτων «Lites Jewelry», ένα brand που έχει ρίζες στη βαθιά εκτίμηση της αυθεντικότητας των υλικών, στη διαχρονικότητα του σχεδιασμού και τη συν αισθηματική σύνδεση.

Πώς κατάφερε όμως να ξεφύγει από την προώθηση των προϊόντων της στα social media και να αποκτήσει πραγματική αναγνωρισιμότητα και να ενισχύσει το brand της; Σε μια εποχή όπου η ανάπτυξη ενός brand θεωρείται σχεδόν συνώνυμη με την παρουσία στα social media, πολλοί μικροί δημιουργοί ανακαλύπτουν ότι η πραγματική σύνδεση με το κοινό τους συμβαίνει συχνά εκτός οθόνης. Έτσι και η Βαλεντίνα συμμετείχε σε τοπικές αγορές όπως τo Cyberness Market στο Kolla.

Το Cyberness Market έχει εξελιχθεί σε ένα σταθερό σημείο συνάντησης για τη Λεμεσό, έναν χώρο όπου δημιουργοί, παρέες, οικογένειες και επισκέπτες από όλη την Κύπρο συναντιούνται σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει μουσική, τέχνη, φαγητό και ελεύθερη έκφραση.

Το μυστικό της επιτυχίας

Η Βαλεντίνα εκμυστηρεύεται ότι εξακολουθεί να δυσκολεύεται να κατανοήσει πλήρως πώς λειτουργούν οι διαδικτυακές πωλήσεις και αγορές όπως το Cyberness Market στο Kolla προσφέρουν κάτι που τα social media ακόμη δεν μπορούν: την προσωπική επαφή. «Αυτό που πραγματικά αγαπώ είναι οι προσωπικές συναντήσεις - οι συνθέσεις, οι συζητήσεις, η δυνατότητα να βοηθήσω έναν πελάτη να βρει ακριβώς αυτό που χρειάζεται. Η προσωπική επαφή μεταξύ των ανθρώπων και των κομματιών είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του brand. Για μένα, είναι εξαιρετικά πολύτιμο να παρατηρώ ποια κοσμήματα έχουν απήχηση και πώς διαφορετικά κομμάτια φαίνονται σε διαφορετικούς ανθρώπους και προσωπικότητες. Οι τοπικές αγορές μου δίνουν αυτή την εικόνα με τρόπο που καμία οθόνη δεν θα μπορούσε ποτέ».

Πρόσθεσε πως «ειδικά το Cyberness Market, είναι πάντα μια ζωντανή γιορτή, γεμάτη ενέργεια. Μοιράζουμε πολλές επαγγελματικές κάρτες, χτίζουμε πραγματική αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας μας και έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε τη δουλειά μας. Προσφέρει επίσης ισχυρή δικτύωση - το είδος όπου οι άνθρωποι σε θυμούνται επειδή έχουν αγγίξει τη δουλειά σου και σε έχουν κοιτάξει στα μάτια».

Αξέχαστες στιγμές σε ένα πολυπολιτισμικό κόσμο

Αυτό εντυπωσίασε περισσότερο τη Βαλεντίνα στο Cyberness Market ήταν το πώς διαφορετικοί πολιτισμοί αναμειγνύονταν. «Θυμάμαι ένα παγοδρόμιο που έστησαν έναν χειμώνα, να κάνουμε πατινάζ εκεί με την κόρη μου, και οι δύο γελώντας. Και υπάρχει μια μικρή ιεροτελεστία που έχουμε εγώ και η φίλη και συνεργάτιδα μου Πολίνα — κάθε φορά που στήνεται η έκθεσή μας και η αγορά πρόκειται να ανοίξει τις πόρτες της, κάνουμε μια γρήγορη βόλτα σε όλη την αγορά μαζί, βρίσκοντας πάντα κάτι για τον εαυτό μας, ειδικά στο φάσμα της μόδας. Ακόμα και ενώ εργάζεσαι, σε παρασύρει. Η ατμόσφαιρα είναι πάντα κάτι πραγματικά ζωντανό».

Ένα μεγάλο επετειακό event

Στις 6–7 Ιουνίου, το Cyberness γιορτάζει δύο χρόνια παρουσίας με ένα επετειακό market στο Kolla, επιστρέφοντας με όλα εκείνα τα στοιχεία που το καθιέρωσαν ως αγαπημένο σημείο συνάντησης στη Λεμεσό. Μουσική, local δημιουργοί, street food και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα συνθέτουν ένα διήμερο αφιερωμένο στην κοινότητα που χτίστηκε γύρω από το event.

Από τις 16:00 έως τις 23:00, με ελεύθερη είσοδο και pet-friendly χαρακτήρα, η επετειακή διοργάνωση θα φιλοξενήσει περισσότερα από 150 local shops και δημιουργούς, μαζί με restaurant pop-ups, γλυκές λιχουδιές, bars, live μουσική, DJs, workshops και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες.

Για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις επόμενες διοργανώσεις, περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις είναι διαθέσιμες εδώ.

Για ενημερώσεις και το πλήρες πρόγραμμα εκδηλώσεων, ακολουθήστε το Kolla στο Instagram: https://www.instagram.com/kolla.cy/