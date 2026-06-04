Η Σελένα Γκόμεζ εμφανίστηκε με κόκκινα μαλλιά: «Τρελά πράγματα συμβαίνουν...» - Δείτε φωτογραφίες

Την αλλαγή που έκανε στο look της έδειξε η Σελένα Γκόμεζ, καθώς εμφανίστηκε με κόκκινα μαλλιά σε φωτογραφία και βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

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