Video: Δύτης γλιτώνει στο παρά πέντε από φάλαινα που πάει να τον καταπιεί

Στο βίντεο φαίνεται ο ένας δύτης να κολυμπάει την ώρα που εμφανίζεται μία φάλαινα και ανοίγει το τεράστιο στόμα της λίγα εκατοστά μακριά του.

Ο δύτης φαίνεται να διατηρεί την ηρεμία του, συνεχίζει να κολυμπά και ξεφεύγει. Το συγκεκριμένο είδος αποκαλείται φάλαινα του Μπράιντ και μπορεί να φτάσει τα 14 μέτρα σε μήκος, ενώ ζυγίζει έως και 50 τόνους.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr