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LIFESTYLE

VIDEO: Ο Τζέισον Μομόα έπαιξε ημίγυμνος με τη ροκ μπάντα του

 04.06.2026 - 10:01
VIDEO: Ο Τζέισον Μομόα έπαιξε ημίγυμνος με τη ροκ μπάντα του

Μοναδικές στιγμές χάρισε στους οπαδούς του ο Τζέισον Μομόα σε συναυλία με τη μπάντα του στην Καλιφόρνια το βράδυ της Τρίτης.

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