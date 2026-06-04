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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση ΔΗΚΟ σε ΑΚΕΛ: «Επέλεξε πολιτική απομόνωση και τοξικότητα» - «Δεν θα τους ακολουθήσουμε σε αυτή την τοξικότητα»

 04.06.2026 - 19:35
Απάντηση ΔΗΚΟ σε ΑΚΕΛ: «Επέλεξε πολιτική απομόνωση και τοξικότητα» - «Δεν θα τους ακολουθήσουμε σε αυτή την τοξικότητα»

Με αιχμηρή ανακοίνωση απαντά το ΔΗΚΟ στην τοποθέτηση του ΑΚΕΛ, με αφορμή την εκλογή της Αννίτα Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής.

Το ΔΗΚΟ κάνει λόγο για «συνεχιζόμενη τοξικότητα» από πλευράς ΑΚΕΛ, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα επέλεξε την πολιτική απομόνωση και, όπως αναφέρει, την εκλογική αποτυχία, επιρρίπτοντας ευθύνες σε άλλους πολιτικούς χώρους.

Παράλληλα, το κόμμα τονίζει ότι δεν προτίθεται να ακολουθήσει αυτή την πολιτική αντιπαράθεσης, επιλέγοντας –όπως σημειώνει– έναν διαφορετικό δρόμο πολιτικής συμπεριφοράς.

Στην ίδια ανακοίνωση, το ΔΗΚΟ συγχαίρει την κ. Δημητρίου για την εκλογή της στο αξίωμα της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και της εύχεται καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ομαλής λειτουργίας του κοινοβουλίου.

Αυτούσια η ανακοίνωση: 

«Το ΑΚΕΛ για ακόμη μια φορά επέλεξε την πολιτική απομόνωση και την εκλογική αποτυχία αλλά όπως συνηθίζει, του φταίνε όλοι οι άλλοι.

Είναι απόλυτο δικαίωμα τους.

Εμείς δεν θα τους ακολουθήσουμε σε αυτή την τοξικότητα.

Το Δημοκρατικό Κόμμα συγχαίρει την κα Αννίτα Δημητρίου για την εκλογή της στο αξίωμα της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και της εύχεται καλή επιτυχία στο έργο της».

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Η επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό σταθμό σε μια πολιτική διαδρομή που μέσα σε δέκα χρόνια την οδήγησε από μια δύσκολη εσωκομματική δοκιμασία στην ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού και στην Προεδρία της Βουλής.

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