Συγχαρητήρια από προσωπικότητες σε Κύπρο και εξωτερικό για επανεκλογή Αννίτας Δημητρίου

Μεταξύ των πρώτων που συνεχάρησαν την κ. Δημητρίου ήταν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχάρη τόσο την ίδια όσο και τον Δημοκρατικό Συναγερμό για την εκλογική νίκη, σημειώνοντας ότι η παράταξη του Γλαύκου Κληρίδη παραμένει καθαρά η πρώτη δύναμη στην Κύπρο και ευχόμενος καλή επιτυχία στο έργο της νέας Βουλής. Ανέφερε ακόμα ότι οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα και διαβεβαίωσε ότι «η Ελλάδα θα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας».

Συγχαρητήρια απέστειλε και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ως ακόμη μία επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των Κυπρίων πολιτών προς τον ΔΗΣΥ ως το πρώτο πολιτικό κόμμα.

«Ένα όραμα για την Κύπρο, μια νίκη στο ΕΛΚ. Οι προσδοκίες των ανθρώπων είναι υψηλές και είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε» είπε.

Από την Ελλάδα, μήνυμα στήριξης έστειλε και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος συνεχάρη την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ και το κόμμα για τη μεγάλη εκλογική νίκη, κάνοντας λόγο για δύναμη λογικής και ευθύνης απέναντι στον λαϊκισμό.

Θερμά συγχαρητήρια εξέφρασε και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος ανέφερε ότι η ανανέωση της εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό της αποτελεί αναγνώριση της υπευθυνότητας και της συνέπειας με την οποία άσκησε τα καθήκοντά της κατά την προηγούμενη θητεία της.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνέλευσης της Αρμενίας, Άλεν Σιμονιάν, χαρακτήρισε την επανεκλογή της ως απόδειξη της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει η ηγεσία και το όραμά της, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Αρμενίας και Κύπρου.

Συγχαρητήρια απέστειλε επίσης η Πρεσβεία της Ουκρανίας στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι η επανεκλογή της κ. Δημητρίου αντανακλά την εμπιστοσύνη προς τις ηγετικές της ικανότητες και την προσήλωσή της στις δημοκρατικές αξίες.

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο πρώην Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου συνεχάρη την κ. Δημητρίου, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις του θεσμικού της ρόλου, τιμώντας παράλληλα τις αρχές και την παράδοση της παράταξης.

Ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης ευχήθηκε στην κα. Δημητρίου μια επιτυχημένη και παραγωγική θητεία, και είπε ότι προσβλέπει σε συνέχιση και περαιτέρω βελτίωση των ήδη αγαστών σχέσεων μεταξύ Βουλής και Νομικής Υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ και πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Μάριος Καρογιάν, της ευχήθηκε κάθε επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων της, δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του Κοινοβουλίου, στην ενίσχυση των θεσμών και στην προώθηση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας.

Συγχαρητήριο μήνυμα απέστειλε και ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ Μιχάλης Χατζηπαντέλας, ο οποίος χαρακτήρισε την επανεκλογή της ψήφο εμπιστοσύνης στο έργο, τη συνέπεια και την υπεύθυνη στάση που επέδειξε όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Τα θερμά του συγχαρητήρια εξέφρασε επίσης το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), το οποίο έκανε λόγο για αναγνώριση της θεσμικής συνέπειας και της προσφοράς της, εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία για συνέχιση της συνεργασίας με τη Βουλή προς όφελος της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ