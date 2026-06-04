Διαδικασία express: Το παρασκήνιο, πώς κρίθηκε το αποτέλεσμα κι ο ρόλος Φειδία

«Πίσω» από την εκλογή

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, τελικά τα πράγματα ήταν πιο εύκολα απ’ ότι έδειχναν το πρωί. Κατά τη διάρκεια της ημέρας κυκλοφορούσε έντονα ένα σενάριο συνεργασίας ΔΗΚΟ–ΕΛΑΜ και Άμεσης Δημοκρατίας από τον πρώτο γύρο για υποστήριξη Νικόλα Παπαδόπουλου.

Ένα σενάριο που κατέρρευσε λίγα λεπτά μετά την έναρξη της Ολομέλειας.

Στον πρώτο γύρο εκλογή διεκδίκησαν οι Αννίτα Δημητρίου, Στέφανος Στεφάνου με την υποστήριξη του ΑΚΕΛ και του κινήματος ΑΛΜΑ, Ο Νικόλας Παπαδόπουλος και Χρίστος Χρίστου.

Η πρώτη ψηφοφορία έφερε μια ακόμα ανατροπή αφού οι τέσσερις βουλευτές της Άμεσης Δημοκρατίας ψήφισαν εξ αρχής Αννίτα Δημητρίου. Τα πράγματα είχαν ξεκαθαρίσει και η πρώτη ανακούφιση στα έδρανα της γαλάζιας παράταξης ήταν εμφανής.

Αννίτα Δημητρίου – 21 και Στέφανος Στεφάνου – 19.

Και ξεκίνησε η δεύτερη παρτίδα…

Η Αννίτα Δημητρίου έλαβε το χρίσμα από τους 17 βουλευτές του κόμματος της, του 8 του ΔΗΚΟ και τους 4 της Άμεσης Δημοκρατίας.

Διατηρώντας τον ρυθμιστικό του ρόλο το Δημοκρατικό κόμμα ανέβασε τις συνολικές ψήφους της προέδρου του ΔΗΣΥ στις 29 έναντι των 19 του Στέφανου Στεφάνου.

Έτοιμη με την ευχαριστήρια ομιλία της ανέβηκε στο βήμα.

«Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά υπεύθυνα μακριά από λαϊκισμούς και προσωπικές ατζέντες. Σας καλώ να κάνουμε αυτή την κοινή προσπάθεια. Να κρατήσουμε ψηλά το κύρος της βουλής και να εργαστούμε με αλληλοσεβασμό και αποτέλεσμα».

Στην πρώτη της τοποθέτηση η Αννίτα Δημητρίου διαβεβαίωσε ότι θα χτίσει πάνω στα γερά θεμέλια που έβαλε την πρώτη πενταετία.

Στη σημερινή ψηφοφορία εφαρμόστηκε το νέο σύστημα εκλογής του προέδρου της Βουλής, ενώ οι βουλευτές ψήφισαν για πρώτη φορά ηλεκτρονικά.

Το παρασκήνιο

Οι διαβουλεύσεις έδιναν και έπαιρναν μέχρι την τελευταία στιγμή με το ΕΛΑΜ να παίρνει την τελική του απόφαση χωρίς να την ανακοινώνει στις 14:30 το μεσημέρι. Παρά το γεγονός ότι δεν απέκλειε το ενδεχόμενο καθόδου υπέρ του Νικόλα Παπαδόπουλου για να φρενάρει Στέφανο και Αννίτα, εκφράστηκε η άποψη ότι η κάθοδος με τον πρόεδρο του ΕΛΑΜ όπως προεκλογικά είχε ανακοινωθεί, θα ήταν η πιο σωστή επιλογή προς τους ψηφοφόρους του.

Καθοριστική και η χθεσινή συνάντηση της Αννίτας Δημητρίου με την Άμεση Δημοκρατία. Ο Φειδίας Παναγιώτου ζήτησε προκειμένου να πει το ναι, στήριξη της προέδρου της Βουλής σε τρεις βασικές πολιτικές που αφορούν το στεγαστικό, την υπογεννητικότητα και το συνταξιοδοτικό.

Ένοικος στο ίδιο γραφείο

Πολιτικός επιστήμονας, κομματάρχης, σύζυγος και δεύτερη τη τάξει πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι το προφίλ της Αννίτα Δημητρίου. Γεννήθηκε στους Τρούλους στις 18 Οκτωβρίου 1985.

Στις Κοινοτικές εκλογές του 2011 εξελέγη κοινοτική σύμβουλος στο χωριό της. Στις 22 Μαιου 2016, η λαϊκή ετυμηγορία της δίνει για πρώτη φορά θέση στα έδρανα του κοινοβουλίου. Μόλις στα 36 της χρόνια και ως η νεαρότερη, σε μια ψηφοφορία θρίλερ με τη στήριξη των ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ και ΔΗΠΑ, εκλέγεται πρόεδρος της βουλής το 2021. Δύο χρόνια μετά διαδέχεται τον Αβέρωφ Νεοφύτου στην Προεδρία του ΔΗΣΥ.

Η 40χρονη πολιτικός εκτός από την πρώτη γυναίκα πρόεδρος της βουλής, είναι η μόνη που κατάφερε να εκλεγεί για δεύτερη φορά στο πηδάλιο από το 2006, όταν είχε επανεκλεγεί για δεύτερη θητεία ο Δημήτρης Χριστόφιας.

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