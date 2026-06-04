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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τροφική δηλητηρίαση σε γάμο: «Δεν παρέχουμε φαγητό – μόνο τον χώρο» - Τι λέει η επιχείρηση

 04.06.2026 - 20:34
Τροφική δηλητηρίαση σε γάμο: «Δεν παρέχουμε φαγητό – μόνο τον χώρο» - Τι λέει η επιχείρηση

Αναφορικά με δημοσιεύματα και αναφορές που σχετίζονται με τον γάμος της 31ης Μαΐου, το ΚΤΗΜΑ VIKIS, εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας λύπη και συμπαράσταση προς όσους επηρεάστηκαν από το περιστατικό.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η επιχείρηση σέβεται πλήρως την ανησυχία που έχει προκληθεί και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές, αναμένοντας τα επίσημα αποτελέσματα της διερεύνησης.

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Το ΚΤΗΜΑ VIKIS διευκρινίζει επίσης ότι λειτουργεί αποκλειστικά ως χώρος φιλοξενίας εκδηλώσεων, όπως γάμοι, βαπτίσεις και εταιρικές ή κοινωνικές εκδηλώσεις, και δεν παρέχει υπηρεσίες προετοιμασίας ή παρασκευής τροφίμων. Όπως σημειώνει, η εστίαση ανατίθεται σε ανεξάρτητες, αδειοδοτημένες εταιρείες catering, οι οποίες φέρουν την πλήρη ευθύνη για την προετοιμασία, μεταφορά και σερβίρισμα των τροφίμων.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η ασφάλεια και η εμπειρία των επισκεπτών αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα, με την επιχείρηση να δεσμεύεται σε υπευθυνότητα, διαφάνεια και σεβασμό προς όλους τους εμπλεκόμενους.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Με αφορμή αναφορές που έχουν δημοσιευθεί σχετικά με πρόσφατη ιδιωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ΚΤΙΜΑ VIKIS, εκφράζουμε τη λύπη και τη συμπαράστασή μας προς όσους επηρεάστηκαν από το περιστατικό.

Σεβόμαστε απόλυτα την ανησυχία που έχει προκληθεί και συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές, αναμένοντας τα επίσημα ευρήματα της διερεύνησης.

Το ΚΤΙΜΑ VΙΚΙΣ είναι μόνο χώρος φιλοξενίας εκδηλώσεων, όπως γάμοι, βαπτίσεις, εταιρικές και κοινωνικές εκδηλώσεις ενώ δεν παρέχει κανένα χώρο και υπηρεσία προπαρασκευής, παρασκευής και διατήρησης τροφίμων. Οι υπηρεσίες εστίασης παρέχονται αποκλειστικά από ανεξάρτητες αδειοδοτημένες εταιρείες catering και οι οποίες εταιρείες έχουν την ευθύνη για την προετοιμασία, μεταφορά, συντήρηση και σερβίρισμα των τροφίμων.

Η ασφάλεια και η εμπειρία των επισκεπτών μας αποτελούν πάντοτε ύψιστη προτεραιότητα για το ΚΤΙΜΑ VIKIS και θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με υπευθυνότητα, διαφάνεια και σεβασμό προς όλους τους εμπλεκόμενους.

Με εκτίμηση,
KTIMA VIKIS

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