Στιγμές τρόμου για 33χρονο: Τυλίχθηκε στις φλόγες η οικία του - Καταστράφηκε ολοσχερώς - Μυστήριο τα αίτια

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 12:00 τα μεσάνυχτα λήφθηκε ειδοποίηση για πυρκαγιά σε οικία στην περιοχή, ιδιοκτησίας 33χρονου Ελληνοκύπριου.

Από τη φωτιά η οικία καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να συνεχίσουν τις εξετάσεις στη σκηνή με το πρώτο φως της ημέρας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.