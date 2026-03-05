Επικυρώθηκε η κράτηση των πέντε φερόμενων μελών εγκληματικής οργάνωσης μέχρι τη δίκη - H απόφαση του Εφετείου

Συγκεκριμένα, οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λάρνακας, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, συμμετοχής και αποδοχής διάπραξης εγκλημάτων, συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, απαίτησης περιουσίας με απειλές με σκοπό την κλοπή, εκβίασης, καθώς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα εν λόγω αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ των ετών 2023-2025 στη Λάρνακα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Περαιτέρω, ως ημερομηνία εμφάνισης των κατηγορουμένων ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λάρνακας, ορίστηκε η 19η Μαρτίου 2026.

Επισημαίνεται ότι παρά την προβαλλόμενη ένσταση από πλευράς κάθε ενός από τους κατηγορούμενους, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, στις 30 Ιανουαρίου 2026, διέταξε την κράτησή τους μέχρι την εμφάνισή τους ενώπιον του Κακουργιοδικείου, στη βάση του κινδύνου φυγοδικίας, ενώ σε σχέση με τον κατηγορούμενο 2, επιπρόσθετα, στη βάση του κινδύνου διάπραξης άλλων αδικημάτων στο μεσοδιάστημα, ως το αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής. Συνακόλουθα, κάθε ένας από τους κατηγορούμενους αμφισβήτησε την πρωτόδικη απόφαση, με έφεση που καταχώρισε ενώπιον του Εφετείου.

Σύμφωνα με την απόφαση του Εφετείου, «όπως και σε κάθε περίπτωση αμφισβήτησης πρωτόδικης απόφασης αναφορικά με το θέμα κράτησης, το τι αποτελεί αντικείμενο εξέτασης από το Εφετείο είναι η ορθότητα της άσκησης της διακριτικής ευχέρειας του πρωτόδικου Δικαστηρίου επί του θέματος».

Αναφορικά με τον κατηγορούμενο 2, ο οποίος τελεί υπό κράτηση όχι μόνο στη βάση του κινδύνου φυγοδικίας, αλλά και στη βάση του κινδύνου διάπραξης άλλων αδικημάτων, όπως προκύπτει από την πρωτόδικη απόφαση, προβλήθηκε ότι αντιμετωπίζει ποινική υπόθεση με συνολικά 11 κατηγορίες, ήτοι απόπειρας φόνου, μεταφοράς και κατοχής πυροβόλου όπλου κατηγορίας Α, κατοχής, χρήσης και μεταφοράς εκρηκτικών υλών χωρίς άδεια, συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, κλοπής και κλεπταποδοχής. Ως εκ τούτου, το πρωτόδικο Δικαστήριο διέταξε την κράτησή του κρίνοντας ότι «υπό το φως των συγκεκριμένων στοιχείων, οι επί του προκειμένου φόβοι της Κατηγορούσας Αρχής είναι δικαιολογημένοι». Ακόμη, εξήγησε ότι έστω και εάν τα αδικήματα της εν λόγω υπόθεσης δεν ήταν τα ίδια με της υπό κρίση, η φύση των αδικημάτων των δύο υποθέσεων, η οποία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως εντελώς διαφορετική, η σοβαρότητα των αδικημάτων, αλλά και το όχι μεγάλο χρονικό διάστημα που αυτά που φέρονται να έλαβαν χώρα, δημιουργούν εγγενείς ενδείξεις αναφορικά με τη ροπή του εν λόγω κατηγορουμένου προς το έγκλημα.

Το Εφετείο, κρίνοντας την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας πλήρως αιτιολογημένη, απόρροια των ενώπιόν του στοιχείων, ανέφερε: «δεν εντοπίζουμε σφάλμα στον τρόπο που το πρωτόδικο Δικαστήριο προσέγγισε και αποφάσισε το ζήτημα. Ο κίνδυνος διάπραξης νέων αδικημάτων αποτελεί αυτοτελή λόγο κράτησης ενός κατηγορουμένου. Τα δεδομένα που είχε ενώπιόν του το πρωτόδικο Δικαστήριο του επέτρεπαν να καταλήξει στην ως άνω διαπίστωση, αποφασίζοντας, στο πλαίσιο άσκησης της διακριτικής του ευχέρειας, υπέρ της κράτησης του κατηγορουμένου 2 και γι' αυτόν τον λόγο».

Περαιτέρω, σε σχέση με τον λόγο έφεσης που προέβαλαν οι κατηγορούμενοι, ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο έδωσε υπέρμετρη βαρύτητα στη σοβαρότητα των αδικημάτων, την ποινή που ενδεχομένως να επιβληθεί και την πιθανότητα καταδίκης, παραγνωρίζοντας και μη αντισταθμίζοντας επαρκώς τις προσωπικές περιστάσεις με τις προσωπικές τους συνθήκες, το Εφετείο σημείωσε ότι «δεν θεωρούμε ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο έσφαλε, είτε στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε το υπό κρίση θέμα αναφορικά με όλους τους κατηγορουμένους, είτε στις διαπιστώσεις του. Οι προσωπικές περιστάσεις κάθε ενός από τους κατηγορούμενους δεν αποτελούσαν ιδιαίτερες περιστάσεις ώστε να έχρηζαν διαφορετικής θεώρησης. Ούτε η απουσία δεσμών με άλλη χώρα δίδει τέτοια διάσταση στις προσωπικές τους περιστάσεις».

«Δικαιολογημένη και, εν πάση περιπτώσει, εντός του επιτρεπτού πλαισίου είναι και η διαπίστωση του πρωτόδικου Δικαστηρίου όσον αφορά τη συνεκτίμηση των προσωπικών περιστάσεων του κάθε ενός των κατηγορουμένων με τα αντικειμενικά κριτήρια που αφορούν τον κίνδυνο φυγοδικίας», πρόσθεσε το Εφετείο.

Καταληκτικά, το Εφετείο επικύρωσε την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για κράτηση των κατηγορουμένων μέχρι την εμφάνισή τους ενώπιον του Κακουργιοδικείου, σημειώνοντας ότι «το πρωτόδικο Δικαστήριο ανέλυσε τα ενώπιόν του δεδομένα με ισορροπημένο, σφαιρικό και ακριβοδίκαιο τρόπο, εντός του πλαισίου της νομολογίας τόσο των Κυπριακών Δικαστηρίων όσο και του ΕΔΑΔ, χωρίς να υφίσταται πεδίο επέμβασής μας στην πρωτόδικη κρίση».