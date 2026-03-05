Themasports lifenewscy
Ποιος πόλεμος; Ποια drones; Εδώ έχουμε ήλιο και… Nissi Beach – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο με λουόμενους και τουρίστες
ΠΑΡΑ-THEMA

Ποιος πόλεμος; Ποια drones; Εδώ έχουμε ήλιο και… Nissi Beach – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο με λουόμενους και τουρίστες

 05.03.2026 - 20:58
Ποιος πόλεμος; Ποια drones; Εδώ έχουμε ήλιο και… Nissi Beach – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο με λουόμενους και τουρίστες

Μήνυμα «κανονικότητας» από το Nissi Beach και την Αγία Νάπα στέλνουν ξένοι που διαμένουν στο νησί αλλά και τουρίστες.

Την ώρα που η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, η καθημερινότητα στην Κύπρο συνεχίζει με τον γνώριμο, ήρεμο ρυθμό της.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Cameron McCleary εμφανίζεται από την παραλία Nissi Beach στην Αγία Νάπα, μεταφέροντας μια εικόνα καλοκαιρινής γαλήνης και κανονικότητας.

Στο βίντεο, ο ίδιος καταγράφει το ειδυλλιακό τοπίο της παραλίας, με τον ήλιο να φωτίζει τα γαλαζοπράσινα νερά της Μεσογείου και λουόμενους να απολαμβάνουν την ημέρα τους. Η εικόνα αυτή υπογραμμίζει την αντίθεση ανάμεσα στις εξελίξεις που καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή και στην καθημερινότητα του νησιού.

Σε μια περίοδο γεωπολιτικής έντασης στην περιοχή, η εικόνα από την Αγία Νάπα λειτουργεί ως μια μικρή υπενθύμιση της σταθερότητας και της καθημερινής ζωής που συνεχίζεται απρόσκοπτα στο νησί μας.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

LIVE: IDF: Περνάμε στην επόμενη φάση του πολέμου - H Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο

LIVE: IDF: Περνάμε στην επόμενη φάση του πολέμου - H Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο

​Με τον πόλεμο να μαίνεται για έκτη μέρα και τις ΗΠΑ με το Ισραήλ να σφυροκοπούν αδιάκοπα στόχους σε Ιράν και Λίβανο, η Τεχεράνη απαντά με κτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο, οδηγώντας την περιοχή σε ολική ανάφλεξη. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας συντονίζει κινήσεις με τον Βρετανό ομόλογό του στη Λευκωσία, εστιάζοντας στην προστασία των πολιτών και την ενίσχυση της συνεργασίας για τη διαχείριση της κρίσης, στέλνοντας παράλληλα από την Κύπρο επιτακτικό μήνυμα για άμεση διπλωματική επίλυση. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

