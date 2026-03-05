Themasports lifenewscy
ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ

Κοιμήσου, δεν θα στείλει

 05.03.2026 - 20:44
Κοιμήσου, δεν θα στείλει

Όσοι είχατε την ατυχία να δείτε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην Αγαπητού ή για να μην με λέτε κυνικό, την τύχη να δείτε μια γαμάτη Αγαπητού απέναντι σε ένα εριστικό και αλαζόνα κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα διαπιστώσατε πολύ εύκολα ότι μας κυβερνούν άνθρωποι που όχι μόνο έχουν χάσει την μπάλα αλλά θέτουν πλέον επί αμφιβόλω το αν την είχαν και ποτέ.

Μάταια η συνάδελφος προσπαθούσε να επαναφέρει τον κ. Λετυμπιώτη στο σήμερα και την οικτρή κατάσταση στην οποία βρίσκονται πολλά από τα δήθεν “καταφύγια” του νησιού (ένα μάλιστα που του έδειχνε έμοιαζε όπως πολύ εύστοχα το έθεσε “με τον γουμά της γιαγιάς της”), εκείνος έμεινε προσκολλημένος στο ένδοξο παρελθόν. “Θα σας πρότεινα να μείνετε στο γεγονός ότι πριν χρόνια τα καταφύγια αρκούσαν για το 20% του πληθυσμού και τα πήγαμε στο 50%” έλεγε και ξανάλεγε αδιαφορώντας πρώτα για τις διορθώσεις της Αγαπητού ότι το ποσοστό ήταν στο 40-45% σύμφωνα με στοιχεία του ίδιου του ΥΠΕΣ (τι διάολο, δεν ακούει ο ένας τον άλλον στο Υπουργικό;) και μετά για το... υπόλοιπο 60% του πληθυσμού που μόλις πέσουν οι πύραυλοι θα ψάχνουμε για χαντάκια. Δεν είναι κακό που και που να παραδέχεσαι ότι έκανες λάθος, ό,τι δεν πρόλαβες ή δεν ήσουν έτοιμος, έχω την εντύπωση πως ο κόσμος θα το εκτιμήσει περισσότερο από το να προσπαθείς να βγεις από πάνω σαν κυστημένο 10χρονο (τελευταία όλο και συχνότερα χρησιμοποιώ αυτή τη φράση για να περιγράψω τη συμπεριφορά κυβερνητικού στελέχους, βλέπετε κι εσείς να σχηματίζεται κάποιο μοτίβο;).

Δηλαδή, εδώ δεν μπορείτε να στείλετε ένα γαμημένο SMS for fuck’s sake!

Για σκεφτείτε το λίγο. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης με μηνύματα στα κινητά (το 112) δεν έχουμε γιατί προφανώς το χρειαζόμαστε. Όχι ότι είμαστε μια χώρα υπό κατοχή και διαρκή απειλή, όχι ότι βρισκόμαστε δίπλα από την πιο ασταθή πυριτιδαποθήκη του πλανήτη όπου πετάγονται διαρκώς σπίθες και όχι ότι έχουμε την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη (και την σούπερ ντούπερ υπουργάρα Μαρία Παναγιώτου) για να αντιμετωπίζει φυσικές καταστροφές, αρρώστιες, κρίσεις κλπ. Βασικά είμαστε κυριολεκτικά ο λόγος ύπαρξης του 112 και δεν το έχουμε καν! Το σύστημα βολοδέρνει από τον Ιούνιο του 2022 όταν το προκήρυξε για πρώτη φορά η κυβέρνηση Αναστασιάδη και μετά από ακυρώσεις, καθυστερήσεις και κόντρα προκηρύξεις, βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών - από πέρσι τον Ιούλιο! Καμία βιασύνη παιδιά, με το πάσο σας.

Ως next best thing η κυβέρνηση σκέφτηκε (μια φράση που πλέον στο άκουσμά της ο μέσος πολίτης χέζει σμέουρα) να στείλει εκείνη μηνύματα προειδοποίησης μέσω SMS στα κινητά μέσω των τοπικών παρόχων και -μαντέψτε- δεν πήγε καλά. Η αποστολή ήταν προγραμματισμένη για τις 19.00. Κάποιοι το πήραν εκείνη την ώρα, άλλοι νωρίτερα(!), πάρα πολλοί όμως με καθυστέρηση (1-3 ώρες) ή και καθόλου! Μάταια ξαγρύπνησαν συμπατριώτες μας περιμένοντας μήνυμα από τη φιλενάδα κυβέρνηση (όπως είπε κι ένας γνωστός επιχειρηματίας on camera). Κοιμήσου, δεν θα στείλει. Στην αρχή μόλις στάλθηκαν μερικά βγήκε το ΥΠΕΣ να πανηγυρίσει ότι το εγχείρημα “στέφθηκε με επιτυχία”, όταν άρχισε όμως να πέφτει το κράξιμο της Cocaine Bear άλλαξε το τροπάριο και ψέλλισαν κάτι μπούρδες ότι φταίνε οι πάροχοι. Εχμ no shit Sherlock! To 112 ουσιαστικά εκπέμπεται στα κινητά και μπορεί να φτάσει σε εκατομμύρια ταυτόχρονα μέσα σε δευτερόλεπτα. Γι’ αυτό επινοήθηκε. Αλλιώς θα περίμενε η ανθρωπότητα την πανέξυπνη κυβέρνηση Χριστοδουλίδη να σκεφτεί (The horror! The horror!) να στείλει χιλιάδες SMS και να μπλοκάρει το σύστημα. Σκεφτείτε σε πραγματικές συνθήκες, σε πραγματική ανάγκη, κι ενώ οι πύραυλοι και τα drones σφυρίζουν γύρω μας, να γίνει η στραβή κι εσύ να λαμβάνεις προειδοποίηση έκτακτης ανάγκης... δύο ώρες μετά. Καταλαβαίνετε τώρα πως ένιωσαν οι συγγενείς της Στυλιανής όταν έλαβαν την ειδοποίηση για αλλαγή του επικίνδυνου αερόσακου Τακάτα μήνες μετά που η κοπέλα σκοτώθηκε απ’ αυτόν; Φανταστείτε το τώρα σε εθνική κλίμακα.

Εν τω μεταξύ κάποια μου θυμίζει αυτή η ιδιοφυής ιδέα. Σίγουρα δεν έγινε και Υπ. Εσωτερικών η Παναγιώτου;

Και σαν επιστέγασμα έσκασε μύτη και η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης για να υποδείξει στα κανάλια ότι για να είναι “η ενημέρωση του κοινού σε σχέση με τις εξελίξεις στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή και τη διεθνή επικαιρότητα ακριβής, ορθή, αντικειμενική και χωρίς υπερβολές ή εικασίες, οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν σύγχυση, φόβο ή πανικό στο κοινό οι πληροφορίες θα πρέπει να αντλούνται μόνο από επίσημες και αξιόπιστες πηγές, όπως αρμόδιες κρατικές αρχές”. Ναι, I shit you not. Αξιόπιστες πηγές οι αρμόδιες κρατικές αρχές γιατί ως γνωστόν το κράτος δεν λέει ποτέ ψέματα, δεν κάνει προπαγάνδα ούτε προσπαθεί να κρύψει τη διαφθορά ή την good ol’ ανικανότητά του. Εν τω μεταξύ έχει πόσες μέρες που κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της συντηρούν το πολεμικό κλίμα πουλώντας γεωστρατηγική μούρη με δανεικές φρεγάτες και κατά τ’ άλλα φταίνε τα μίντια (σόσιαλ και μη) που σπέρνουν τον φόβο. Θα μας τρελάνουν!

Ξέρετε, κάποια στιγμή οι εχθροπραξίες θα τελειώσουν, οι φρεγάτες και τα F16 θα φύγουν, ο “Κίμων”, σε αντίθεση με τον αρχαίο συνονόματο, θα επιστρέψει σπίτι του, η σημασία που μας δίνουν θα τελειώσει και θα ξεμείνουμε με τα... έγκαιρα SMS και τους γουμάδες.

 

