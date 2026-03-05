Σου αρέσει η ταχινόπιτα; O σεφ Σταυρής Γεωργίου δίνει την πιο πετυχημένη συνταγή για να την ετοιμάσεις στο σπίτι

Μέσω των social media του συχνά μάς "συστήνει" τα πιάτα του. Αυτή τη φορά ωστόσο, αποφάσισε να μοιραστεί μαζί μας μια πολύ πετυχημένη συνταγή, αυτήν για την ταχινόπιτα!

Αν είχες την τύχη να τη δοκιμάσεις από τα χεράκια του, τότε θα ξέρεις για τι πράγμα μιλάμε.

Αν όχι, ακολούθησε τις οδηγίες του και φτιάξε την στο σπίτι:

Υλικά

Για το σιρόπι

100 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

200 ml νερό

1 ξυλάκι κανέλας

5-6 γαρύφαλλα

1 κ.γ. μέλι

Για τη ζύμη

380 γρ. αλεύρι φαρίνα

120 γρ. αλεύρι χωριάτικο

1 κ.γ. μαχλέπι

280 ml νερό

5 γρ. μαγιά στιγμής

100 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

5 γρ. αλάτι

1 κ.γ. μαστίχα

1 κ.γ. κανέλα

35 γρ ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο

Για τη γέμιση

100 γρ. μαύρη ζάχαρη μαλακή

35 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

100 γρ. ακατέργαστο ταχίνι

100 γρ. βιολογικό ταχίνι

1 κ.γ. κανέλα

2 κ.σ. ηλιέλαιο

Προαιρετικά Pralina ή πάστα pistachio 50-100g στη γέμιση!

View this post on Instagram A post shared by Stavros Georgiou (@stavris__)

Πηγή: checkincyprus