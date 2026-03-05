Αφθώδης πυρετός: Το πλάνο των επόμενων βημάτων και η στήριξη στους κτηνοτρόφους

Όπως ανέφερε η Εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και Ανώτερη Κτηνιατρική Λειτουργός κα Σωτηρία Γεωργιάδου, το περιστατικό εντοπίστηκε μετά από ελέγχους που διενεργούνται στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη ήταν σε έναν βαθμό αναμενόμενη, καθώς η μονάδα βρίσκεται στα όρια της ζώνης των δέκα χιλιομέτρων όπου ήδη εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα.

«Το παρήγορο στοιχείο μέχρι στιγμής είναι ότι τα περιστατικά περιορίζονται στην επαρχία Λάρνακας», σημείωσε, εξηγώντας ότι από τα δείγματα που λήφθηκαν από διάφορες μονάδες μόνο ένα κοπάδι εντοπίστηκε θετικό στον ιό.

Διάταγμα με περιορισμούς μετακίνησης

Μετά τον εντοπισμό του νέου κρούσματος, εκδόθηκε διάταγμα με αυστηρούς περιορισμούς, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων απαγορεύσεις μετακίνησης ζώων και μέτρα βιοασφάλειας για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς της νόσου.

Η κα Γεωργιάδου απηύθυνε έκκληση προς τους κτηνοτρόφους να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις στη μολυσμένη περιοχή, τονίζοντας ότι η συνεργασία όλων είναι κρίσιμη για τον περιορισμό της επιδημίας.

Παράλληλα, σήμερα ολοκληρώνεται το πρόγραμμα εμβολιασμού των αιγοπροβάτων, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη καταρτίσει πλάνο για τα επόμενα βήματα, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.

Υποχρεωτική θανάτωση βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται για τις μολυσμένες μονάδες, η κ.Γεωργιάδου εξήγησε ότι έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξεταστεί η δυνατότητα αποφυγής της μαζικής θανάτωσης ζώων που δεν εντοπίζονται θετικά στον ιό.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι σαφής και δεν προβλέπει παρέκκλιση ή εναλλακτική διαδικασία πέρα από την καθολική σφαγή των ζώων στις επηρεαζόμενες μονάδες, ως μέτρο περιορισμού της εξάπλωσης της ασθένειας.

Πρώτο πακέτο στήριξης για τους κτηνοτρόφους

Την ίδια ώρα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρώτο πακέτο στήριξης προς τους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από τον αφθώδη πυρετό.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται προκαταβολή για απώλεια εισοδήματος έως και 50.000 ευρώ ανά κτηνοτροφική μονάδα, ανάλογα με τον αριθμό των ζώων. Η ενίσχυση αυτή αποτελεί ένα πρώτο βήμα ανακούφισης για τους επηρεαζόμενους κτηνοτρόφους, μέχρι την ολοκλήρωση των ατομικών φακέλων που θα καθορίσουν το ύψος της τελικής αποζημίωσης.

Έκκληση για σεβασμό στις εικόνες

Παράλληλα, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καλούν το κοινό να επιδείξει σεβασμό προς τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα ζώα τους, ιδιαίτερα σε σχέση με τις εικόνες που κυκλοφορούν από τους χώρους ταφής των ζώων.

Όπως διευκρινίζεται, πρόκειται για μαζικούς χώρους υγειονομικής ταφής, οι οποίοι πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές. Για τη διαδικασία συνεργάστηκαν τέσσερις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ χρησιμοποιούνται ειδικά υλικά στεγανοποίησης και απολυμαντικά, με στόχο τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού και την προστασία της δημόσιας υγείας.