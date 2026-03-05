«Βγαίνει» μπροστά η Κυβέρνηση για περιστατικό στο Ακρωτήρι: «Ενεργοποιήθηκαν όλα τα μέτρα και όλα τα πρωτόκολλα»

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Κέντρο Τύπου του Προεδρικού Μεγάρου ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «σε σχέση με ενημέρωση που υπήρχε στις Βρετανικές Βάσεις διερευνήθηκε πληροφορία και ένδειξη για ύποπτο αντικείμενο, το οποίο τελικά διαφάνηκε ότι δεν είχε κατεύθυνση προς την Κυπριακή Δημοκρατία, προς τις Βάσεις.

Ως εκ τούτου, ο συναγερμός έχει λήξει. Ενεργοποιήθηκαν ασφαλώς όλα τα μέτρα και όλα τα πρωτόκολλα από πλευράς της Διοίκησης των Βρετανικών Βάσεων. Από πλευράς μας είχαμε αξιολογήσει, αξιολογούμε από την πρώτη στιγμή, κάθε πληροφορία και κάθε ένδειξη. Ως εκ τούτου ενημερώνουμε ότι δεν υπήρξε κάποιο περιστατικό».

Ερωτηθείς είπε ότι «η τελική κατεύθυνση ήταν στην ευρύτερη περιοχή ούτως αλλιώς από την αρχή», ενώ ανέφερε πως «εμείς είχαμε παρακολουθήσει πολύ στενά και παρακολουθούμε στενά κάθε εξέλιξη». Πρόσθεσε, επίσης, ότι «έχουν ενημερωθεί ήδη και οι κάτοικοι των Βρετανικών Βάσεων ότι ο συναγερμός έχει λήξει».

Σε άλλη ερώτηση είπε ότι χθες βράδυ, γύρω στις 10.50 λήφθηκε σχετική πληροφορία από τις Υπηρεσίες σε συντονισμό με τις Βρετανικές Βάσεις, για τη διερεύνηση και πάλι ενδεχόμενου αγνώστου αντικειμένου που ίσως να είχε κατεύθυνση προς τις Βρετανικές Βάσεις. Η Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων και πάλι στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνει, ενημέρωσε για αυτό το ενδεχόμενο. Αφού ενεργοποιήθηκαν και πάλι όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας, διαφάνηκε ότι δεν υπήρχε κάποιο περιστατικό και ενημερώθηκαν οι πολίτες ότι λήγει ο συναγερμός γύρω στις 11.15 το βράδυ και ως εκ τούτου ενημερωθήκατε και εσείς επίσημα από εμάς. Όποτε έχουμε κάποια ενημέρωση για οποιοδήποτε περιστατικό αυτή η ενημέρωση στη βάση διασταυρούμενων πληροφοριών θα γίνεται άμεσα και το συντομότερο δυνατόν».

Σε άλλη ερώτηση, είπε ότι «περιστατικό σημαίνει ότι υπάρχει αντικείμενο το οποίο έχει κατεύθυνση επιβεβαιωμένη είτε προς τις Βρετανικές Βάσεις ή κάπου αλλού».

Πρόσθεσε ότι «αυτό το οποίο οφείλουμε να πράττουμε και πράττουμε στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται, είναι να αξιολογείται κάθε πληροφορία, να αξιολογείται κάθε ένδειξη και να ενεργοποιούνται από την πρώτη στιγμή όλα τα προληπτικά μέτρα τα οποία έχουμε στα πρωτόκολλα τα οποία εφαρμόζουμε πιστά, πάντοτε σε συνεργασία με τους εταίρους μας, μαζί με την ανταλλαγή και τον συντονισμό πληροφοριών. Άρα, όταν λέμε ότι δεν έχει υπάρξει περιστατικό, αυτό είναι η ακριβής ερμηνεία και απόδοση των πραγματικών δεδομένων».

Ερωτηθείς αν αυτά τα αντικείμενα δεν θα μπορούν να αναχαιτίζονται από κάποια άλλη χώρα προτού έρθουν, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αν αναχαιτιστεί κάποιο αντικείμενο, αυτό είναι περιστατικό και με τη διαφάνεια, την οποία έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα μας χαρακτηρίζει και αυτό το έχουμε πράξει από το πρώτο περιστατικό, ενημερώνεστε ακριβώς για όλα τα δεδομένα, άρα και το κοινό να γνωρίζει ότι όποια και αν είναι τα δεδομένα αυτά μεταφέρονται με σαφήνεια, με ακρίβεια, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε είναι προληπτικά. Θέλουμε να μην υποβαθμίζουμε καμία πληροφορία, να μην υποτιμούμε καμία ένδειξη. Προέχει και αυτό που είναι πρώτιστο είναι η ασφάλεια της χώρας και των πολιτών. Και σε αυτή τη βάση, τόσο σε συνεργασία με τους εταίρους μας, αλλά και εμείς με τις Υπηρεσίες αξιολογούμε όλα τα δεδομένα. Επαναλαμβάνω ότι οτιδήποτε υπάρχει ενημερώνεστε άμεσα.

Πέραν τούτου να σας ενημερώσω ότι σήμερα το πρωί είχε συνάντηση ο Υπουργός Άμυνας κ. Πάλμας με τον Βρετανό ομόλογό του που βρισκόταν για λίγες ώρες στη χώρα μας. Η συνάντηση διεξήχθη σε ένα πολύ καλό κλίμα. Έγινε μια ανταλλαγή της εκτίμησης, μια εκτίμηση της κατάστασης της περιφερειακής αλλά και της συνεργασίας σε πολιτικό επίπεδο, η οποία είναι πλήρης και πολύ στενή. Συμφωνήθηκε όπως ο συντονισμός παραμείνει σε υψηλό επίπεδο και ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας ενημέρωσε τον κ, Πάλμα για τις αποφάσεις της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για την έλευση στη χώρα μας του HMS Dragon, το οποίο αναμένεται την άλλη εβδομάδα και ελικοπτέρων με δυνατότητες anti-drone τα οποία επίσης αναμένονται να έρθουν το επόμενο διάστημα».

Σε ερώτηση αν η Κυπριακή Δημοκρατία ευχαρίστησε το Ηνωμένο Βασίλειο για προστασία της άμυνας της Κύπρου, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «έχουμε κατ’ επανάληψη σημειώσει τις τελευταίες μέρες τις προσπάθειες που λαμβάνονται στη λήψη προληπτικών μέτρων από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτής της αυτής της προσπάθειας έχουμε επικοινωνήσει με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ασφαλώς την Ελλάδα, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα και έχουμε εκφράσει τις ευχαριστίες μας τόσο για την ουσιαστική αλλά και για την άμεση ανταπόκριση, βεβαίως τη Γαλλία, την οποία επίσης ευχαριστούμε. Τώρα θα σας ανέφερα την Ιταλία, την Πρωθυπουργό της οποίας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μόλις πριν λίγο είχε τηλεφωνική επικοινωνία για να την ευχαριστήσει για την πρόθεση και την απόφαση της Ιταλίας να συνδράμει επίσης στη λήψη αυτών των προληπτικών μέτρων. Είχε επικοινωνία επίσης και με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, η οποία έχει επικοινωνήσει την απόφασή της να συνδράμει και εκείνη στη λήψη αυτών των προληπτικών μέτρων. Η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν απόφαση της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνουν και δεν ήταν κατόπιν συντονισμού. Ασφαλώς εντάσσεται και θα υπάρξει ο απαραίτητος συντονισμός, όπως συντονισμός υπάρχει, όπως συντονισμός θα παραμείνει υψηλός στο πλαίσιο των μέτρων που η Κυπριακή Δημοκρατία λαμβάνει».

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «η Ισπανία θα έχει θα στείλει φρεγάτα. Είναι μια από τις πιο τεχνολογικά προηγμένες φρεγάτες που κατέχει η Ισπανία, με αρκετές δυνατότητες και πέραν των πολλών δυνατοτήτων που έχει, η ισπανική φρεγάτα έχει και δυνατότητες να συνδράμει να συμμετέχει σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις για επιχειρήσεις εκκένωσης πολιτών».

Σε άλλη ερώτηση είπε ότι «είμαστε σε επαφή με πέραν των κρατών που είχαν ανακοινωθεί και με άλλα κράτη».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι το εγχείρημα με τα τηλεφωνικά μηνύματα χθες φαίνεται πως δεν καρποφόρησε, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «από την πρώτη στιγμή έχουμε πει, είχαμε πει χθες ότι αυτή ήταν μια πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή ενός επιπρόσθετου μέτρου ενημέρωσης των πολιτών. Να σημειώσουμε εδώ ότι πρώτη φορά γίνεται από τους παρόχους η μαζική αποστολή τόσων πολλών μηνυμάτων. Υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο οι χρήστες κινητών τηλεφώνων στη χώρα μας. Και ήταν λογικό ότι για να μπορέσει να δοκιμαστεί στην πράξη αυτό το σύστημα θα έπρεπε να γίνει προς όλους τους πολίτες για να δούμε ποιες είναι οι αδυναμίες ή ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν. Προφανώς, και το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε διαφοροποίηση στον χρόνο παραλαβής των μηνυμάτων ανάλογα ανά πάροχο ή ανά χρήστη, για το οποίο ήδη σήμερα έχει γίνει και από χθες το βράδυ μια πρώτη συντονιστική. Έχουν εντοπιστεί αρκετά σημεία στα οποία μπορούν να γίνουν βελτιώσεις».

Πρόσθεσε ότι «έχει ολοκληρωθεί πριν από λίγο η επικοινωνία που είχαμε με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Συνάντηση με τους παρόχους. Έχουν εξεταστεί αρκετές παράμετροι οι οποίες μπορούν να βελτιωθούν. Ήδη αυτή τη στιγμή εργάζονται πολύ εντατικά σε αυτό το πλαίσιο και για να βελτιωθεί ο χρόνος αισθητά, ούτως ώστε να είναι πραγματικά αποδοτικό και αυτό το μέτρο. Όμως, είναι αυτό που είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι για να μπορέσει να δοκιμαστεί ένα μέτρο θα πρέπει να τεθεί σε πραγματική εφαρμογή, όπως έγινε χθες το βράδυ δοκιμαστικά και να δούμε μέσω αυτής της πρώτης δοκιμής ποιες είναι οι παράμετροι που μπορούν να βελτιωθούν».

Σε ερώτηση αν το μέτρο αυτό που αφορά τα μηνύματα είναι σε ισχύ αυτή τη στιγμή, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτό το μέτρο από την πρώτη στιγμή δεν ήταν ούτε πρόκειται να είναι το αποκλειστικό μέτρο, το αποκλειστικό μέσο ενημέρωσης των πολιτών. Είναι ένα επιπρόσθετο μέσο, όταν και εφόσον ολοκληρωθούν οι δοκιμές, οι βελτιώσεις στις παραμέτρους τις οποίες έχω προαναφέρει, για να ενημερώνονται οι πολίτες. Αν οποιαδήποτε στιγμή προκύψει οποιαδήποτε συνθήκη ή περιστατικό που να πρέπει να επιβάλλει την άμεση ενημέρωση των πολιτών, θα ενεργοποιηθούν όλα τα υφιστάμενα μέτρα ούτως ή άλλως και στο σημείο που έχουμε και αυτό το μέσο στη διάθεσή μας, σε χρόνους που να το επιτρέπουν να είναι αποδοτικό, θα ενεργοποιηθεί και αυτό το μέσο».

Ερωτηθείς αν το χθεσινό μήνυμα έχει σταλεί και σε τουρίστες, ο Εκπρόσωπος είπε ότι το μήνυμα δεν έχει σταλεί από την Κυβέρνηση αλλά από τους πάροχους προς τους χρήστες που έχουν στη διάθεση τους.

Κληθείς να πει αν θα υπάρξει νέα συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΣΕΑ), ο Εκπρόσωπος είπε ότι «το ΣΕΑ βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση με κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή του, με κάθε αρμόδια Υπηρεσία. Το κάθε αρμόδιο Υπουργείο εξετάζει διαρκώς τα μέσα. Υπάρχει ο κεντρικός συντονισμός υπό το ΣΕΑ αλλά και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκεί και όπου χρειάζεται, αυτή η σύσκεψη γίνεται και δια φυσικής παρουσίας υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή δεν έχω υπόψη μου αν θα υπάρξει μια νέα σύγκληση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, αλλά ο συντονισμός είναι επί 24ώρου βάσεως».

Ερωτηθείς αν έχει γίνει μελέτη οικονομικού αντικτύπου στην περίπτωση παράτασης της κατάστασης, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί, αντιλαμβάνεστε, ολόκληρη την περιοχή, νομίζω ολόκληρη την υφήλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε επίπεδο Κυπριακής Δημοκρατίας προφανώς και έχουν γίνει οι πρώτες εκτιμήσεις. Είχε γίνει και σήμερα μια πρώτη ενημέρωση, μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων από τον Υπουργό Οικονομικών στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό όμως το οποίο θα είναι καθοριστική παράμετρος, καθοριστικός παράγοντας που θα προσδιορίσει είναι το πόσο θα διαρκέσει αυτή η περιφερειακή κρίση.

Γίνονται όλες οι αξιολογήσεις από πλευράς μας. Είναι όμως -και εδώ να μου επιτρέψετε να το σημειώσω αυτό- σε τέτοιες έκτακτες, πρωτόγνωρες συνθήκες που διαφαίνεται και αποδεικνύεται στην πράξη η σημασία, η αξία να υπάρχουν υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές, στο να έχουμε στέρεα θεμέλια στην κυπριακή οικονομία, ούτως ώστε εκεί και όπου προκύπτουν αυτές οι έκτακτες συνθήκες, η πολιτεία να είναι σε θέση να έχει εκείνα τα εργαλεία και τις δυνατότητες να μπορεί να ανταπεξέλθει αλλά και να στηρίξει τους πολίτες εκεί και όπου χρειάζεται. Αξιολογείται διαρκώς από το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών η κατάσταση και ελπίζουμε και προς αυτή την κατεύθυνση είναι που συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με τους εταίρους μας, όπως η περιφερειακή κρίση, οδηγηθεί στην αποκλιμάκωση το συντομότερο δυνατόν και νομίζω αυτή είναι η άποψη, η βούληση και η προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας».

Κληθείς να πει αν υπάρχει πρόθεση για πλάνο σε σχέση με την προστασία του τουριστικού προϊόντος, υπό τη σκιά ακυρώσεων στον τομέα αυτό, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «το πλάνο για να μπορέσει να προσδιοριστεί και να καθοριστεί θα πρέπει πρώτα από όλα να προσδιοριστεί η έκταση και η περίοδος που θα εξελίσσεται αυτή η περιφερειακή κρίση. Οι οι ακυρώσεις πτήσεων δεν αφορούν την Κύπρο. Αφορούν επιλογές των εταιρειών στην περιφερειακή αυτή κρίση ή το κλείσιμο εναέριων χώρων στην περιοχή για πτήσεις που θα περνούσαν μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας; Ασφαλώς είναι κάτι το οποίο αξιολογείται. Έχουμε ήδη ενημερωθεί για εταιρείες οι οποίες έχουν ανακοινώσει ότι θα επαναλειτουργήσουν τις πτήσεις τους από αύριο, κάποιες τις επόμενες μέρες. Όλα αξιολογούνται, όλα είναι που τίθενται υπό την έρευνα, τη μελέτη για το πώς μπορούν να έχουν την όποια επίδραση ή να στηριχθούν οι βιομηχανίες αυτές, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί κυρίως από την περίοδο της κρίσης. Βρισκόμαστε σε πλήρη συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε και σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζουμε αυτή η κρίση να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό».

Ερωτηθείς αν ο Υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο στην περίπτωση ακραίου σεναρίου πόσο θα διαρκέσουν τα αποθέματα των κρατικών ταμείων, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «η αξιολόγηση που γίνεται είναι σε διάφορα επίπεδα. Έχω πει ότι υπάρχουν στέρεα οικονομικά θεμέλια. Έχω πει ότι η κυπριακή οικονομία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Έχω αναφέρει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης, η μείωση του δημόσιου χρέους, το πλεόνασμα που διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία, ο πολύ χαμηλός δείκτης του πληθωρισμού στη χώρα μας, είναι στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η πολιτεία είναι σε θέση να ανταπεξέλθει, είναι σε θέση να στηρίξει τους πολίτες σε αυτή την πρωτοφανή, πρωτόγνωρη κρίση. Πέραν τούτου, αντιλαμβάνεστε ότι για να μπορέσει να υπάρξει η όποια ολοκληρωμένη αξιολόγηση, θα πρέπει αυτό να γίνει σε σχέση με τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις και την περίοδο που αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι καθημερινά, σύμφωνα με τις νέες εξελίξεις που προκύπτουν, αυτή η αξιολόγηση γίνεται, και η κυπριακή οικονομία είναι ανθεκτική».