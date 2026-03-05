Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τι καταγγέλλουν Κύπριοι που εγκλωβίστηκαν στις Φιλιππίνες - «Καμία βοήθεια για να επιστρέψουμε»

 05.03.2026 - 12:26
Τι καταγγέλλουν Κύπριοι που εγκλωβίστηκαν στις Φιλιππίνες - «Καμία βοήθεια για να επιστρέψουμε»

Έντονο προβληματισμό προκαλεί ο Γιάννης Καρούσος με ανάρτηση του. Ο Προέδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου και Αντιπροέδρου του ΔΗΣΥ, μεταφέρει την αγωνία και τα παράπονα Κυπρίων που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στο εξωτερικό μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, δύο Κύπριοι οι οποίοι βρίσκονται στις Φιλιππίνες, που ταξίδευαν προς το Ντουμπάι, αναγκάστηκαν να ακυρώσουν την πτήση τους και να αναζητήσουν εναλλακτικό τρόπο επιστροφής. Μετά την επιστροφή των χρημάτων από την αεροπορική εταιρεία, κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήρια μέχρι την Αθήνα μέσω Σιγκαπούρης, προκειμένου να βρουν τρόπο να επιστρέψουν στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, επικοινώνησαν με το Υπουργείο Εξωτερικών ζητώντας βοήθεια. Όπως τους αναφέρθηκε, θα μπορούσαν να απευθυνθούν στην πρεσβεία της Ινδονησίας, η οποία εξυπηρετεί και τις Φιλιππίνες, για βοήθεια με τη διαδικασία θεώρησης (visa). Ωστόσο, η προσπάθεια δεν απέδωσε, καθώς, όπως υποστηρίζεται, τους ενημέρωσαν ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν.

Στη συνέχεια επικοινώνησαν εκ νέου με το Υπουργείο Εξωτερικών ζητώντας βοήθεια για μια πτήση από Αθήνα προς Κύπρο, ωστόσο, όπως αναφέρεται, ενημερώθηκαν ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνδρομή, αφού είχαν ήδη αποζημιωθεί από την αεροπορική εταιρεία για τα ακυρωμένα εισιτήρια.

Όπως σημειώνεται στην ανάρτηση, το συνολικό κόστος της περιπέτειας τους αυξάνεται καθώς το ταξίδι παρατάθηκε ακόμα 10 μερές λόγω των εξελίξεων στην περιοχή, γεγονός για το οποίο, όπως αναφέρουν θα έπρεπε να υπάρχει κάποια μορφή βοήθειας για πολίτες που αναγκάστηκαν να επωμιστούν τόσο μεγάλα έξοδα για να επιστρέψουν στην πατρίδα.

Δείτε την ανάρτηση:

 

Μαίνεται για 6η μέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν. Οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν και τον Λίβανο, ενώ στο επίκεντρο των επιθέσεων της Τεχεράνης βρίσκονται αμερικανικοί στόχοι σε χώρες του Κόλπου και το Ισραήλ. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

