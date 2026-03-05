Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠολιτική Άμυνα: Προχωρεί σε επαναξιολόγηση και επανέλεγχο των καταφυγίων – Φιλοξενούνται 250 άτομα από την περιοχή των Βάσεων
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πολιτική Άμυνα: Προχωρεί σε επαναξιολόγηση και επανέλεγχο των καταφυγίων – Φιλοξενούνται 250 άτομα από την περιοχή των Βάσεων

 05.03.2026 - 13:09
Πολιτική Άμυνα: Προχωρεί σε επαναξιολόγηση και επανέλεγχο των καταφυγίων – Φιλοξενούνται 250 άτομα από την περιοχή των Βάσεων

Θα γίνει επιθεώρηση των καταφυγίων σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες για επαναξιολόγηση και επανέλεγχο τους, είπε στο ΚΥΠΕ, και ερωτηθείς σχετικά, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας, Παναγιώτης Λιασίδης.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να εντοπίσουν το πλησιέστερο καταφύγιο μέσω της εφαρμογής SafeCY ή επικοινωνώντας με το Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων της Πολιτικής Άμυνας στο +357 22 403 451 ή +357 22 403 452. Συστήνεται στους πολίτες όπως εντοπίσουν από προηγουμένως το πλησιέστερο καταφύγιο στο χώρο όπου βρίσκονται. Συστήνεται, παράλληλα, όπως ετοιμάσουν το δικό τους Σακίδιο Έκτακτης Ανάγκης, που να περιέχει βασικά είδη, όπως νερό, τρόφιμα μακράς διάρκειας, προσωπικά είδη υγιεινής, μάσκα σκόνης, κουτί Πρώτων Βοηθειών, φανάρι, μπαταρίες και φορητό φορτιστή, ραδιοφωνάκι με μπαταρία, πολυεργαλείο, σφυρίχτρα, φάρμακα, σημαντικά έγγραφα, μετρητά, λίγα ρούχα, και παιδικές τροφές αν έχουν παιδιά. Σε περίπτωση συναγερμού συστήνεται ψυχραιμία , να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, και να έχουν πρόσβαση σε διάφορες πηγές ενημέρωσης.

Συνεχίζεται η παρουσία της Πολιτικής Άμυνας στο Ακρωτήρι

Ερωτηθείς για την παρουσία μελών της Δύναμης στο Ακρωτήρι, ο κ. Λιασίδης είπε ότι συνεχίζεται η παρουσία της Πολιτικής Άμυνας στην περιοχή Ακρωτηρίου, μέχρις ότου γίνει επαναξιολόγηση της κατάστασης και δοθούν άλλες οδηγίες. 

Υπενθυμίζεται ότι προχθές το Υπουργείο Εσωτερικών είχε ανακοινώσει ότι η κατάσταση στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ακρωτηρίου θα παραμείνει σε καθεστώς εκκένωσης μέχρι και την Παρασκευή, 6 Μαρτίου, οπότε και θα επανεξεταστεί σύμφωνα με την αξιολόγηση της εικόνας της κατάστασης. Κλειστά μέχρι την Παρασκευή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, θα παραμείνουν και τα σχολεία στο Ακρωτήρι.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας είπε ότι αυξήθηκαν γύρω στα 250, τα άτομα τα οποία φιλοξενούνται σε διάφορους χώρους, στους οποίους παρέχεται διαμονή και σίτιση σε συνεργασία με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό.

Αποστολή δοκιμαστικού μηνύματος λήψης προληπτικών μέτρων αυτοπροστασίας

Ερωτηθείς και για την χθεσινή αποστολή δοκιμαστικού μηνύματος λήψης προληπτικών μέτρων αυτοπροστασίας, ο κ. Λιασίδης διευκρίνισε ότι αφορούσαν μαζικά μηνύματα SMS, δεν ήταν το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, ήταν μια προσωρινή λύση.

«Ήταν δοκιμαστικό. Όταν θα έχει μήνυμα μελλοντικά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα είναι σύντομο μήνυμα με οδηγίες», πρόσθεσε.

Σε παρατήρηση ότι υπήρξε καθυστέρηση στη λήψη του μηνύματος ή και κάποιοι ίσως δεν έλαβαν και καθόλου το μήνυμα, ο κ. Λιασίδης είπε ότι θα γίνει μια αξιολόγηση από το Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και τους παρόχους, να δουν που ήταν τα προβλήματα, τι πήγε λάθος και να δουν και τι λύσεις μπορούν να δοθούν, τι πρέπει να διορθωθεί.

«Όλα αυτά είναι πρόσθετο μέτρο προσωρινό μέχρι τον Ιούνιο που θα μπει το early warning and information systems», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τρομακτικό σενάριο: Πως θα ήταν η πόλη σου αν έπεφτε πυρηνική βόμβα - Τι δείχνει ο διαδραστικός χάρτης για Λευκωσία
Θα προλάβουμε να σωθούμε ή θα περιμένουμε το SMS; Αν ήταν αληθινή κρίση τι θα γινόταν;
Γλυκό άρωμα στη Λεμεσό: Επεκτάθηκε αγαπημένη αλυσίδα με νέο spot - Δείτε που άνοιξε και τι προσφέρει
Πώς τα reels τραυματίζουν τον εγκέφαλο; Τι λέει η επιστήμη
Έφυγε από τη ζωή η Πρεσβυτέρα Παναγιώτα: Πότε θα γίνει η κηδεία της - Δείτε φωτογραφία
Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητα της για τις Βουλευτικές Εκλογές - «Φίλος και συνοδοιπόρος ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απίστευτο video: Ο Κύπριος που τα έσπασε στο αεροδρόμιο το έκανε για να ταξιδέψει δωρεάν

 05.03.2026 - 13:08
Επόμενο άρθρο

Συγκλονίζει ο Γιαμάλ για τα παιδικά του χρόνια: «Οι γονείς μου ζούσαν μέσα στην πίεση» - VIDEO

 05.03.2026 - 13:25
LIVE: Σε πύρινο κλοιό η Μέση Ανατολή – Διπλωματικός μαραθώνιος στη Λευκωσία

LIVE: Σε πύρινο κλοιό η Μέση Ανατολή – Διπλωματικός μαραθώνιος στη Λευκωσία

​Με τον πόλεμο να μαίνεται για έκτη μέρα και τις ΗΠΑ με το Ισραήλ να σφυροκοπούν αδιάκοπα στόχους σε Ιράν και Λίβανο, η Τεχεράνη απαντά με κτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο, οδηγώντας την περιοχή σε ολική ανάφλεξη. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας συντονίζει κινήσεις με τον Βρετανό ομόλογό του στη Λευκωσία, εστιάζοντας στην προστασία των πολιτών και την ενίσχυση της συνεργασίας για τη διαχείριση της κρίσης, στέλνοντας παράλληλα από την Κύπρο επιτακτικό μήνυμα για άμεση διπλωματική επίλυση. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Σε πύρινο κλοιό η Μέση Ανατολή – Διπλωματικός μαραθώνιος στη Λευκωσία

LIVE: Σε πύρινο κλοιό η Μέση Ανατολή – Διπλωματικός μαραθώνιος στη Λευκωσία

  •  05.03.2026 - 06:24
«Βγαίνει» μπροστά η Κυβέρνηση για περιστατικό στο Ακρωτήρι: «Ενεργοποιήθηκαν όλα τα μέτρα και όλα τα πρωτόκολλα»

«Βγαίνει» μπροστά η Κυβέρνηση για περιστατικό στο Ακρωτήρι: «Ενεργοποιήθηκαν όλα τα μέτρα και όλα τα πρωτόκολλα»

  •  05.03.2026 - 14:30
ΑΛΜΑ: Ανακοίνωσε και επίσημα τη συνεργασία με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου - Αναφέρεται σε κοινή πορεία και διαφάνεια

ΑΛΜΑ: Ανακοίνωσε και επίσημα τη συνεργασία με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου - Αναφέρεται σε κοινή πορεία και διαφάνεια

  •  05.03.2026 - 14:01
Πολιτική Άμυνα: Προχωρεί σε επαναξιολόγηση και επανέλεγχο των καταφυγίων – Φιλοξενούνται 250 άτομα από την περιοχή των Βάσεων

Πολιτική Άμυνα: Προχωρεί σε επαναξιολόγηση και επανέλεγχο των καταφυγίων – Φιλοξενούνται 250 άτομα από την περιοχή των Βάσεων

  •  05.03.2026 - 13:09
Υπουργικό: Ενέκρινε το πρώτο πακέτο στήριξης των κτηνοτρόφων για τον αφθώδη πυρετό – Σε εξέλιξη οι έρευνες από Αστυνομία

Υπουργικό: Ενέκρινε το πρώτο πακέτο στήριξης των κτηνοτρόφων για τον αφθώδη πυρετό – Σε εξέλιξη οι έρευνες από Αστυνομία

  •  05.03.2026 - 11:16
Εκμεταλλεύεται την κατάσταση η Τουρκία: «Η Άγκυρα δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες ως εγγυήτρια δύναμη»

Εκμεταλλεύεται την κατάσταση η Τουρκία: «Η Άγκυρα δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες ως εγγυήτρια δύναμη»

  •  05.03.2026 - 12:13
Το SMS που άργησε να φτάσει: Τι πήγε στραβά με τη δοκιμή προειδοποίησης στους πολίτες

Το SMS που άργησε να φτάσει: Τι πήγε στραβά με τη δοκιμή προειδοποίησης στους πολίτες

  •  05.03.2026 - 10:08
Τι καταγγέλλουν Κύπριοι που εγκλωβίστηκαν στις Φιλιππίνες - «Καμία βοήθεια για να επιστρέψουμε»

Τι καταγγέλλουν Κύπριοι που εγκλωβίστηκαν στις Φιλιππίνες - «Καμία βοήθεια για να επιστρέψουμε»

  •  05.03.2026 - 12:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα