ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφθώδης πυρετός: Τα τρία νέα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του ιού - Ιδού το διάταγμα Υπ. Γεωργίας

 05.03.2026 - 10:57
Αφθώδης πυρετός: Τα τρία νέα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του ιού - Ιδού το διάταγμα Υπ. Γεωργίας

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενημερώνει ότι στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 05 Μαρτίου 2026, δημοσιεύθηκε Διάταγμα της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το οποίο εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 7 των περί της Υγείας των Ζώων Νόμων του 2001 έως 2023.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σε «αναμμένα κάρβουνα» η κτηνοτροφία: Ξεκινούν οι αποζημιώσεις – Ανησυχία μετά το νέο κρούσμα αφθώδους πυρετού στη Δρομολαξιά

Το Διάταγμα τιτλοφορείται «Το περί της Υγείας των Ζώων (Μέτρα Ελέγχου, Πρόληψης και Περιορισμού της Νόσου του Αφθώδους Πυρετού) Διάταγμα του 2026» και προβλέπει τη λήψη μέτρων για τον έλεγχο και τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου του αφθώδους πυρετού.

Μεταξύ άλλων, το Διάταγμα προβλέπει:

  • περιορισμούς στη διακίνηση δίχηλων ζώων από και προς εκμεταλλεύσεις,
  • περιορισμούς στη διακίνηση ζωοτροφών και στη βόσκηση δίχηλων ζώων, καθώς και
  • περιορισμούς στη μετακίνηση προσώπων και εξοπλισμού από και προς εκμεταλλεύσεις στις ζώνες όπου εφαρμόζονται τα σχετικά μέτρα.

Παράλληλα, προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις κατόπιν άδειας της Αρμόδιας Αρχής για σκοπούς που σχετίζονται με τη λειτουργία των εκμεταλλεύσεων.

Σημειώνεται ότι η μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Διατάγματος συνιστά παράβαση των περί της Υγείας των Ζώων Νόμων. Σύμφωνα με το άρθρο 13Β του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου του 2001 (109(I)/2001), όπως εκάστοτε τροποποιείται, δύναται να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο μέχρι €5.000.

Το Διάταγμα αποτελεί μετεξέλιξη της επίσημης γνωστοποίησης μέτρων που εκδόθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2026 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας (Αρ. 5999, 26 Φεβρουαρίου 2026). 

