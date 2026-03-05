Σε εγρήγορση για τουρισμό: Ανοίγουν τα ξενοδοχεία για τη νέα σεζόν – Σε αναμονή για «εγκλωβισμένο» προσωπικό στη Μέση Ανατολή

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ, Χρίστος Αγγελίδης, υπέδειξε ότι πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός πρώτα για καλύτερη πληροφόρηση αλλά και για να μην βγαίνει λάθος εικόνα για τη χώρα προς τα έξω. «Στο εσωτερικό χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο τι ειδήσεις διασπείρονται από μη ειδικούς και μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Πρέπει να υπάρξει μία σωστή διαχείριση της εικόνας γιατί τα ταξίδια έχουν να κάνουν με το συναίσθημα και τη ψυχολογική τάση της ασφαλείας. Αν ο πολίτης δεν είναι νιώθει ασφαλής δεν θα ταξιδέψει. Η Κύπρος κατατασσόταν μέσα στις πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου και πρέπει να το διαφυλάξουμε», υπέδειξε.

Οι πρώτες επιπτώσεις στον τουρισμό

Σύμφωνα με τον ΓΔ του ΠΑΣΥΞΕ, στο παρόν στάδιο υπάρχουν κάποιες προσθαφαιρέσεις στις κρατήσεις. «Αυτή τη στιγμή, για το άμεσο μέλλον οι μετακινήσεις κρατήσεων είναι περισσότερες από τις νέες κρατήσεις. Οι τουριστικοί δίνουν την ευκαιρία στους πελάτες τους να μεταφέρουν τις κρατήσεις τους είτε για αργότερα είτε για το καλοκαίρι αλλά όχι για να τις ακυρώσουν.

Η Κύπρος συνεχίζει να είναι στα συστήματα και στις προτιμήσεις των ταξιδιωτικών πρακτόρων. Δεν υπάρχει ανησυχία για το καλοκαιρινό πρόγραμμα. Πάντα μιλούμε προς το παρόν. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν συνεχιστεί 3, 4, 5 εβδομάδες πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Μπορεί και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να μην συμβεί οτιδήποτε.

Ανοίγουν σιγά-σιγά τα ξενοδοχεία για τη νέα σεζόν

Τα ξενοδοχεία έχουν ήδη αρχίσει να ανοίγουν τις πόρτες τους και αναμένουμε να δούμε την εικόνα με τις κρατήσεις, ειδικά για το Πάσχα των Καθολικών το οποίο γιορτάζεται την Κυριακή, 5 Απριλίου.

«Ευελπιστούμε ότι θα διαφοροποιηθεί η εικόνα προς το καλύτερο τις επόμενες εβδομάδες. Σημειώνεται ότι υπάρχουν και ταξιδιωτικοί πράκτορες που δεν έχουν μετακινήσει τις πτήσεις τους όπως η Jet2 και η Ryanair. Η British Airways έχει επαναφέρει τις πτήσεις της και αναμένεται και από την Easy Jet την επόμενη εβδομάδα. Εάν η εικόνα που βγαίνει από εμάς είναι θετική θα την εισπράττουν και οι άλλοι ως θετική».

«Απεγκλωβισμός» προσωπικού

Διάφορα ζητήματα προκύπτουν με την άφιξη προσωπικού για τα ξενοδοχεία από τρίτες χώρες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη Μέση Ανατολή.

Ο Χρίστος Αγγελίδης επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν κάποια θέματα. «Θα προσπαθήσουμε να τα χειριστούμε με το Υπουργείο Μετανάστευσης, για να τους δώσουν παράταση μέχρι να βρουν καινούργιες πτήσεις», ανέφερε.

Καταληκτικά, τόνισε πως «είμαστε σε εγρήγορση και έχουμε θετικό πνεύμα. Να μην ξεχνούμε ότι η Ξενοδοχειακή Βιομηχανία αντιμετώπισε τα πάνδεινα και είναι εδώ, ζωντανή, και παράγει. Έτσι και αυτή τη φορά θα σταθεί προς όφελος της κυπριακής οικονομίας και της κοινωνίας».