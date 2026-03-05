Έτοιμη για συνεργασία με το ΑΛΜΑ, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου – ΕΔΕΚ εναντίον Αποστόλου

Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 05.03.2026 - 06:38
Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου βρίσκεται, σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες, ένα βήμα πριν από την επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας της με το κίνημα ΑΛΜΑ και αυτό το βήμα αναμένεται να ανακοινώσει σε δημοσιογραφική διάσκεψη που θα δώσει, σήμερα.

Η ένταξή της στο ψηφοδέλτιο, αναμένεται να γίνει με καθεστώς συνεργαζόμενης και όχι μέλους, επιλογή που  σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αποτέλεσε εξαρχής βασική της θέση, ώστε να διατηρήσει την πολιτική της αυτονομία.

Για να προχωρήσει, ωστόσο, η διαδικασία απαιτείται προσαρμογή στο καταστατικό πλαίσιο του κινήματος, καθώς το υφιστάμενο καθεστώς προβλέπει υποχρεωτική εγγραφή ως μέλους για συμμετοχή σε ψηφοδέλτιο. Η Εκτελεστική Γραμματεία καλείται να ρυθμίσει τη συγκεκριμένη πρόνοια, ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή συνεργαζόμενων υποψηφίων χωρίς πλήρη κομματική ένταξη.

Η επίθεση της ΕΔΕΚ στον Ανδρέα Αποστόλου

Την ίδια ώρα, σε υψηλούς τόνους κινείται η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ της ΕΔΕΚ και του Ανδρέα Αποστόλου. Το κόμμα εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να εμφανίσει ως προσωπικό του έργο πολιτικές θέσεις και δράσεις που διαμορφώθηκαν και προωθήθηκαν συλλογικά στο πλαίσιο της παράταξης τα προηγούμενα χρόνια.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΔΕΚ αφήνει αιχμές περί πολιτικής ασυνέπειας, υπενθυμίζοντας ότι η εκλογή του κ. Αποστόλου στη Βουλή κατέστη δυνατή μέσω της στήριξης των ψηφοφόρων του κόμματος. Παράλληλα, κάνει λόγο για προσπάθεια ιδιοποίησης πολιτικού έργου και για στάση που, όπως υποστηρίζει, υποτιμά τη συλλογική προσπάθεια και τη βάση της παράταξης.

LIVE: Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Ιράν και Λίβανο – Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ μετά από εκτόξευση ιρανικών πυραύλων

LIVE: Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Ιράν και Λίβανο – Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ μετά από εκτόξευση ιρανικών πυραύλων

Μαίνεται για 6η μέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν. Οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν και τον Λίβανο, ενώ στο επίκεντρο των επιθέσεων της Τεχεράνης βρίσκονται αμερικανικοί στόχοι σε χώρες του Κόλπου και το Ισραήλ. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

