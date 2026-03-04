VIDEO - Αβέρωφ: «Σε περιόδους κρίσης πρέπει να μιλούν περισσότερο οι πράξεις και λιγότερο τα λόγια» - Σε ποιους έδωσε ευχαριστίες

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», αναφερόμενος στην κρίση που εκτυλίσσεται στην ευρύτερη περιοχή, υπογράμμισε ότι η χώρα βρίσκεται σε δύσκολη συγκυρία εξαιτίας εξωγενών παραγόντων, επισημαίνοντας πως «η Κύπρος ούτε ερωτήθηκε ούτε είχε λόγο στις εξελίξεις που οδήγησαν σε στρατιωτικά πλήγματα στη Μέση Ανατολή».

Ωστόσο, όπως είπε, η γεωγραφική της θέση, σε συνδυασμό με την παρουσία των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στο έδαφός της, την καθιστούν αντικειμενικά μέρος του γεωστρατηγικού περιβάλλοντος της κρίσης.

Ο κ. Νεοφύτου τόνισε ότι σε περιόδους κρίσης «οφείλουμε να στηρίζουμε την εκάστοτε κυβέρνηση» ενώ παράλληλα, εξέφρασε ευχαριστίες προς την Ελλάδα για τη στάση της, κάνοντας ειδική αναφορά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ επεσήμανε ότι αντανακλαστικά επιδεικνύουν και Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, επανέλαβε την ανάγκη σοβαρότητας και αυτοσυγκράτησης στον δημόσιο λόγο, σημειώνοντας πως «σε περιόδους κρίσης πρέπει να μιλούν περισσότερο οι πράξεις και λιγότερο τα λόγια», με βασικό στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας και της διεθνούς εικόνας της χώρας.

