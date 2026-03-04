Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

VIDEO - Αβέρωφ: «Σε περιόδους κρίσης πρέπει να μιλούν περισσότερο οι πράξεις και λιγότερο τα λόγια» - Σε ποιους έδωσε ευχαριστίες

 04.03.2026 - 13:12
VIDEO - Αβέρωφ: «Σε περιόδους κρίσης πρέπει να μιλούν περισσότερο οι πράξεις και λιγότερο τα λόγια» - Σε ποιους έδωσε ευχαριστίες

Η Κύπρος δεν πρέπει να εφησυχάζει μπροστά στις ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις, προειδοποίησε ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «δεν πρέπει να βλέπουμε τη σημερινή ήρεμη θάλασσα, αλλά να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη φουρτούνα».

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», αναφερόμενος στην κρίση που εκτυλίσσεται στην ευρύτερη περιοχή, υπογράμμισε ότι η χώρα βρίσκεται σε δύσκολη συγκυρία εξαιτίας εξωγενών παραγόντων, επισημαίνοντας πως «η Κύπρος ούτε ερωτήθηκε ούτε είχε λόγο στις εξελίξεις που οδήγησαν σε στρατιωτικά πλήγματα στη Μέση Ανατολή».

Ωστόσο, όπως είπε, η γεωγραφική της θέση, σε συνδυασμό με την παρουσία των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στο έδαφός της, την καθιστούν αντικειμενικά μέρος του γεωστρατηγικού περιβάλλοντος της κρίσης.

Ο κ. Νεοφύτου τόνισε ότι σε περιόδους κρίσης «οφείλουμε να στηρίζουμε την εκάστοτε κυβέρνηση» ενώ παράλληλα, εξέφρασε ευχαριστίες προς την Ελλάδα για τη στάση της, κάνοντας ειδική αναφορά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ επεσήμανε ότι αντανακλαστικά επιδεικνύουν και Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, επανέλαβε την ανάγκη σοβαρότητας και αυτοσυγκράτησης στον δημόσιο λόγο, σημειώνοντας πως «σε περιόδους κρίσης πρέπει να μιλούν περισσότερο οι πράξεις και λιγότερο τα λόγια», με βασικό στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας και της διεθνούς εικόνας της χώρας.

Δείτε όσα ανέφερε στο πιο κάτω απόσπασμα:

LIVE: «Λήξαν« το περιστατικό με ύποπτο αντικείμενο στον ουρανό της Κύπρου – Συνεδριάζει το ΣΕΑ

LIVE: «Λήξαν« το περιστατικό με ύποπτο αντικείμενο στον ουρανό της Κύπρου – Συνεδριάζει το ΣΕΑ

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Κύπρος μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στον εναέριο χώρο και τις σειρήνες που ήχησαν στην αμερικανική πρεσβεία. Με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας να συνέρχεται εκτάκτως και την ένταση στην περιοχή να χτυπά «κόκκινο» μετά το πλήγμα στις Βάσεις Ακρωτηρίου. Το ThemaOnline μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις:

