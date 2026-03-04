Η αποστολή ιταλικής φρεγάτας στην Κύπρο στο «τραπέζι» έκτακτης σύσκεψης που συγκάλεσε η Μελόνι

Σύμφωνα με Ιταλικά ΜΜΕ όπως το UPDAY και το The Socialist, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι συγκάλεσε σύσκεψη στο Παλάτσο Κίτζι με τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και τον υπουργό Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο, εξετάζοντας μέτρα για στήριξη των συμμάχων στη Μέση Ανατολή αλλά και για την ενίσχυση της ασφάλειας της Κύπρου, η οποία θεωρείται εκτεθειμένη στις συνέπειες της περιφερειακής έντασης.

Στο τραπέζι βρίσκεται το ενδεχόμενο αποστολής ιταλικής φρεγάτας στην περιοχή γύρω από το νησί, με αποστολή την ενίσχυση της αεράμυνας και την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας. Τα πολεμικά πλοία τύπου FREMM διαθέτουν ραντάρ ικανό να εντοπίζει απειλές σε απόσταση έως και 200 χιλιομέτρων, καθώς και πυραύλους Aster 30 με εμβέλεια περίπου 100 χιλιομέτρων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο πυροβόλο των 76 χιλιοστών ταχείας βολής, το οποίο έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση drones, απειλή που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στη στρατηγική του Ιράν και των συμμάχων του.

Εναλλακτικά εξετάζεται και η ανάπτυξη του αντιτορπιλικού Caio Duilio, εξοπλισμένου με ένα από τα ισχυρότερα ραντάρ του ιταλικού στόλου και δυνατότητα αεράμυνας έως και 350 χιλιομέτρων, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη προστασία έναντι πυραυλικών και βαλλιστικών απειλών.

Την ίδια ώρα, η Ρώμη ανησυχεί έντονα και για τις επιπτώσεις που θα είχε ενδεχόμενη διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων ενεργειακών ροών. Μια παρατεταμένη κρίση θα μπορούσε να προκαλέσει άνοδο στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, επηρεάζοντας άμεσα την ευρωπαϊκή οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση Μελόνι εξετάζει επίσης την αποστολή συστημάτων αεράμυνας SAMP-T και στρατιωτικού εξοπλισμού σε χώρες του Κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ, για την ενίσχυση της άμυνας απέναντι σε επιθέσεις με drones.