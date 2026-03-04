Πτήσεις από και προς Κύπρο: «Τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου λειτουργούν κανονικά» - Συνολικά 68 ακυρώσεις για σήμερα

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: LIVE: «Λήξαν« το περιστατικό με ύποπτο αντικείμενο στον ουρανό της Κύπρου – Συνεδριάζει το ΣΕΑ
Λόγω των εξελίξεων των τελευταίων ημερών στην περιοχή και τις επακόλουθες ακυρώσεις πτήσεων από όλο τον κόσμο προς χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και από ορισμένες ευρωπαϊκές αερογραμμές προς την Κύπρο, η Hermes Airports επιθυμεί να ενημερώσει ότι τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου λειτουργούν κανονικά, εξυπηρετώντας το επιβατικό κοινό που επιθυμεί να ταξιδέψει με όλες τις διαθέσιμες πτήσεις. Η λειτουργία των αεροδρομίων πραγματοποιείται σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές αρχές και το σύνολο της αεροδρομικής κοινότητας.
Έως την έκδοση αυτής της ανακοίνωσης, για σήμερα 4 Μαρτίου, με βάση τον προγραμματισμό των εταιρειών, αναμένεται να πραγματοποιηθούν συνολικά 65 πτήσεις στη Λάρνακα, και 38 πτήσεις στην Πάφο, ενώ υπάρχουν 48 ακυρώσεις πτήσεων στην Λάρνακα και 18 ακυρώσεις στην Πάφο.
Πιο συγκεκριμένα ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι υπάρχει απευθείας συνδεσιμότητα από τα δύο αεροδρόμια με τις ακόλουθες χώρες και αεροπορικές εταιρείες:
Λάρνακα
Ηνωμένο Βασίλειο – Wizz Air, British Airways
Ελλάδα - Aegean, Sky Express, Cyprus Airways, Wizz Air
Πολωνία – Lot , Wizz Air
Αυστρία - Ryanair
Σερβία – Air Serbia, Wizz Air
Βουλγαρία – Wizz Air
Ρουμανία – Wizz Air
Αιγύπτος – Egypt Air
Ουγγαρία – Wizz Air
Ιταλία – Wizz Air, Cyprus Airways
Γαλλία – Cyprus Airways
Βέλγιο – Aegean
Αρμενία – Wizz Air, Fly one
Ισπανία – Wizz Air
Σλοβακία – Wizz Air
Τσεχία – Wizz Air
Γεωργία – Georgian Airlines, Wizz Air
Λετονία – Air Baltic
Μολδαβία – Wizz air
Λιθουανία – Wizz Air
Λίβανος – Middle East Airlines
Πάφο
Ηνωμένο Βασίλειο – Jet2, Ryanair, British Airways
Ελλάδα - Ryanair
Πολωνία – Ryanair, Wizz Air
Γερμανία - Ryanair
Αυστρία - Ryanair
Βουλγαρία - Ryanair
Λιθουανία - Ryanair
Ρουμανία - Ryanair
Λετονία - Ryanair
Ουγγαρία - Ryanair
Ολλανδία - Ryanair
Κροατία - Ryanair
Ιταλία - Ryanair
Το κοινό που επιθυμεί ή έχει προγραμματίσει να ταξιδέψει προτρέπεται να επισκέπτεται τις ιστοσελίδες των αεροπορικών εταιρειών ή/και να απευθύνεται στον ταξιδιωτικό του πράκτορα για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες και κρατήσεις.
Παρόλο που η κατάσταση είναι δυναμική και οι αερογραμμές διαμορφώνουν το πτητικό τους πρόγραμμα στη βάση των εκάστοτε εξελίξεων, εντούτοις επισημαίνουμε πως με βάση τα σημερινά δεδομένα και τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό, κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Μαρτίου οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προγραμματισμένες επιπρόσθετες τακτικές πτήσεις από και προς τα κυπριακά αεροδρόμια.