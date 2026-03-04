Themasports lifenewscy
Πτήσεις από και προς Κύπρο: «Τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου λειτουργούν κανονικά» - Συνολικά 68 ακυρώσεις για σήμερα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πτήσεις από και προς Κύπρο: «Τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου λειτουργούν κανονικά» - Συνολικά 68 ακυρώσεις για σήμερα

 04.03.2026 - 14:18
Πτήσεις από και προς Κύπρο: «Τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου λειτουργούν κανονικά» - Συνολικά 68 ακυρώσεις για σήμερα

Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου και την υφιστάμενη αεροπορική συνδεσιμότητα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: LIVE: «Λήξαν« το περιστατικό με ύποπτο αντικείμενο στον ουρανό της Κύπρου – Συνεδριάζει το ΣΕΑ

Λόγω των εξελίξεων των τελευταίων ημερών στην περιοχή και τις επακόλουθες ακυρώσεις πτήσεων από όλο τον κόσμο προς χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και από ορισμένες ευρωπαϊκές αερογραμμές προς την Κύπρο, η Hermes Airports επιθυμεί να ενημερώσει ότι τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου λειτουργούν κανονικά, εξυπηρετώντας το επιβατικό κοινό που επιθυμεί να ταξιδέψει με όλες τις διαθέσιμες πτήσεις. Η λειτουργία των αεροδρομίων πραγματοποιείται σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές αρχές και το σύνολο της αεροδρομικής κοινότητας.

Έως την έκδοση αυτής της ανακοίνωσης, για σήμερα 4 Μαρτίου, με βάση τον προγραμματισμό των εταιρειών, αναμένεται να πραγματοποιηθούν συνολικά 65 πτήσεις στη Λάρνακα, και 38 πτήσεις στην Πάφο, ενώ υπάρχουν 48 ακυρώσεις πτήσεων στην Λάρνακα και 18 ακυρώσεις στην Πάφο.

Πιο συγκεκριμένα ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι υπάρχει απευθείας συνδεσιμότητα από τα δύο αεροδρόμια με τις ακόλουθες χώρες και αεροπορικές εταιρείες:


Λάρνακα

Ηνωμένο Βασίλειο – Wizz Air, British Airways

Ελλάδα - Aegean, Sky Express, Cyprus Airways, Wizz Air

Πολωνία – Lot , Wizz Air

Αυστρία - Ryanair

Σερβία – Air Serbia, Wizz Air

Βουλγαρία – Wizz Air

Ρουμανία – Wizz Air

Αιγύπτος – Egypt Air

Ουγγαρία – Wizz Air

Ιταλία – Wizz Air, Cyprus Airways

Γαλλία – Cyprus Airways

Βέλγιο – Aegean

Αρμενία – Wizz Air, Fly one

Ισπανία – Wizz Air

Σλοβακία – Wizz Air

Τσεχία – Wizz Air

Γεωργία – Georgian Airlines, Wizz Air

Λετονία – Air Baltic

Μολδαβία – Wizz air

Λιθουανία – Wizz Air

Λίβανος – Middle East Airlines


Πάφο

Ηνωμένο Βασίλειο – Jet2, Ryanair, British Airways

Ελλάδα - Ryanair

Πολωνία – Ryanair, Wizz Air

Γερμανία - Ryanair

Αυστρία - Ryanair

Βουλγαρία - Ryanair

Λιθουανία - Ryanair

Ρουμανία - Ryanair

Λετονία - Ryanair

Ουγγαρία - Ryanair

Ολλανδία - Ryanair

Κροατία - Ryanair

Ιταλία - Ryanair


Το κοινό που επιθυμεί ή έχει προγραμματίσει να ταξιδέψει προτρέπεται να επισκέπτεται τις ιστοσελίδες των αεροπορικών εταιρειών ή/και να απευθύνεται στον ταξιδιωτικό του πράκτορα για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες και κρατήσεις.

Παρόλο που η κατάσταση είναι δυναμική και οι αερογραμμές διαμορφώνουν το πτητικό τους πρόγραμμα στη βάση των εκάστοτε εξελίξεων, εντούτοις επισημαίνουμε πως με βάση τα σημερινά δεδομένα και τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό, κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Μαρτίου οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προγραμματισμένες επιπρόσθετες τακτικές πτήσεις από και προς τα κυπριακά αεροδρόμια.

