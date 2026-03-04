Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νηστεύετε και θέλετε να ξεδώσετε; Ταβέρνα στη Λευκωσία σας έχει τη λύση - Δείτε φωτογραφίες από τα νέα της πιάτα

 04.03.2026 - 15:34
Νηστεύετε και θέλετε να ξεδώσετε; Ταβέρνα στη Λευκωσία σας έχει τη λύση - Δείτε φωτογραφίες από τα νέα της πιάτα

Η περίοδος της Σαρακοστής στην Κύπρο είναι συνδεδεμένη με τη νηστεία, αλλά και με τη χαρά των αυθεντικών γεύσεων που αναδεικνύουν τον πλούτο της κυπριακής και ελληνικής κουζίνας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ο απόλυτος προορισμός για όλη τη μέρα - Προσφέρει brunch, μεσημεριανό και δείπνο με απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα - Δείτε φωτογραφίες

Στο Ταβερνείο Το Ιστορικόν στον Άγιο Δομέτιο, η νηστεία μετατρέπεται σε μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία, με πιάτα προσεγμένα, νόστιμα και φτιαγμένα με την ίδια φροντίδα που χαρακτηρίζει κάθε δημιουργία της κουζίνας του.

Το μενού της Σαρακοστής τιμά τα όσπρια και τα λαχανικά, αξιοποιώντας φρέσκες, ποιοτικές πρώτες ύλες και παραδοσιακές συνταγές που ξυπνούν μνήμες οικογενειακού τραπεζιού. Αρωματικά λαδερά, μαγειρευτά κατσαρόλας, φρεσκοκομμένες σαλάτες, νόστιμες δημιουργίες και εκλεκτές νηστίσιμες επιλογές θαλασσινών συνθέτουν ένα πλούσιο τραπέζι που αποδεικνύει πως η νηστεία δεν σημαίνει στέρηση, αλλά δημιουργικότητα και γεύση. Το Ταβερνείο Το Ιστορικό ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των πελατών του έχει ετοιμάσει μία εξαιρετική σειρά νηστίσιμων πιάτων από την μία κι από την άλλη συνεχίζει να σερβίρει τα γνωστά μας κι αγαπημένα πιάτα αλλά και τις νέες του προσθήκες με φρέσκα εποχιακά υλικά του τόπου μας.

Στον ζεστό και φιλόξενο χώρο του, με την ατμόσφαιρα που αποπνέει οικειότητα και παράδοση, κάθε γεύμα γίνεται αφορμή για συνάντηση και μοίρασμα. Είτε πρόκειται για ένα καθημερινό μεσημεριανό είτε για μια χαλαρή έξοδο με φίλους και οικογένεια, το Ταβερνείο Το Ιστορικόν προσφέρει νηστίσιμες επιλογές που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους, κρατώντας ζωντανή τη γεύση της παράδοσης καθ’ όλη τη διάρκεια της Σαρακοστής.

Δείτε φωτογραφίες από τα νηστίσιμα πιάτα

Πηγή: checkincyprus

LIVE: Εξουδετερώθηκε πύραυλος που κατευθυνόταν στον τουρκικό εναέριο χώρο - Σε εξέλιξη ο επαναπατρισμός 180 Κύπριων

LIVE: Εξουδετερώθηκε πύραυλος που κατευθυνόταν στον τουρκικό εναέριο χώρο - Σε εξέλιξη ο επαναπατρισμός 180 Κύπριων

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Κύπρος μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στον εναέριο χώρο και τις σειρήνες που ήχησαν στην αμερικανική πρεσβεία. Με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας να συνέρχεται εκτάκτως και την ένταση στην περιοχή να χτυπά «κόκκινο» μετά το πλήγμα στις Βάσεις Ακρωτηρίου. Το ThemaOnline μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις:

