Νηστεύετε και θέλετε να ξεδώσετε; Ταβέρνα στη Λευκωσία σας έχει τη λύση - Δείτε φωτογραφίες από τα νέα της πιάτα

Στο Ταβερνείο Το Ιστορικόν στον Άγιο Δομέτιο, η νηστεία μετατρέπεται σε μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία, με πιάτα προσεγμένα, νόστιμα και φτιαγμένα με την ίδια φροντίδα που χαρακτηρίζει κάθε δημιουργία της κουζίνας του.

Το μενού της Σαρακοστής τιμά τα όσπρια και τα λαχανικά, αξιοποιώντας φρέσκες, ποιοτικές πρώτες ύλες και παραδοσιακές συνταγές που ξυπνούν μνήμες οικογενειακού τραπεζιού. Αρωματικά λαδερά, μαγειρευτά κατσαρόλας, φρεσκοκομμένες σαλάτες, νόστιμες δημιουργίες και εκλεκτές νηστίσιμες επιλογές θαλασσινών συνθέτουν ένα πλούσιο τραπέζι που αποδεικνύει πως η νηστεία δεν σημαίνει στέρηση, αλλά δημιουργικότητα και γεύση. Το Ταβερνείο Το Ιστορικό ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των πελατών του έχει ετοιμάσει μία εξαιρετική σειρά νηστίσιμων πιάτων από την μία κι από την άλλη συνεχίζει να σερβίρει τα γνωστά μας κι αγαπημένα πιάτα αλλά και τις νέες του προσθήκες με φρέσκα εποχιακά υλικά του τόπου μας.

Στον ζεστό και φιλόξενο χώρο του, με την ατμόσφαιρα που αποπνέει οικειότητα και παράδοση, κάθε γεύμα γίνεται αφορμή για συνάντηση και μοίρασμα. Είτε πρόκειται για ένα καθημερινό μεσημεριανό είτε για μια χαλαρή έξοδο με φίλους και οικογένεια, το Ταβερνείο Το Ιστορικόν προσφέρει νηστίσιμες επιλογές που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους, κρατώντας ζωντανή τη γεύση της παράδοσης καθ’ όλη τη διάρκεια της Σαρακοστής.

Δείτε φωτογραφίες από τα νηστίσιμα πιάτα

Πηγή: checkincyprus