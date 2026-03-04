Πτήσεις και ακυρώσεις σήμερα: Τι ισχύει σε Λάρνακα και Πάφο

Συγκεκριμένα, η διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων αναφέρει ότι «λόγω των εξελίξεων των τελευταίων ημερών στην περιοχή και τις επακόλουθες ακυρώσεις πτήσεων από όλο τον κόσμο προς χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και από ορισμένες ευρωπαϊκές αερογραμμές προς την Κύπρο, η Hermes Airports επιθυμεί να ενημερώσει ότι τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου λειτουργούν κανονικά, εξυπηρετώντας το επιβατικό κοινό που επιθυμεί να ταξιδέψει με όλες τις διαθέσιμες πτήσεις». Όπως τονίζει, «η λειτουργία των αεροδρομίων πραγματοποιείται σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές αρχές και το σύνολο της αεροδρομικής κοινότητας».

Έως την έκδοση αυτής της ανακοίνωσης, για σήμερα 4 Μαρτίου, με βάση τον προγραμματισμό των εταιρειών, αναμένεται να πραγματοποιηθούν συνολικά 65 πτήσεις στη Λάρνακα και 38 πτήσεις στην Πάφο, ενώ υπάρχουν 48 ακυρώσεις πτήσεων στην Λάρνακα και 18 ακυρώσεις στην Πάφο, προσθέτει.

Πιο συγκεκριμένα, ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι υπάρχει απευθείας συνδεσιμότητα από τα δύο αεροδρόμια με τις πιο κάτω χώρες και αεροπορικές εταιρείες.

Σε ό,τι αφορά την Λάρνακα υπάρχει απευθείας συνδεσιμότητα με Ηνωμένο Βασίλειο – Wizz Air, British Airways, Ελλάδα - Aegean, Sky Express, Cyprus Airways, Wizz Air, Πολωνία – Lot , Wizz Air, Αυστρία - Ryanair, Σερβία – Air Serbia, Wizz Air, Βουλγαρία – Wizz Air, Ρουμανία – Wizz Air, Αιγύπτος – Egypt Air, Ουγγαρία – Wizz Air, Ιταλία – Wizz Air, Cyprus Airways, Γαλλία – Cyprus Airways, Βέλγιο – Aegean, Αρμενία – Wizz Air, Fly one, Ισπανία – Wizz Air, Σλοβακία – Wizz Air, Τσεχία – Wizz Air, Γεωργία – Georgian Airlines, Wizz Air, Λετονία – Air Baltic, Μολδαβία – Wizz air, Λιθουανία – Wizz Air και Λίβανος – Middle East Airlines.

Σε ό,τι αφορά την Πάφο υπάρχει απευθείας συνδεσιμότητα με Ηνωμένο Βασίλειο – Jet2, Ryanair, British Airways, Ελλάδα - Ryanair, Πολωνία – Ryanair, Wizz Air, Γερμανία - Ryanair, Αυστρία - Ryanair, Βουλγαρία - Ryanair, Λιθουανία - Ryanair, Ρουμανία - Ryanair, Λετονία - Ryanair, Ουγγαρία - Ryanair, Ολλανδία - Ryanair, Κροατία - Ryanair και Ιταλία - Ryanair.

Αναφέρει ότι το κοινό που επιθυμεί ή έχει προγραμματίσει να ταξιδέψει προτρέπεται να επισκέπτεται τις ιστοσελίδες των αεροπορικών εταιρειών ή/και να απευθύνεται στον ταξιδιωτικό του πράκτορα για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες και κρατήσεις.

"Παρόλο που η κατάσταση είναι δυναμική και οι αερογραμμές διαμορφώνουν το πτητικό τους πρόγραμμα στη βάση των εκάστοτε εξελίξεων, εντούτοις επισημαίνουμε πως με βάση τα σημερινά δεδομένα και τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό, κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Μαρτίου οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προγραμματισμένες επιπρόσθετες τακτικές πτήσεις από και προς τα κυπριακά αεροδρόμια" καταλήγει η διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομιων.