Βίντεο: Συγκίνηση - Δείτε τις πρώτες εικόνες της άφιξης των Κυπρίων από το Ντουμπάι - Ανάμεσά τους και τρία βρέφη

Το αεροσκάφος της CyprusAirways απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Λάρνακας στις 7:30 το πρωί. Προσγειώθηκε στο Ντουμπάι η ώρα 1145 ώρα Κύπρου. Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το Ντουμπάι η ώρα 13:30 ώρα Κύπρου και προσγειώθηκε στη Λάρνακα. Το αεροσκάφος της Cyprus Airways είναι Airbus A320-214. Στο Ντουμπάι βρίσκονται περίπου 756 Κύπριοι. Συνολικά θα γίνουν τρεις πτήσεις επαναπατρισμού από το Ντουμπάι.

Στο μεταξύ στις 17:10 έφτασε στην Κύπρο πτήση της Gulf Air από Νταμάμ της Σαουδικής Αραβίας στην οποία επέβαιναν και 12 πολίτες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν από το Σάββατο στη Μανάμα του Μπαχρέιν, οι οποίοι επέστρεφαν από την Ασία. Τις μέρες που μεσολάβησαν έτυχαν φιλοξενίας από την Gulf Air και με προξενική αρωγή απο την πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Μπαχρέιν, καθώς και από την πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Σαουδική Αραβία μετέβησαν στο Νταμαμ από όπου και επέστρεψαν στην Κύπρο

Η Κύπρος ναύλωσε εμπορικές πτήσεις για τον επαναπατρισμό πολιτών με το κόστος να καλύπτεται εξολοκλήρου από το κράτος.