Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΟ απόλυτος προορισμός για όλη τη μέρα - Προσφέρει brunch, μεσημεριανό και δείπνο με απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα - Δείτε φωτογραφίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο απόλυτος προορισμός για όλη τη μέρα - Προσφέρει brunch, μεσημεριανό και δείπνο με απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα - Δείτε φωτογραφίες

 04.03.2026 - 15:17
Ο απόλυτος προορισμός για όλη τη μέρα - Προσφέρει brunch, μεσημεριανό και δείπνο με απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα - Δείτε φωτογραφίες

Στην καρδιά της κοσμοπολίτικης Λεμεσού, το The Gallery στο πολυτελές ξενοδοχείο Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa εισέρχεται σε μια νέα εποχή, επαναπροσδιορίζοντας τον εαυτό του ως έναν εκλεπτυσμένο all-day προορισμό που συνδυάζει μοναδική τοποθεσία, κομψή ατμόσφαιρα και υψηλού επιπέδου γαστρονομία.

Βρίσκεται στο ισόγειο του ξενοδοχείου, με πανοραμική θέα στους καταπράσινους κήπους και το απέραντο γαλάζιο της Μεσoγείου, προσφέροντας ένα περιβάλλον που αποπνέει ηρεμία και διακριτική πολυτέλεια.

Το The Gallery έχει σχεδιαστεί για να συνοδεύει κάθε στιγμή της ημέρας. Η εμπειρία ξεκινά με το brunch, το οποίο προσφέρεται καθημερινά και περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία πιάτων, ικανή να καλύψει κάθε γευστική προτίμηση. Από ελαφριές και ισορροπημένες επιλογές μέχρι πιο πλούσιες και απολαυστικές δημιουργίες, το brunch συνδυάζει διεθνείς επιρροές με σύγχρονη προσέγγιση. Είτε πρόκειται για ένα χαλαρό πρωινό με καφέ, μια συνάντηση με φίλους ή ένα επαγγελματικό ραντεβού, το The Gallery προσφέρει το ιδανικό σκηνικό.

Καθώς η ημέρα προχωρά, το γαστρονομικό ενδιαφέρον μεταφέρεται στην Pan-Asian κουζίνα, η οποία σερβίρεται για μεσημεριανό και δείπνο. Το μενού αναδεικνύει τον πλούτο και τη φινέτσα των ασιατικών γεύσεων, μέσα από πιάτα που συνδυάζουν αυθεντικότητα και δημιουργικότητα. Εκλεκτές πρώτες ύλες, έντονα αρώματα και σύγχρονες τεχνικές συνθέτουν μια εμπειρία που ταξιδεύει τον επισκέπτη σε διαφορετικές γωνιές της Ασίας, μέσα από κάθε μπουκιά.

Σημαντικό μέρος της εμπειρίας αποτελεί και η εμβληματική βεράντα του The Gallery. Με ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα και τους κήπους, αποτελεί ιδανικό σημείο για απογευματινή χαλάρωση ή βραδινή έξοδο. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν signature cocktails, εκλεκτές επιλογές shisha και τη μοναδική ατμόσφαιρα που συνδυάζει κοσμοπολίτικη ενέργεια με απόλυτη χαλάρωση.

Ανοιχτό καθημερινά από τις 09:00 έως τις 23:00, το The Gallery δεν είναι απλώς ένα lounge ή ένα εστιατόριο. Είναι ένας προορισμός που εξελίσσεται μέσα στη μέρα, προσφέροντας διαφορετικές εμπειρίες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είτε για brunch, είτε για Pan-Asian γεύμα, είτε για ένα ποτό με θέα τη Μεσόγειο, το The Gallery αποτελεί πλέον ένα από τα πιο ξεχωριστά σημεία συνάντησης στη Λεμεσό.

Δείτε φωτογραφίες

Πηγή: checkincyprus

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κούλλης Νικολάου και Στέφανος Μιχαήλ: Έχουμε το σακίδιο έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν χρειάζεται να μας καταβάλει ο φόβος
Αποκλειστικό: Η στιγμή που οι 180 Κύπριοι επιβιβάζονται στην πρώτη πτήση επαναπατρισμού από το Ντουμπάϊ – Δείτε φωτογραφίες
Ο απόλυτος προορισμός για όλη τη μέρα - Προσφέρει brunch, μεσημεριανό και δείπνο με απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα - Δείτε φωτογραφίες
Wizz Air: Παρατείνει την Αναστολή Πτήσεων προς την Μέση Ανατολή - Δείτε μέχρι πότε
Νηστεύετε και θέλετε να ξεδώσετε; Ταβέρνα στη Λευκωσία σας έχει τη λύση - Δείτε φωτογραφίες από τα νέα της πιάτα
VIDEO: Γνωστή Κύπρια ηθοποιός αναγορεύθηκε Επίτιμη Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Λετυμπιώτης: «Σε κανένα στάδιο δεν έκλεισε ο εναέριος χώρος της Κυπριακής Δημοκρατίας»

 04.03.2026 - 15:05
Επόμενο άρθρο

Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή γνωστό μοντέλο μετά από μάχη με καρκίνο του εγκεφάλου

 04.03.2026 - 15:27
LIVE: Εξουδετερώθηκε πύραυλος που κατευθυνόταν στον τουρκικό εναέριο χώρο - Σε εξέλιξη ο επαναπατρισμός 180 Κύπριων

LIVE: Εξουδετερώθηκε πύραυλος που κατευθυνόταν στον τουρκικό εναέριο χώρο - Σε εξέλιξη ο επαναπατρισμός 180 Κύπριων

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Κύπρος μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στον εναέριο χώρο και τις σειρήνες που ήχησαν στην αμερικανική πρεσβεία. Με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας να συνέρχεται εκτάκτως και την ένταση στην περιοχή να χτυπά «κόκκινο» μετά το πλήγμα στις Βάσεις Ακρωτηρίου. Το ThemaOnline μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Εξουδετερώθηκε πύραυλος που κατευθυνόταν στον τουρκικό εναέριο χώρο - Σε εξέλιξη ο επαναπατρισμός 180 Κύπριων

LIVE: Εξουδετερώθηκε πύραυλος που κατευθυνόταν στον τουρκικό εναέριο χώρο - Σε εξέλιξη ο επαναπατρισμός 180 Κύπριων

  •  04.03.2026 - 06:27
Αποκλειστικό: Η στιγμή που οι 180 Κύπριοι επιβιβάζονται στην πρώτη πτήση επαναπατρισμού από το Ντουμπάϊ – Δείτε φωτογραφίες

Αποκλειστικό: Η στιγμή που οι 180 Κύπριοι επιβιβάζονται στην πρώτη πτήση επαναπατρισμού από το Ντουμπάϊ – Δείτε φωτογραφίες

  •  04.03.2026 - 12:00
Λετυμπιώτης: «Σε κανένα στάδιο δεν έκλεισε ο εναέριος χώρος της Κυπριακής Δημοκρατίας»

Λετυμπιώτης: «Σε κανένα στάδιο δεν έκλεισε ο εναέριος χώρος της Κυπριακής Δημοκρατίας»

  •  04.03.2026 - 15:05
VIDEO - Αβέρωφ: «Σε περιόδους κρίσης πρέπει να μιλούν περισσότερο οι πράξεις και λιγότερο τα λόγια» - Σε ποιους έδωσε ευχαριστίες

VIDEO - Αβέρωφ: «Σε περιόδους κρίσης πρέπει να μιλούν περισσότερο οι πράξεις και λιγότερο τα λόγια» - Σε ποιους έδωσε ευχαριστίες

  •  04.03.2026 - 13:12
Πτήσεις από και προς Κύπρο: «Τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου λειτουργούν κανονικά» - Συνολικά 68 ακυρώσεις για σήμερα

Πτήσεις από και προς Κύπρο: «Τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου λειτουργούν κανονικά» - Συνολικά 68 ακυρώσεις για σήμερα

  •  04.03.2026 - 14:18
VIDEO: Η στιγμή που πολυτελή οχήματα τυλίγονται στις φλόγες σε dealership στη Λεμεσό

VIDEO: Η στιγμή που πολυτελή οχήματα τυλίγονται στις φλόγες σε dealership στη Λεμεσό

  •  04.03.2026 - 15:54
ΑΠΟΕΛ: «Συγχαρητήρια στον Απόλλωνα - Η Αστυνομία να διερευνήσει τη δολοφονική επίθεση»

ΑΠΟΕΛ: «Συγχαρητήρια στον Απόλλωνα - Η Αστυνομία να διερευνήσει τη δολοφονική επίθεση»

  •  04.03.2026 - 15:42
Wizz Air: Παρατείνει την Αναστολή Πτήσεων προς την Μέση Ανατολή - Δείτε μέχρι πότε

Wizz Air: Παρατείνει την Αναστολή Πτήσεων προς την Μέση Ανατολή - Δείτε μέχρι πότε

  •  04.03.2026 - 16:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα