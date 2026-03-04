Ο απόλυτος προορισμός για όλη τη μέρα - Προσφέρει brunch, μεσημεριανό και δείπνο με απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα - Δείτε φωτογραφίες

Βρίσκεται στο ισόγειο του ξενοδοχείου, με πανοραμική θέα στους καταπράσινους κήπους και το απέραντο γαλάζιο της Μεσoγείου, προσφέροντας ένα περιβάλλον που αποπνέει ηρεμία και διακριτική πολυτέλεια.

Το The Gallery έχει σχεδιαστεί για να συνοδεύει κάθε στιγμή της ημέρας. Η εμπειρία ξεκινά με το brunch, το οποίο προσφέρεται καθημερινά και περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία πιάτων, ικανή να καλύψει κάθε γευστική προτίμηση. Από ελαφριές και ισορροπημένες επιλογές μέχρι πιο πλούσιες και απολαυστικές δημιουργίες, το brunch συνδυάζει διεθνείς επιρροές με σύγχρονη προσέγγιση. Είτε πρόκειται για ένα χαλαρό πρωινό με καφέ, μια συνάντηση με φίλους ή ένα επαγγελματικό ραντεβού, το The Gallery προσφέρει το ιδανικό σκηνικό.

Καθώς η ημέρα προχωρά, το γαστρονομικό ενδιαφέρον μεταφέρεται στην Pan-Asian κουζίνα, η οποία σερβίρεται για μεσημεριανό και δείπνο. Το μενού αναδεικνύει τον πλούτο και τη φινέτσα των ασιατικών γεύσεων, μέσα από πιάτα που συνδυάζουν αυθεντικότητα και δημιουργικότητα. Εκλεκτές πρώτες ύλες, έντονα αρώματα και σύγχρονες τεχνικές συνθέτουν μια εμπειρία που ταξιδεύει τον επισκέπτη σε διαφορετικές γωνιές της Ασίας, μέσα από κάθε μπουκιά.

Σημαντικό μέρος της εμπειρίας αποτελεί και η εμβληματική βεράντα του The Gallery. Με ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα και τους κήπους, αποτελεί ιδανικό σημείο για απογευματινή χαλάρωση ή βραδινή έξοδο. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν signature cocktails, εκλεκτές επιλογές shisha και τη μοναδική ατμόσφαιρα που συνδυάζει κοσμοπολίτικη ενέργεια με απόλυτη χαλάρωση.

Ανοιχτό καθημερινά από τις 09:00 έως τις 23:00, το The Gallery δεν είναι απλώς ένα lounge ή ένα εστιατόριο. Είναι ένας προορισμός που εξελίσσεται μέσα στη μέρα, προσφέροντας διαφορετικές εμπειρίες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είτε για brunch, είτε για Pan-Asian γεύμα, είτε για ένα ποτό με θέα τη Μεσόγειο, το The Gallery αποτελεί πλέον ένα από τα πιο ξεχωριστά σημεία συνάντησης στη Λεμεσό.

Πηγή: checkincyprus