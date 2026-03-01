Αποκαλυπτικά στοιχεία: Στα όρια της φτώχειας χιλιάδες Κύπριοι - Ποιοι πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα της ακρίβειας

Η ανάλυση κατά φύλο δείχνει ότι οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο, με ποσοστό 18,5%, έναντι 15,6% στους άνδρες, γεγονός που αναδεικνύει τις υφιστάμενες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες.

Ηλικιωμένοι στο επίκεντρο της ευαλωτότητας

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα στις ηλικίες 65 ετών και άνω, όπου το συνολικό ποσοστό φτάνει το 31,5%, υπερδιπλάσιο από τον εθνικό μέσο όρο.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση στις γυναίκες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας (34,2%), σε σύγκριση με τους άνδρες (28,6%), γεγονός που αποδίδεται μεταξύ άλλων σε χαμηλότερες συντάξεις και αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Καλύτερη εικόνα στις παραγωγικές ηλικίες

Στην ηλικιακή ομάδα 18–64 ετών, το ποσοστό ανέρχεται στο 13,8%, με 11,9% στους άνδρες και 15,6% στις γυναίκες.

Στα παιδιά και τους εφήβους 0–17 ετών, το συνολικό ποσοστό κινδύνου καταγράφεται στο 14,8%, με υψηλότερη έκθεση στους άνδρες ανηλίκους (16,6%) σε σύγκριση με τα κορίτσια (12,9%).

Πρόκληση για την κοινωνική πολιτική

Τα δεδομένα αναδεικνύουν ότι, παρά τη σχετική σταθερότητα της οικονομίας, σημαντικές κοινωνικές ομάδες εξακολουθούν να βρίσκονται σε ευάλωτη θέση, με ιδιαίτερη έμφαση στους ηλικιωμένους και τις γυναίκες.

Η μείωση του ποσοστού AROPE αποτελεί βασικό στόχο της ΕΕ έως το 2030, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενίσχυση των κοινωνικών πολιτικών, των συντάξεων, των εισοδηματικών στηρίξεων και των μηχανισμών κοινωνικής προστασίας.