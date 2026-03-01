Τέλος στο ψηφιακό «μπλόκο»: Η Google Maps κερδίζει μια από τις τελευταίες αγορές που της αντιστέκονταν – Ποιες χώρες παραμένουν εκτός χάρτη

Μέχρι σήμερα, η Σεούλ παρέμενε αρνητική λόγω θεμάτων ασφάλειας που συνδέονται με την απειλή της Βόρειας Κορέας –επισήμως, οι δύο χώρες βρίσκονται ακόμα σε πόλεμο.

Η έγκριση για το Google Maps δόθηκε «με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται αυστηροί όροι ασφάλειας» ανακοίνωσε το υπουργείο Γης, Υποδομών και Μεταφορών.

Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν τη θόλωση στρατιωτικών και άλλων ευαίσθητων εγκαταστάσεων, καθώς και τον περιορισμό της ακρίβειας των συντεταγμένων στο Google Maps και το Google Earth, ανέφερε το υπουργείο.

Η απόφαση, πάντως, φέρνει κακά μαντάτα για την Naver και την Kakao, δύο γίγαντες του νοτιοκορεατικού Διαδικτύου, οι οποίες μέχρι σήμερα κυριαρχούν στις υπηρεσίες ψηφιακών χαρτών.

Από την άλλη, το πράσινο φως καθησυχάζει τις ΗΠΑ, οι οποίες κατηγορούν τη Σεούλ ότι κάνει διακρίσεις σε βάρος των αμερικανικών εταιρειών.

«Χαιρετίζουμε τη σημερινή απόφαση και ανυπομονούμε για τη συνέχεια της συνεργασίας μας με τις τοπικές αρχές προκειμένου να φέρουμε ένα πλήρως λειτουργικό Google Maps στην Κορέα» δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Google Κρις Τέρνερ.

Το 2007 και το 2008 η Νότια Κορέα είχε απορρίψει τα αιτήματα της Google για εξαγωγή των χαρτογραφικών δεδομένων στο εξωτερικό, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει κίνδυνος διαρροής πληροφοριών για ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Η απόφαση αφορά δεδομένα σε κλίμακα 1:5000, όπου κάθε εκατοστό στον χάρτη αντιστοιχεί σε απόσταση 50 μέτρων στο έδαφος.

Η Google υποστηρίζει ότι χρειάζεται να εξαγάγει τα δεδομένα στις ΗΠΑ για να μπορεί να εξυπηρετεί χρήστες εκτός της Νότιας Κορέας που αναζητούν προορισμούς εντός της χώρας.

Οι όροι της κυβέρνησης προβλέπουν ότι η Google θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σε διακομιστές εντός της Νότιας Κορέας και θα μπορεί να εξάγει μόνο όσα δεδομένα προεγκρίνει η κυβέρνηση.

Ακόμα, η κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να ζητά αναθεωρήσεις των χαρτών και η Google πρέπει να δημιουργήσει πλαίσιο αντίδρασης σε τυχόν επείγοντα ζητήματα ασφάλειας.

To Google Maps παραμένει απαγορευμένο σε ελάχιστες χώρες: την Κίνα, τη Βόρεια Κορέα και το Βιετνάμ.

ΠΗΓΗ: in.gr