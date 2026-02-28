Αλυσίδα fast food χρησιμοποιεί ΑΙ για να παρακολουθεί πόσο «φιλικοί» είναι οι υπάλληλοι

Το σύστημα, με την ονομασία BK Assistant, υπολογίζει το «σκορ» φιλικότητας» βάσει του πόσο συχνά χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι ευγενικές λέξεις όπως «ευχαριστώ» και «παρακαλώ».

Σε πρώτη φάση η συσκευή δοκιμάζεται σε 500 εστιατόρια της Burger King στις ΗΠΑ με την προοπτική να επεκταθεί σε όλα τα υπόλοιπα έως το 2026, δήλωσε στο BBC εκπρόσωπος της αλυσίδας.

H εταιρεία διαβεβαίωσε πάντως ότι η νέα τεχνολογία δεν σχεδιάστηκε να «καταγράφει συζητήσεις ή να αξιολογεί μεμονωμένους υπαλλήλους».

Τα ακουστικά υποτίθεται ότι θα βοηθούν και σε άλλες εργασίες, καθώς ενσωματώνουν ένα chatbot ονόματι Patty που δίνει οδηγίες παρασκευής γευμάτων και ενημερώνει για ελλείψεις υλικών.

Το σύστημα, όμως, δημιουργεί ανησυχία για συνεχή παρακολούθηση των εργαζομένων.

Όπως δήλωσε στέλεχος της Burger King στο The Verge, το BK Assistant βασίζεται σε τεχνολογία της OpenAI.

Η εταιρεία ανέφερε ότι εξετάζει «τη χρήση συγκεντρωμένων λέξεων-κλειδιών, όπως κοινές φράσεις φιλοξενίας», προκειμένου να κατανοήσει τη συνολική υπηρεσία που προσφέρεται και για να «αναγνωρίζει τις ομάδες που παρέχουν εξαιρετική φιλοξενία».

Η ανακοίνωση προκάλεσε αντιδράσεις στα social media, με ορισμένους χρήστες να χαρακτηρίζουν την εξέλιξη «δυστοπική».

Παρόλα αυτά, η Burger King δεν είναι η μόνη αλυσίδα fast food που επενδύσει στην ΑΙ. Η Yum Brands, στην οποία ανήκουν οι αλυσίδες Taco Bell και Pizza Hut, ανακοίνωσε πέρυσι ότι συνεργάζεται με τον γίγαντα των ημιαγωγών Nvidia για την ανάπτυξη εργαλείων ΑΙ για εστιατόρια.

ΠΗΓΗ: in.gr